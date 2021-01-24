Теория Чарльза Доу - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеюсь психоаналитик в Вас не умер)))
Спасибо, но я без задней мысли. Fast хороший парень, просто вчера злой какой-то был. На Юсуфа плохо ругался.
Не хотел огорчать его...
Тогда разъясните всем какие преимущества может дать отказ от современных средств технического анализа и отказ от автоматической торговли. Роботы, как известно, вешаются на графики.
Графики это всего лишь вид изображения информации, легко воспринимаемый человеком,то есть если люди легко вопринимали звуки ,то все было бы в звуковом фоне.Советник не вешается на график,советник перебирает поток инфрмации и уже потом на основе алгоритма , выводит некоторую производную и принимает решение на совершение действия.
Если это превратится в закономерность, т.е. ошибок прогноза не будет, то пора писать тс и шить мешки ;)
ия об этом подумал,но для этого нужно найти правильный период вывода прогноза. Я честно не могу понять почему не сделают просто скрипт выдающий процент правльности прогнозов .Вроде тут собрались лучшие программисты.
Не хочу Юсуфа подставлять в некоторых моментах. Но у него есть шанс послать всех подальше если по последним данным его индикаторов за последних четыре дня уверенно предсказать будущее. То есть понедельник по финрынку по EURRSD. Время даже не важно.
Володя, ты сам понял, что сказал? Если кто-нибудь понял, скажите
)))) Реьбята, вы тут что делаете то,если не понимаете друг друга или просто не хотите понять))).Он вроде сказал,что не плохо было бы на основе последних четырех дней этой недели сделать прогноз на следующую, хотя бы для понедельника.
)))) Реьбята, вы тут что делаете то,если не понимаете друг друга или просто не хотите понять))).Он вроде сказал,что не плохо было бы на основе последних четырех дней этой недели сделать прогноз на следующую, хотя бы для понедельника.
)))) Реьбята, вы тут что делаете то,если не понимаете друг друга или просто не хотите понять))).Он вроде сказал,что не плохо было бы на основе последних четырех дней этой недели сделать прогноз на следующую, хотя бы для понедельника.
прогноз чего ? цены на какой момент ?? на который конкретно.. Диапазон цен ?? так его тут каждый первый укажет
и на основе чего...в квадре OHLC OC - цены с привязкой времени, HL - пределы без привязки... Наш непризнанный гений не делает в них различий . Факапы даже тут, в этой ерунде.. Физик не разбирается с размерностями и доменами величин.
Наш забаненный друг Fast прав.
Все, что он может узнать на 100% это среднюю за 4 дня , больше Ничего
Это уже не мне пишите, а тому кто спрашивал.
Это уже не мне пишите, а тому кто спрашивал.