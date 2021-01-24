Теория Чарльза Доу - страница 36

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Alexander Ivanov:

Привет!

Если поверить индикатору Юсуфа, то Биткоин будет дальше расти.

Конечно, мировая экономика шаткая, в США смута началась, и еще КОВИД-19.

И люди начали доверять криптовалютам?


не доверять, а лохотрон запустили просто опять вовремя

 

Если доверять индикатору Юсуфа. то Кенгуру ждет обвал на всех таймсериях.)) а индикатор то бесплатный, лежит в кодабаза. Спасибо Юсуф, поиграю пока что.

Пора шортить?


 

странно видеть такой курс, нормальная цена была 0,9-1,0 

после этого начались комментарии что все ухудшается

королева похоже разозлилась, на свое дите

 
Nikolai Semko:

в том то и дело чтобы распознавать образы, нужно видеть всю картину

ели взять за условие флэта то, что цена движется в определенном коридоре
и определенное время, можно получить определение таких участков движения цены
и автоматизировать их определение
а после них ожидать быстрое движение цены, типа выстрел цены

обратным условием можно автоматизировать определение
участков быстрых движений цены



 

Прогноз по 4 значениям или OHLC ?

А ничего, что в OHLC  high и low может сформироваться не поcледовательно...

 

Текущая часовая свеча по золоту в режиме он-лайн:



Процесс торговли идет молниеносно, за 0, 1314 часа, огромный порядок процесса 13,421156 единицы, Сила импульса минус24,5827 пунктов! Поражает кратковременность действия сильного импульса на часовой свече, всего 0,131417*60=7,8  минуты молниеносной торговли

 
Evgeniy Chumakov:

Прогноз по 4 значениям или OHLC ?

А ничего, что в OHLC  high и low может сформироваться не поcледовательно...

Да, Евгкний, за то, все известно здесь и сейчас! Пусть, формируется так, как хочет рынок,   не поcледовательно.

 
Iurii Tokman:

ели взять за условие флэта то, что цена движется в определенном коридоре
и определенное время, можно получить определение таких участков движения цены
и автоматизировать их определение
а после них ожидать быстрое движение цены, типа выстрел цены

обратным условием можно автоматизировать определение
участков быстрых движений цены

то что выделено на картинках можно находить без систем "распознавания образов" .

И прогнозировать точнее чем методом СПБ :-) про них заранее известно место,время и примерно характер движа. Это-ж волатилки/регулярки/сезонки . 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ренат, что с тиковами данными? Дайте мне несколько тиков, пожалуйста.

Я взял 4 тика 

1, 2355

1,2353

1,2257

1,2258

и получил следующее:

Т.е., ПНБ выявляет  сильный импульс вниз. Это я всматривался в терминал с 4-х знаком, нужны тиковые  данные с 5-ти значного терминала, чтобы оценивать истинную силу и мощь каждого тика. Пока получается что, рынку ценой огромных усилий удается удерживать Евро от падения. 

это уже норм

следуйте дальше в этом же направлении

лично я не использую индикаторы

даже после того, как мною была написана программа - ГРААЛЬ, я по инерции (примерно с год) парил себе мозги разным изобретательством

теперь все, надоело.

скажу только то, что торгую я без депозита, хоть и многие в это не совсем верят


вот хребет форе я уж точно поломал

так что как нибудь сами ройтесь в индикаторных системах, мне это не интересно

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

это уже норм

следуйте дальше в этом же направлении

лично я не использую индикаторы

даже после того, как мною была написана программа - ГРААЛЬ, я по инерции (примерно с год) парил себе мозги разным изобретательством

теперь все, надоело.

скажу только то, что торгую я без депозита, хоть и многие в это не совсем верят


вот хребет форе я уж точно поломал

так что как нибудь сами ройтесь в индикаторных системах, мне это не интересно

ох зря, Вы нулями себя обставляете - пророчите себе нулевую карму.

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