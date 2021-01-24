Теория Чарльза Доу - страница 85

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khorosh:

Да, график ренко не учитывает время, но вполне самодостаточен для торговли.

Шаришь ))
Но это самая простая, и самая последняя стадия в построении алгоритма.
Первоначальная задача, построение модели.

 
khorosh:

Да, график ренко не учитывает время, но вполне самодостаточен для торговли.

Для торговли график и не нужен по сути. Как по вашему торговали то, когда графиков в вашем понятии форекс не было по вашему?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот:


Прогноз маленький ну это сам виноват дал 4 бара на меньшей тф, надо было сразу начать с большого ТФ, и поэтому давайте сначала  вот 4 бара последовательно - 1.18876   1.18802   1.18734   1.18926

 
Aleksei Stepanenko:

Помнём, порвём на клочки и выбросим! Правильно!

Расскажите Вы о чём хотите. Ваш взгляд на жизнь. Или просто, что хотите.

Надеюсь психоаналитик в Вас не умер))) чуется и аналитика с соционикой часто от Вас)))
 
darirunu1:

Для торговли график и не нужен по сути. Как по вашему торговали то, когда графиков в вашем понятии форекс не было по вашему?

И компьютер не нужен, по телефону можно торговать. А давайте вернёмся в каменный век и займёмся охотой на мамонтов.)

 
khorosh:

И компьютер не нужен, по телефону можно торговать. А давайте вернёмся в каменный век и займёмся охотой на мамонтов.)

Вы меня прекрасно поняли конечно и не не надо ехидничать.

 
Marat Zeidaliyev:

Прогноз маленький ну это сам виноват дал 4 бара на меньшей тф, надо было сразу начать с большого ТФ, и поэтому давайте сначала  вот 4 бара последовательно - 1.18876   1.18802   1.18734   1.18926

Пожалуйста:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:

+
 
darirunu1:

Вы меня прекрасно поняли конечно и не не надо ехидничать.

Тогда разъясните всем какие преимущества может дать отказ от современных средств технического анализа и отказ от автоматической торговли. Роботы, как известно, вешаются на графики.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:

Если это превратится в закономерность, т.е. ошибок прогноза не будет, то пора писать тс и шить мешки ;)
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