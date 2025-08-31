Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 36

https://www.mql5.com/ru/users/phyllislloyd



Phyllis Lloyd
Phyllis Lloyd
Спамерша https://www.mql5.com/ru/users/donnaosborne


Donna Osborne
Профиль спамера

Вдвойне обидно: он меня так долго и тщательно расспрашивал про мои сигналы, я там распинался-распинался, подумал какой-то слишком осторожный подписчик, а оказался одним из спамеров ЮСГФХ, только пронырливый. Короче я повелся. Одно дело, когда одним сообщением спамят, другое - когда перед этим тратят твое время на наглый диалог, ибо вначале он заделался под подписчика и ничего не говорил про суть общения. 2 дня общался. Видимо новая тенденция обхода нарушения.


 

Сегодня в маркете, раздел с советниками для МТ4 появиас "линейка" советников с почти что одинаковыми названиями. Это спам ли нет?


Описания почти в 1 в 1. Только один в пятницу ПО тренду, другой в пятницу но ПРОТИВ тренда. Детский сад. 


 

А кнопочки "спам" так еще и нету) https://www.mql5.com/ru/users/ditven


 

Профиль спамера: https://www.mql5.com/en/users/mynameisluca

