Теория Чарльза Доу - страница 10
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Что на этой картинке?
Какая прибыль? Где ряд данных (что я дал) , где ряд прогнозный?
Что на этой картинке?
Какая прибыль? Где ряд данных (что я дал) , где ряд прогнозный?
Написано-же синя диния-факт, красная рсчеты
Предоставил в виде картинки, думаю понятно для расчета. Текущая цена - 1893.68
нет ланных
Написано-же синя диния-факт, красная рсчеты
Там данные стационарного ряда от 0 до 1.
В прогнозном ряду у вас какой-то бред, как его применить для прогноза ряда?
Там данные стационарного ряда от 0 до 1.
В прогнозном ряду у вас какой-то бред, как его применить для прогноза ряда?
Это у Вас бред в голове, не знаете истинную структуру своих исходных данных! Функции ПНБ вскрыли эту Вашу оплошность и выявили некую скрытую зависимость Вашего "стационарного" ряда! Встаньте и поклонитесь ПНБ.
Этот перелом его система не видит. И не должна по идее.
Этот перелом его система не видит. И не должна по идее.
напрашивается рандомайзное размешивание ряда
просто я глянул, там четкий рост
Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график. Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.
Все открытия Юсуфа - нелинейная регрессия вида x=a + b*y^2
Он как открыл ее для себя много лет назад, так и не закрывает.
Не знаю, что вы имели ввиду, записывая данное уравнение....
Если речь ведется о квадратичной зависимости текущего значения цены от предыдущего, то это - давняя история...
Выглядит это как работа с "ближней" памятью рынка.
Как-то так:
Т.о., Юсуф исходит из концепции "ближней" памяти рынка.
Это мне лично не очень нравится.
Имеет ли это право на жизнь? Практика покажет....
напрашивается рандомайзное размешивание ряда
просто я глянул, там четкий рост
Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку.
Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку.
если пропускает то что должен пропустить, это весьма не плохо и я бы даже сказал цепляет
а если ряд будет другой, рандомный например?