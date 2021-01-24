Теория Чарльза Доу - страница 45

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Marat Zeidaliyev:

Вот именно его прогноз не работает на ценовых рядах, вы заметили что прогноз всегда показывает линейное направление только в одну сторону, предсказание прогноз цены должен быть всегда волновым, рынок не может тупо спуститься без коррекций и волн.

Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.

 
Renat Akhtyamov:

я уже все на сегодня

пошел за пивасом, ибо не густо сегодня...

Ну вот. Назвался груздем, а пошел за пивасом)))

 
Доктор:

Ну вот. Назвался груздем, а пошел за пивасом)))

дофига рассказал уже,

харэ

;)

 
Renat Akhtyamov:

дофига рассказал уже,

харэ

;)

Ладно. Отпускаю.

 
Rustam Galkeev:

Можно и обнулить... ./

татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....

а чо, я не чо

тупо шутка

;)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.

Юсуф, я серьёзно. Отдохните. Я прослежу, чтобы все себя вели хорошо без Вас.

 
Renat Akhtyamov:

татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....

а чо, я не чо

;)

Молодец. Разрешаю сходить за пивасом.

 

.

 
Evgeniy Chumakov:

.

Совпадение?!

 
Forallf:

Совпадение?!

Не-не, не так. Вот так: "Совпадение?! Не думаю!"

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