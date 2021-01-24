Теория Чарльза Доу - страница 83

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Marat Zeidaliyev:

Значит могут прогнозироваться наоборот в обратную сторону с точно такими же данными, как зеркальность. Каким путем можно повысить вероятность прогноза, хотя бы угадывать направление на 70-80% ? 

Не пробовал, можно сделать и посмотреть, но это противоестественно

[Удален]  

Не ругайте Юсуфа. Вспомните себя в молодости. Этот задор, вера в свои силы и жажда чудесного. Помните?

Этот человек сохранил эти качества сквозь года. Что в этом плохого?

 
Юсуф, прогноз запаздывает ровно на столько наблюдений, сколько подано в выборку.
Это ещё одна весомая проблема, к нестабильным коэффициентам. 
Понимаете что проблема не в поиске сигналов? А в расчётах реал тайм, при поступлении нового наблюдения!
 
Aleksei Stepanenko:

Не ругайте Юсуфа. Вспомните себя в молодости. Этот задор, вера в свои силы и жажда чудесного. Помните?

Этот человек сохранил эти качества сквозь года. Что в этом плохого?

в бога и свинью превратился

[Удален]  
Fast235:

в бога и свинью превратился

Вы сейчас просто расстроены, неучтивым отказом. Представьте дерево, оно высотой несколько человеков, и его корни уходят глубоко в землю. Оно не похоже на Вас и на меня. Растёт здоровенная такая громадина, выше нас! Ну и наглость.

Но у нас нет к нему претензий ;)


PS Ваши слова тоже были остры.

 
Aleksei Stepanenko:

Вы сейчас просто расстроены, неучтивым отказом. Представьте дерево, оно высотой несколько человеков, и его корни уходят глубоко в землю. Оно не похоже на Вас и на меня. Растёт здоровенная такая громадина, выше нас! Ну и наглость.

Но у нас нет к нему претензий ;)

PS Ваши слова тоже были остры.

нет, он из бога сразу в свинью, вообще не жаль такого.

читать сзади где он мошенник
 
Marat Zeidaliyev:

Вот пожалуйста, 4 последовательных бара по ценам закрытия 1.21560   1.21617   1.21642    1.21657, сделайте прогноз с графиком с расчетной линией направления.

Вот:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот:


вот четыре значения:1,27616; 1,30070 и 1,26747; 1,28557 
[Удален]  
Fast235:


Эх....

Давайте, я вам расскажу своё видение ПНБ. Сразу скажу, взгляд зависит от настроения наблюдателя в настоящем: позитивного или негативного.

1. Прошлое

Позитивный настрой: Прошлое это родное, то что пропущено через себя и уже является частью себя. Это воспоминания о событиях своей молодости, юности своих детей. Приятные моменты жизни.

Негативный настрой: Сокрушение о неудаче, неправильно сделанного выбора, косяка или провала. Это как правило недавнее прошлое, которое пока тяжело забыть.

2. Настоящее

Это миг нашей мысли. Я пишу эту строку, формулирую мысль и чувствую это настоящее. Оно плывёт вместе с моей мыслью. И когда сейчас, вы читаете эту строку для вас тоже это настоящее, но я его уже пережил.

Настоящее в основном это рутина. Обычные дела, и редко моменты счастья.

3. Будущее

Будущее неизвестно и желанно. В основном я живу в будущем. Думаю, и вы тоже. В будущем будет всё хорошо. Мы будем богаты и любимы. Мы поедем отдыхать в новые страны. И далее длинный персональный список.


Мы проходим эту "воронку" непрерывно: П+Н+Б=Я

 
darirunu1:
Большая просьба вот четыре значения:1,27616; 1,30070 и 1,26747; 1,28557 по ним нарисуйте прогноз пожалуйста.

Берите:


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