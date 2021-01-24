Теория Чарльза Доу - страница 10

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Получите:



Что на этой картинке?


Какая прибыль?  Где ряд данных (что я дал) , где ряд прогнозный?

 
Evgeniy Chumakov:


Что на этой картинке?


Какая прибыль?  Где ряд данных (что я дал) , где ряд прогнозный?

Написано-же синя диния-факт, красная рсчеты

 
Marat Zeidaliyev:


Предоставил в виде картинки, думаю понятно для расчета. Текущая цена - 1893.68

нет ланных

 
Yousufkhodja Sultonov:

Написано-же синя диния-факт, красная рсчеты


Там данные стационарного ряда от 0 до 1.

В прогнозном ряду у вас какой-то бред, как его применить для прогноза ряда?

 
Evgeniy Chumakov:


Там данные стационарного ряда от 0 до 1.

В прогнозном ряду у вас какой-то бред, как его применить для прогноза ряда?

Это у Вас бред в голове, не знаете истинную структуру своих исходных данных! Функции ПНБ вскрыли эту Вашу оплошность и выявили некую скрытую зависимость Вашего "стационарного" ряда! Встаньте и поклонитесь ПНБ.


 
Evgeniy Chumakov:



0,22366 0,330376571 0,44596 1
0,22404 0,352768092 0,42319 1
0,22368 0,375160051 0,40116 1
0,22262 0,397480268 0,3799 1
0,22091 0,41966179 0,35943 1


Этот перелом его система не видит. И не должна по идее.  

 
Uladzimir Izerski:
0,22366 0,330376571 0,44596 1
0,22404 0,352768092 0,42319 1
0,22368 0,375160051 0,40116 1
0,22262 0,397480268 0,3799 1
0,22091 0,41966179 0,35943 1


Этот перелом его система не видит. И не должна по идее.  

напрашивается рандомайзное размешивание ряда

просто я глянул, там четкий рост

 
denis.eremin:

Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график. Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.

Все открытия Юсуфа - нелинейная регрессия вида x=a + b*y^2

Он как открыл ее для себя много лет назад, так и не закрывает.

Не знаю, что вы имели ввиду, записывая данное уравнение....

Если речь ведется о квадратичной зависимости текущего значения цены от предыдущего, то это - давняя история... 

Выглядит это как работа с "ближней" памятью рынка.

Как-то так:

Т.о., Юсуф исходит из концепции "ближней" памяти рынка.

Это мне лично не очень нравится.

Имеет ли это право на жизнь? Практика покажет....

 
Renat Akhtyamov:

напрашивается рандомайзное размешивание ряда

просто я глянул, там четкий рост

Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку. 

 
Uladzimir Izerski:

Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку. 

если пропускает то что должен пропустить, это весьма не плохо и я бы даже сказал цепляет

а если ряд будет другой, рандомный например?

1...34567891011121314151617...114
Новый комментарий