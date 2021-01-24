Теория Чарльза Доу - страница 70

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Roman:

Так как вы хорошо разбираетесь в математике, я могу скинуть вам научную статью от нескольких департаментов экономического университета Калифорнии от 1989 года.
Где рассматривается как я понял проблема робастности коэффициентов. Изучив эту статью. возможно у вас появятся идеи для своего алгоритма.
Но в идеале нужно сперва воспроизвести, то что объясняется в статье. Я к сожалению не математик, и мне трудно в понимании математических законов которые описываются.
Но эту статью мне рекомендовал человек который как принято называть смартом.
Если вам интересно, скину в личку. Статья на английском.

Хорошо, есть переводчик на этот случай.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Далее:


Юсуф, оцените какая картинка для торговли лучше ваша или моя? 


 
Yousufkhodja Sultonov:

Нужно привыкнуть к тому, что, каждый инструмент имеет свое время, отличное от того, к которому привыкли мы, земляне.
Процессу до фонаря восход и заход солнца, у него свое время. Какое имеют время тики я покажу, если интересно.

Абсолютно согласен.
И прекрасно вас понимаю, так как понимаю, что за этим всем стоят математические процессы, которые и управляют миром, вселенной и т.д.
Я это повествование давно уже слышал, на подобном ресурсе, где человек так же с математическим образованием рассказывал о подчинении всего и вся, законам математики.
Но мы здравомыслящие земляне, которые пытаются разгадать эту тайну. И разгадывать её лучше без фанатизма о могущественности и божестве.
Так как я это прекрасно понимаю, и меня этим не удивить.

 
khorosh:

Юсуф, оцените какая картинка для торговли лучше ваша или моя? 


нужно точки входа и выхода, вижу много ситуаций где тупой робот сольет

и не хорошо прошедшие лучшие куски демонстрировать, хорошо еще не одна из последних пар

за правило нужно брать демонстрацию на H1 EURUSD, остальное это как у нашего гения где он без единого лосса на редком кроссе проходит тут

позор. выбросить индикатор.

 
Fast235:

нужно точки входа и выхода, вижу много ситуаций где тупой робот сольет

и не хорошо прошедшие лучшие куски демонстрировать, хорошо еще не одна из последних пар

за правило нужно брать демонстрацию на H1 EURUSD, остальное это как у нашего гения где он без единого лосса на редком кроссе проходит тут

Как я могу лучшие куски демонстрировать? Я же показал тот же символ и тот же временной интервал, что и у Юсуфа.

 
Aleksei Stepanenko:


Возможно изменить прошлое?



У Оруэлла в "1984" это описано ;)

 
khorosh:

Как я могу лучшие куски демонстрировать? Я же показал тот же символ и тот же временной интервал, что и у Юсуфа.

пусть на будущее пример)

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Остальные два коэффициента формулы Бога понятны и не требуют больших усилий их понимать. Один из них - это время, концентрация и температура. Феномен времени раскрыт окончательно

Извините, Юсуф. Может кому-то и понятно, но мне ничего не понятно. Одно дело рассматривать какой-то физический процесс во времени. Там его можно пытаться экстраполировать, надеясь, что этот процесс не столкнётся с другим процессом в будущем. И мы здесь говорим о некоторой вероятности события, исходя из опыта прошлого.

Другое дело само время. Что это время? Какой формулой можно описать понятие времени? Как можно однозначно утверждать о событии в будущем?

 
Aleksei Stepanenko:


Как можно однозначно утверждать о событии в будущем?


Никак. Если индикатор перерисовывает в зависимости от выборки, то однозначно утверждать не возможно.

 
Evgeniy Chumakov:


Никак. Если индикатор перерисовывает в зависимости от выборки, то однозначно утверждать не возможно.

Индикатор не то чтобы перерисовывает, а просто не знает что будет в будущем, хоть тресни в лоб, эти формулы настолько малы что в принципе не могут смотреть дальше 0,000001 секунд. Чтобы хоть попытаться заглядеть немного дальше в будущее, нужны петабайты данных с конкретного нужного объекта в нашем случае цены и экстраполировать эти значения на многомировую интерпретацию Эверетта, даже в этом случае расхождения могут в принципе любыми. А все эти линий на индикаторе я потом объясню по другому, будет смешно. 

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