Теория Чарльза Доу - страница 54

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Vitaly Muzichenko:

Если что, то мы находимся здесь

О - Опасно =D

 
Vladimir Karputov:

Вы вообще-то находитесь на форуме MQL5. 

Я скачал и установил вот такой терминал:

Терминал МТ5

Теперь, нужен индикатор https://www.mql5.com/ru/code/10339  для МТ5. Некоторая информация для МТ5 там имеется
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Я скачал и установил вот такой терминал:


Самый лучший! на сегодняшний день. перепробовал всякие и остановился на лучшем мт5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

мт4 тоже не плохой - если сравнивать с машинами, то мт4 жигуль первой модели, мт5 современная с подушкой безопасности машина  

 
SanAlex:

Самый лучший! на сегодняшний день. перепробовал всякие и остановился на лучшем мт5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

мт4 тоже не плохой - если сравнивать с машинами, то мт4 жигуль первой модели, мт5 современная с подушкой безопасности машина  

Спасибо.

 
Evgeniy Chumakov:


Загрузите MT5 и сами разместите файл индикатора в каталоге индикаторов mt5.

Где взять индикатор на МТ5?

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Где взять индикатор на МТ5?

Господи Юся, мы В 21 веке, счёты уже не используют, очнитесь
 
Vladimir Baskakov:
Господи Юся, мы В 21 веке, счёты уже не используют, очнитесь

Заказать во фрилансе?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Заказать во фрилансе?

Не слушайте никого, кроме приводящих к доказательству цели. МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас  он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Заказать во фрилансе?

Подождите, Юсуф. В вашем профиле указано, что вы продавец трех индикаторов для MT5. Точнее двух индикаторов и советника. Кто вам писал? Попросите у него.

P.S. Посмотрел, там один индикатор под MT5. Вот его и попросите у исполнителя.

 
Доктор:

Подождите, Юсуф. В вашем профиле указано, что вы продавец трех индикаторов для MT5. Точнее двух индикаторов и советника. Кто вам писал? Попросите у него.

P.S. Посмотрел, там один индикатор под MT5. Вот его и попросите у исполнителя.

Спасибо, попросил.

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