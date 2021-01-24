Теория Чарльза Доу - страница 44
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это очень сложный вопрос, поэтому пропускается как и все остальные подобные)
Ответил, очередь не доходила, спрашивай!
дык снимают не баланс а экви, разве не в курсе?
если экви 1, а баланс 1000, скока снимешь - 1000 чтоли?
я про незакрытые ордера спросил
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст
Н меньше О и С.
Юсуф, возьмите паузу. Вам нужен отдых. Вы всё ночь не спали.
Это верно.
Вот именно его прогноз не работает на ценовых рядах
Значит ценовой ряд нужно преобразовать в такой ряд на котором прогнозы работают.
я про незакрытые ордера спросил
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст
Новеньки? И что такого у меня до 500 ордеров может быть открыто и ничего снимал и снимаю постоянно... ./
я про незакрытые ордера спросил
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст
у мну адекватный дилинг
вывел, полюбуйтесь
дык снимают не баланс а экви, разве не в курсе?
если экви 1, а баланс 1000, скока снимешь - 1000 чтоли?
Может хватит?
Не могу от ржача успокоиться... ./)))
Это верно.
Вот. Прогнозы от Вас никуда не убегут. Я же вижу, что Вы тут круглые сутки. Отдохните. А Ренат пока за Вас поработает.
Вот. Прогнозы от Вас никуда не убегут. Я же вижу, что Вы тут круглые сутки. Отдохните. А Ренат пока за Вас поработает.
я уже все
пошел за пивасом, ибо не густо сегодня...
Можно и обнулить... ./