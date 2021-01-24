Теория Чарльза Доу - страница 36
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Привет!
Если поверить индикатору Юсуфа, то Биткоин будет дальше расти.
Конечно, мировая экономика шаткая, в США смута началась, и еще КОВИД-19.
И люди начали доверять криптовалютам?
не доверять, а лохотрон запустили просто опять вовремя
Если доверять индикатору Юсуфа. то Кенгуру ждет обвал на всех таймсериях.)) а индикатор то бесплатный, лежит в кодабаза. Спасибо Юсуф, поиграю пока что.
Пора шортить?
странно видеть такой курс, нормальная цена была 0,9-1,0
после этого начались комментарии что все ухудшается
королева похоже разозлилась, на свое дите
в том то и дело чтобы распознавать образы, нужно видеть всю картину
ели взять за условие флэта то, что цена движется в определенном коридоре
и определенное время, можно получить определение таких участков движения цены
и автоматизировать их определение
а после них ожидать быстрое движение цены, типа выстрел цены
обратным условием можно автоматизировать определение
участков быстрых движений цены
Прогноз по 4 значениям или OHLC ?
А ничего, что в OHLC high и low может сформироваться не поcледовательно...
Текущая часовая свеча по золоту в режиме он-лайн:
Процесс торговли идет молниеносно, за 0, 1314 часа, огромный порядок процесса 13,421156 единицы, Сила импульса минус24,5827 пунктов! Поражает кратковременность действия сильного импульса на часовой свече, всего 0,131417*60=7,8 минуты молниеносной торговли
Прогноз по 4 значениям или OHLC ?
А ничего, что в OHLC high и low может сформироваться не поcледовательно...
Да, Евгкний, за то, все известно здесь и сейчас! Пусть, формируется так, как хочет рынок, не поcледовательно.
ели взять за условие флэта то, что цена движется в определенном коридоре
и определенное время, можно получить определение таких участков движения цены
и автоматизировать их определение
а после них ожидать быстрое движение цены, типа выстрел цены
обратным условием можно автоматизировать определение
участков быстрых движений цены
то что выделено на картинках можно находить без систем "распознавания образов" .
И прогнозировать точнее чем методом СПБ :-) про них заранее известно место,время и примерно характер движа. Это-ж волатилки/регулярки/сезонки .
Ренат, что с тиковами данными? Дайте мне несколько тиков, пожалуйста.Я взял 4 тика
1, 2355
1,2353
1,2257
1,2258
и получил следующее:
Т.е., ПНБ выявляет сильный импульс вниз. Это я всматривался в терминал с 4-х знаком, нужны тиковые данные с 5-ти значного терминала, чтобы оценивать истинную силу и мощь каждого тика. Пока получается что, рынку ценой огромных усилий удается удерживать Евро от падения.
это уже норм
следуйте дальше в этом же направлении
лично я не использую индикаторы
даже после того, как мною была написана программа - ГРААЛЬ, я по инерции (примерно с год) парил себе мозги разным изобретательством
теперь все, надоело.
скажу только то, что торгую я без депозита, хоть и многие в это не совсем верят
вот хребет форе я уж точно поломал
так что как нибудь сами ройтесь в индикаторных системах, мне это не интересно
это уже норм
следуйте дальше в этом же направлении
лично я не использую индикаторы
даже после того, как мною была написана программа - ГРААЛЬ, я по инерции (примерно с год) парил себе мозги разным изобретательством
теперь все, надоело.
скажу только то, что торгую я без депозита, хоть и многие в это не совсем верят
вот хребет форе я уж точно поломал
так что как нибудь сами ройтесь в индикаторных системах, мне это не интересно
ох зря, Вы нулями себя обставляете - пророчите себе нулевую карму.