Теория Чарльза Доу - страница 40
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одна беда
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пора валить с форума
Всё равно хоть перед глазами кинь не увидят что и как... ./
Может что интересное придумают а то Х одна - даже рынок на зоны торг разбить тяжело.
Есть ещё пассажиры которые и разметку делать не могут, а чём ту говорить - поржать над шаманами... .)))
))) Хороший пост и в тему... ./Годы напрасного труда и нервов вот что многих ждёт. В конце только печалька - жаль, а всё перед глазами подумать только надо как без хлама (индюков)работать... ./
И как вы работаете без хлама индюков?
Восновном - учитель... ./
Так слегонца за денёк отчётик с выводом - чтобы было над чем подумать а не на воротах стоять... ./
Восновном - учитель... ./
Скрины это очень серьезно, вопросов нет
Дружище в чём разница ?
Отвечу.
Цена известна заранее и её ход цены - гадать или СМ на индюков бестолковое занятие... ./
Дружище в чём разница ?
Вообще нет разницы, это фейк, выражаясь современным языком
Все так говорят а итог=0.
Пока прогнозировать ваша СТ не будет и разбивать на зоны торг + их определение /сторона бай или сел/ плаванье будет недолгим в лучшем случае до старости, а так как Титаник
на дно и в ларёк... ./
Колонка N/D - работа по номерам это не нейросеть а просто алгик простенький.
Сложного ничего нет... /
ПАЛАТА №6 :-)
Психозы заразительны и косят индивидуумов с идеей fix. Пока зацепило Рената (он понёсся с CME, на который у него нет денег), и Uladzimir поплыл по волнам...
Надо было сразу отправлять Юсуфа на недельный отдых, спама было-бы меньше.
Все так говорят а итог=0.
Пока прогнозировать ваша СТ не будет и разбивать на зоны торг + их определение /сторона бай или сел/ плаванье будет недолгим в лучшем случае до старости, а так как Титаник
на дно и в ларёк... ./
Колонка N/D - работа по номерам это не нейросеть а просто алгик простенький.
Сложного ничего нет... /
Единственное, что я понял, что распирает , а сказать нечего, ладно, отдыхай
И тебе удачи!
Может через 10 лет что толковое придёт, а так Гленн Нили почитай чтобы в фору нелить бабла попусту.
Да и разметочка не помешает - так для начала что бы понятие было... ./