Теория Чарльза Доу - страница 97

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Marat Zeidaliyev:
возможно ли предсказать заранее на сутки вперед


Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара  EURUSD 2000-2020 гг.

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Alexander_K:

Отлично сказано.

А ведь в сей яркой речи сокрыт Грааль...

Максим, в последнее время, щедр на Откровения...

Сабер в этих тиках годами копается, ничего не нашел
 
Vladimir Baskakov:
Сабер в этих тиках годами копается, ничего не нашел

У него был приличный сигнал, сейчас - не знаю. Сейчас он на СЛ речи толкает.

 
Aleksei Stepanenko:


Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара  EURUSD 2000-2020 гг.

Отличное исследование! Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.

 
Aleksei Stepanenko:


Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара  EURUSD 2000-2020 гг.

Было бы неплохо еще сверить полученные данные для тиковых объемов внутри часа. Действительно ли верна формула, предложенная Максимом Кузнецовым, что размер волны пропорционален корню из тиковых объемов?

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Alexander_K:

Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.

Эх, по дням недели не так интересно.


Развороты больших движений в среду меньше случаются, и чаще в понедельник
 
Действительно свежо и интересно. Развороты цены.... Хм.... Корень из тиковых объемов. Хм... Какую валютную пару мучаете?
 
Aleksei Stepanenko:


Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара  EURUSD 2000-2020 гг.

Ну меня не интересует подобные прогнозы, в интернете таких сотни, что Ганн что астрология, 10 лет копают копают одни только теорий миллионы букв и цифр, но никакого реального практического доказательства до сих пор нет, я с 2008 года сталкивался с разными прогнозами, потом был наплыв астрологов, предки Ганна ) и т.д и где они все? Наверное в Канарах отдыхают :-) 

 

хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.

видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)

мистика..

в общем - читайте книги, они рулят

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Marat Zeidaliyev:

Ну меня не интересует подобные прогнозы,

Марат, это не прогноз, а статистика за 20 лет. Если не пользоваться статистикой, тогда точно идти в астрологию :)

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