Теория Чарльза Доу - страница 45
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Вот именно его прогноз не работает на ценовых рядах, вы заметили что прогноз всегда показывает линейное направление только в одну сторону, предсказание прогноз цены должен быть всегда волновым, рынок не может тупо спуститься без коррекций и волн.
Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.
я уже все на сегодня
пошел за пивасом, ибо не густо сегодня...
Ну вот. Назвался груздем, а пошел за пивасом)))
Ну вот. Назвался груздем, а пошел за пивасом)))
дофига рассказал уже,
харэ
;)
дофига рассказал уже,
харэ
;)
Ладно. Отпускаю.
Можно и обнулить... ./
татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....
а чо, я не чо
тупо шутка
;)
Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.
Юсуф, я серьёзно. Отдохните. Я прослежу, чтобы все себя вели хорошо без Вас.
татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....
а чо, я не чо
;)
Молодец. Разрешаю сходить за пивасом.
.
.
Совпадение?!
Совпадение?!
Не-не, не так. Вот так: "Совпадение?! Не думаю!"