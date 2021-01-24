Теория Чарльза Доу - страница 83
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Значит могут прогнозироваться наоборот в обратную сторону с точно такими же данными, как зеркальность. Каким путем можно повысить вероятность прогноза, хотя бы угадывать направление на 70-80% ?
Не пробовал, можно сделать и посмотреть, но это противоестественно
Не ругайте Юсуфа. Вспомните себя в молодости. Этот задор, вера в свои силы и жажда чудесного. Помните?
Этот человек сохранил эти качества сквозь года. Что в этом плохого?
Это ещё одна весомая проблема, к нестабильным коэффициентам.
Понимаете что проблема не в поиске сигналов? А в расчётах реал тайм, при поступлении нового наблюдения!
Не ругайте Юсуфа. Вспомните себя в молодости. Этот задор, вера в свои силы и жажда чудесного. Помните?
Этот человек сохранил эти качества сквозь года. Что в этом плохого?
в бога и свинью превратился
в бога и свинью превратился
Вы сейчас просто расстроены, неучтивым отказом. Представьте дерево, оно высотой несколько человеков, и его корни уходят глубоко в землю. Оно не похоже на Вас и на меня. Растёт здоровенная такая громадина, выше нас! Ну и наглость.
Но у нас нет к нему претензий ;)
PS Ваши слова тоже были остры.
Вы сейчас просто расстроены, неучтивым отказом. Представьте дерево, оно высотой несколько человеков, и его корни уходят глубоко в землю. Оно не похоже на Вас и на меня. Растёт здоровенная такая громадина, выше нас! Ну и наглость.
Но у нас нет к нему претензий ;)
PS Ваши слова тоже были остры.
нет, он из бога сразу в свинью, вообще не жаль такого.читать сзади где он мошенник
Вот пожалуйста, 4 последовательных бара по ценам закрытия 1.21560 1.21617 1.21642 1.21657, сделайте прогноз с графиком с расчетной линией направления.
Вот:
Вот:
Эх....
Давайте, я вам расскажу своё видение ПНБ. Сразу скажу, взгляд зависит от настроения наблюдателя в настоящем: позитивного или негативного.
1. Прошлое
Позитивный настрой: Прошлое это родное, то что пропущено через себя и уже является частью себя. Это воспоминания о событиях своей молодости, юности своих детей. Приятные моменты жизни.
Негативный настрой: Сокрушение о неудаче, неправильно сделанного выбора, косяка или провала. Это как правило недавнее прошлое, которое пока тяжело забыть.
2. Настоящее
Это миг нашей мысли. Я пишу эту строку, формулирую мысль и чувствую это настоящее. Оно плывёт вместе с моей мыслью. И когда сейчас, вы читаете эту строку для вас тоже это настоящее, но я его уже пережил.
Настоящее в основном это рутина. Обычные дела, и редко моменты счастья.
3. Будущее
Будущее неизвестно и желанно. В основном я живу в будущем. Думаю, и вы тоже. В будущем будет всё хорошо. Мы будем богаты и любимы. Мы поедем отдыхать в новые страны. И далее длинный персональный список.
Мы проходим эту "воронку" непрерывно: П+Н+Б=Я
Большая просьба вот четыре значения:1,27616; 1,30070 и 1,26747; 1,28557 по ним нарисуйте прогноз пожалуйста.
Берите: