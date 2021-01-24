Теория Чарльза Доу
Уважаемые трейдеры! Мне, впервые в истории трейдинга, удалось 100-%-но теоретически доказать одну из 6-ти аксиом Доу, а именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё! и возвести ее из ранга аксиомы в ранг теоремы, т.е. доказанной аксиомы.
В пределах этой темы я попытаюсь доказать остальные 5 аксиом Доу. В этом вопросе я нуждаюсь в Вашей моральной поддержке.
зачем тебе все это? денег все равно не будет, а все его постулаты будут работать независимо от того, подтверждены они кем или не подтверждены, лучше вернись к первоисточнику всего, добыванию материальных ценностей
зачем тебе все это? денег все равно не будет, а все его постулаты будут работать независимо от того, подтверждены они кем или не подтверждены, лучше вернись к первоисточнику всего, добыванию материальных ценностей
Мне моральные ценности важнее материальных. Показал величие Доу и его помощника Уильяма Гамильтона, вскрытые мною, ещё в далеком, 2011-ом году https://www.mql5.com/ru/articles/250. Заметьте,в новый список из 14-ти законов о трейдинге вошла только аксиома Доу, исклюены законом №4 даже слово "флэт" и сочетание слов или понятие " Рынок стоит" из лексикона тркйдеров! На аксиомах долго не прожить, нужно либо их превращать в теоремы, либо указать на их ошибочность, Сергей!
- www.mql5.com
Берите выше.Человек в историю хочет попасть. Я считаю и считал,что в движении цен есть алгоритм,а все остально просто красивая обвертка от конфеты.
3 тенденции и 3 фазы тренда
Второй и третий постулат теории Доу связан с рыночными тенденциями.
Рынок включает в себя три вида тренда. В методе существует понятие рыночного. Авторы объясняют понятие так: линией тренда является ценовое движение, в котором каждый новый максимум расположен выше предыдущего или новый минимум будет иметь расположение ниже, чем предыдущий минимум https://news-hunter.pro/forex/aksiomy-tehnicheskogo-analiza-teoriya-dou-i-klyuchevye-postulaty-rynka.pro.
- 2018.05.27
- Olga R
- news-hunter.pro
Мне моральные ценности важнее материальных. Показал величие Доу и его помощника Уильяма Гамильтона, вскрытые мною, ещё в далеком, 2011-ом году https://www.mql5.com/ru/articles/250.
Как по мне, моральные ценности, в общем-то, не уступают материальным. Но то, что в первом посте я вижу - реально жесть кая-то... =((
По ссылке пустословие, отсутствие сути, общие фразы, очевидные утверждения, отсутствует смысловая связность... Это обычно относят к псевдонауке
Приведите конкретные доводы, без горячки! По какой ссылке увидели пустословие?
Как по мне, моральные ценности, в общем-то, не уступают материальным. Но то, что в первом посте я вижу - реально жесть кая-то... =((
Спасибо за поддержку в таком не простом вопросе, которую не могли решить в течении 2-х столетий и не могли-бы решить ещё 2 тысячилетия, если-бы не вмешался я!
а есть кто сможет дать точное определение этому? простые обычные слова не понимает человек
Это дал сам Доу: "Рынок учитывает всё!"" и реально пользовался этим утверждением в трейдинге. Проще не бывает и не выразить!
С чего все началось
Сам принцип появился в девятнадцатом веке. Как вы уже могли видеть ранее, основателем теории является Чарльз Доу — журналист и исследователь из Америки, а по совместительству ещё и соучредитель компании под названием «Dow Jones and Co». Больше всего его знают как основателя популярного индекса Доу Джонса. Даже сегодня этот индекс является одним из самых важных инструментов, с которым имеет дело вся мировая экономика.
Удивительно то, что его принцип для торговли на Форексе стал применяться уже после его смерти, а также после некоторых адаптаций. Метод дорабатывали такие люди, как Гамильтон, Нельсон, Шефер и другие. Уже после этого метод стали называть теорией Доу, а при жизни создателя такого названия не было.
Значительную часть своего времени он тратил на анализ фондового рынка Америки. Используя как базу полученные при анализе данные, он разрабатывал основу для создания своей методики. Целью Чарльза было нахождение некоторых математических закономерностей в изменение котировок акций. Для этого он очень долго рассматривал и анализировал графики, отражающие котировки движения. Все его анализы и наблюдения отражены в современной Теории Доу.
Последователям Чарльза удалось вытащить из контекста и сформировать шесть постулатов, согласно которым функционирует его подход. Поговорим о каждом утверждении отдельно.
Рынок учитывает всё.
Это первый и ключевой постулат. Данное утверждение и по сей день является одним из самых главных правил формирования цен на рынке. Оно означает, что на цену влияет всё: от технических причин до психологии игроков. Рыночная среда учитывая все многочисленные факторы и трейдеры всегда должны помнить об этом.
3 тенденции и 3 фазы тренда
Второй и третий постулат теории Доу связан с рыночными тенденциями.
