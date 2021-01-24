Теория Чарльза Доу - страница 54
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Я скачал и установил вот такой терминал:
Я скачал и установил вот такой терминал:
Самый лучший! на сегодняшний день. перепробовал всякие и остановился на лучшем мт5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
мт4 тоже не плохой - если сравнивать с машинами, то мт4 жигуль первой модели, мт5 современная с подушкой безопасности машина
Самый лучший! на сегодняшний день. перепробовал всякие и остановился на лучшем мт5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
мт4 тоже не плохой - если сравнивать с машинами, то мт4 жигуль первой модели, мт5 современная с подушкой безопасности машина
Спасибо.
Загрузите MT5 и сами разместите файл индикатора в каталоге индикаторов mt5.
Где взять индикатор на МТ5?
Где взять индикатор на МТ5?
Господи Юся, мы В 21 веке, счёты уже не используют, очнитесь
Заказать во фрилансе?
Заказать во фрилансе?
Не слушайте никого, кроме приводящих к доказательству цели. МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.
Заказать во фрилансе?
Подождите, Юсуф. В вашем профиле указано, что вы продавец трех индикаторов для MT5. Точнее двух индикаторов и советника. Кто вам писал? Попросите у него.
P.S. Посмотрел, там один индикатор под MT5. Вот его и попросите у исполнителя.
Подождите, Юсуф. В вашем профиле указано, что вы продавец трех индикаторов для MT5. Точнее двух индикаторов и советника. Кто вам писал? Попросите у него.
P.S. Посмотрел, там один индикатор под MT5. Вот его и попросите у исполнителя.
Спасибо, попросил.