Теория Чарльза Доу - страница 40

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Renat Akhtyamov:

одна беда

отключается кнопка удалить пост через некоторое время ;)

пора валить с форума

 Всё равно хоть перед глазами кинь не увидят что и как... ./

Может что интересное придумают а то Х одна - даже рынок на зоны торг разбить тяжело. 

Есть ещё пассажиры которые и разметку делать не могут, а чём ту говорить - поржать над шаманами...  .)))

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Rustam Galkeev:

))) Хороший пост и в тему... ./Годы напрасного труда и нервов вот что многих ждёт. В конце только печалька - жаль, а всё перед глазами подумать только надо как без хлама (индюков)работать... ./

И как вы работаете без хлама индюков?
 
Vladimir Baskakov:
И как вы работаете без хлама индюков?

Восновном - учитель... ./

Так слегонца за денёк отчётик с выводом - чтобы было над чем подумать а не на воротах стоять... ./

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Rustam Galkeev:

Восновном - учитель... ./


Скрины это очень серьезно, вопросов нет
 
Vladimir Baskakov:
Скрины это очень серьезно, вопросов нет

Дружище в чём разница ?

Отвечу. 

Цена известна заранее и её ход цены - гадать или СМ на индюков бестолковое занятие... ./

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Rustam Galkeev:

Дружище в чём разница ?

Вообще нет разницы, это фейк, выражаясь современным языком
 
Vladimir Baskakov:
Вообще нет разницы, это фейк, выражаясь современным языком

Все так говорят а итог=0.

Пока прогнозировать ваша СТ не будет и разбивать на зоны торг + их определение /сторона бай или сел/ плаванье будет недолгим в лучшем случае до старости, а так как Титаник

на дно и в ларёк... ./

Колонка N/D - работа по номерам это не нейросеть а просто алгик простенький.

Сложного ничего нет... /

 

ПАЛАТА №6 :-)

Психозы заразительны и косят индивидуумов с идеей fix. Пока зацепило Рената (он понёсся с CME, на который у него нет денег), и Uladzimir поплыл по волнам...

Надо было сразу отправлять Юсуфа на недельный отдых, спама было-бы меньше. 

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Rustam Galkeev:

Все так говорят а итог=0.

Пока прогнозировать ваша СТ не будет и разбивать на зоны торг + их определение /сторона бай или сел/ плаванье будет недолгим в лучшем случае до старости, а так как Титаник

на дно и в ларёк... ./

Колонка N/D - работа по номерам это не нейросеть а просто алгик простенький.

Сложного ничего нет... /

Единственное, что я понял, что распирает , а сказать нечего, ладно, отдыхай
 
Vladimir Baskakov:
Единственное, что я понял, что распирает , а сказать нечего, ладно, отдыхай

И тебе удачи!

Может через 10 лет что толковое придёт, а так Гленн Нили почитай чтобы в фору нелить бабла попусту.

Да и разметочка не помешает - так для начала что бы понятие было... ./

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