Рынок включает в себя три вида тренда. В методе существует понятие рыночного. Авторы объясняют понятие так: линией тренда является ценовое движение, в котором каждый новый максимум расположен выше предыдущего или новый минимум будет иметь расположение ниже, чем предыдущий минимум.
- Первичный (долгосрочный) тренд — это такой тренд, который формируется в течение длительного времени (несколько лет).
- Вторичный (среднесрочный) тренд — это такой тренд, который формируется на протяжении нескольких месяцев.
- Малый (краткосрочный) тренд — это такой тренд, который формируется за короткое время: несколько недель, дней или часов.
-
Каждый долгосрочный тренд можно разделить на некие фазы, которые имеют свои стадии развития. Как и любя цикличная система, тренд имеет некую начальную точку, кульминационную и заключительную.
- Первая фаза – накопление. В этом временном промежутке о новом тренде осведомлено очень мало игроков. В этот момент они создают сделки, объём которых незначителен по сравнению с объёмом рынка. В данный период цена почти не меняется, игроки не могут выступать как существенный ценовой драйвер.
- Вторая фаза – участия. В период этой фазы тренд начинает своё формирование. В этот момент сделки открываются в большом количестве. Это делаю рыночные игроки, как только понимают, что тренд сформировался. Открытие большого количества сделок приводит к увеличению динамики тендециии, что в свою очередь влияет на цену, которая начинает быстро менять значение.
- Третья фаза – реализации. Это заключительная часть тренда, которая подразумевает достижение максимального или минимального значения цены. В этот период продаётся большое количество активов и регистрируются большие скачки котировок. Инвесторы, которые имеют большой опыт, в этот период закрывают свои позиции, которые были открыты на предыдущих фазах. Они поступают так, потому что имеют понимание о зонах перепроданности и перекупленности на рынке. Обычно, после этого наблюдается откат в противоположную сторону.
Индексы обязаны согласовываться.
Четвертый постулат теории гласит, что все биржевые сигналы, индексы должны подтверждаться. В момент принятия любого решения, трейдеры Форекс берут во внимание некоторые сигналы. Сигналы дают разные показатели или показывают динамику отдельного сегмента рынка. Эти сигналы также упоминаются в теории Чарльза. Там говорится о необходимости сравнения этих сигналов между собой, а также о том, что их использование возможно только тогда, когда изменения показателей не являются противоположными.
Торговый объем подкрепляет тренд
По пятому постулату мистера Чарльза, любая тенденция должен подкрепляться торговым объёмом. Чтобы быть уверенным в формировании того или иного тренда, необходимо сравнивать динамику объёмов сделок на Форекс и динамику ценовую. Изменение динамик в одну и ту же сторону будет говорить трейдеру о том, что перед ним настоящий тренд. При изменении цены и не изменении торгового объёма можно сделать вывод о том, что мы наблюдаем обычную тенденцию, причины которой неизвестны. И это не будет предвещать изменений глобального тренда.
Сигнал о развороте тренда
Шестой постулат Доу говорит о том, что ни любая тенденция не является законченной до того момента, пока об этом не поступит разворотный сигнал. Этот постулат считается самым точным из всех утверждений, описанных в подходе сеньора Чарльза. Однако, мало кто умеет им правильно пользоваться. При техническом анализе по данному методу вам не стоит делать сделки против текущего тренда и пытаться предугадать момент его разворота. Такие сделки не сулят ничего хорошего. Рынок сам просигнализирует вам о развороте, нужно лишь внимательно за ним следить. Намного лучше потерять лишь часть прибыли в начале торговли, чем постоянно нести убытки из-за незнания и необоснованных сделок. Придерживайтесь метода Доу и открывайте сделки по текущему тренду, а не против него. Так следует делать всегда, даже если вы увидели изменение цены в другом направлении. Такие моменты нужно воспринимать в качестве корректировки, а не трендового изменения.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые трейдеры! Мне, впервые в истории трейдинга, удалось 100-%-но теоретически доказать одну из 6-ти аксиом Доу, а именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё!" и возвести ее из ранга аксиомы в ранг теоремы, т.е., доказанной аксиомы, что дает нашему форуму огромную честь и эта новость, мгновенно, разлетится по всему миру. Всколыхнуться котировки валют и все, что, может изменяться от того, что, теперь трейдеры будут увереннее пользоваться этим мощным методом ТА не на уровне аксиомы, а на уровне теоремы или на Законных основаниях в пределах законов №№ 7 и 14 в списке законов о трейдинге https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258 ! Началась новая эра в трейдинге, Господа!
Рынок учитывает всё.
Это первый и ключевой постулат. Данное утверждение и по сей день является одним из самых главных правил формирования цен на рынке. Оно означает, что на цену влияет всё: от технических причин до психологии игроков. Рыночная среда учитывая все многочисленные факторы и трейдеры всегда должны помнить об этом.
В пределах этой темы я попытаюсь доказать остальные 5 аксиом Доу. В этом вопросе я нуждаюсь в Вашей моральной поддержке.