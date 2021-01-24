Теория Чарльза Доу - страница 97
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возможно ли предсказать заранее на сутки вперед
Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара EURUSD 2000-2020 гг.
Отлично сказано.
А ведь в сей яркой речи сокрыт Грааль...
Максим, в последнее время, щедр на Откровения...
Сабер в этих тиках годами копается, ничего не нашел
У него был приличный сигнал, сейчас - не знаю. Сейчас он на СЛ речи толкает.
Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара EURUSD 2000-2020 гг.
Отличное исследование! Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.
Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара EURUSD 2000-2020 гг.
Было бы неплохо еще сверить полученные данные для тиковых объемов внутри часа. Действительно ли верна формула, предложенная Максимом Кузнецовым, что размер волны пропорционален корню из тиковых объемов?
Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.
Эх, по дням недели не так интересно.
Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара EURUSD 2000-2020 гг.
Ну меня не интересует подобные прогнозы, в интернете таких сотни, что Ганн что астрология, 10 лет копают копают одни только теорий миллионы букв и цифр, но никакого реального практического доказательства до сих пор нет, я с 2008 года сталкивался с разными прогнозами, потом был наплыв астрологов, предки Ганна ) и т.д и где они все? Наверное в Канарах отдыхают :-)
хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.
видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)
мистика..
в общем - читайте книги, они рулят
Ну меня не интересует подобные прогнозы,
Марат, это не прогноз, а статистика за 20 лет. Если не пользоваться статистикой, тогда точно идти в астрологию :)