Теория Чарльза Доу - страница 85
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Да, график ренко не учитывает время, но вполне самодостаточен для торговли.
Шаришь ))
Но это самая простая, и самая последняя стадия в построении алгоритма.
Первоначальная задача, построение модели.
Да, график ренко не учитывает время, но вполне самодостаточен для торговли.
Для торговли график и не нужен по сути. Как по вашему торговали то, когда графиков в вашем понятии форекс не было по вашему?
Вот:
Прогноз маленький ну это сам виноват дал 4 бара на меньшей тф, надо было сразу начать с большого ТФ, и поэтому давайте сначала вот 4 бара последовательно - 1.18876 1.18802 1.18734 1.18926
Помнём, порвём на клочки и выбросим! Правильно!
Расскажите Вы о чём хотите. Ваш взгляд на жизнь. Или просто, что хотите.
Для торговли график и не нужен по сути. Как по вашему торговали то, когда графиков в вашем понятии форекс не было по вашему?
И компьютер не нужен, по телефону можно торговать. А давайте вернёмся в каменный век и займёмся охотой на мамонтов.)
И компьютер не нужен, по телефону можно торговать. А давайте вернёмся в каменный век и займёмся охотой на мамонтов.)
Вы меня прекрасно поняли конечно и не не надо ехидничать.
Прогноз маленький ну это сам виноват дал 4 бара на меньшей тф, надо было сразу начать с большого ТФ, и поэтому давайте сначала вот 4 бара последовательно - 1.18876 1.18802 1.18734 1.18926
Пожалуйста:
Пожалуйста:
Вы меня прекрасно поняли конечно и не не надо ехидничать.
Тогда разъясните всем какие преимущества может дать отказ от современных средств технического анализа и отказ от автоматической торговли. Роботы, как известно, вешаются на графики.
Пожалуйста: