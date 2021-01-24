Теория Чарльза Доу - страница 44

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Fast235:

это очень сложный вопрос, поэтому пропускается как и все остальные подобные)

Ответил, очередь не доходила, спрашивай!

 
Renat Akhtyamov:

дык снимают не баланс а экви, разве не в курсе?

если экви 1, а баланс 1000, скока снимешь - 1000 чтоли?

я про незакрытые ордера спросил 
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст

 
Доктор:


Н меньше О и С.

Юсуф, возьмите паузу. Вам нужен отдых. Вы всё ночь не спали.

Это верно.

 
Marat Zeidaliyev:

Вот именно его прогноз не работает на ценовых рядах


Значит ценовой ряд нужно преобразовать в такой ряд на котором прогнозы работают.

 
Iurii Tokman:

я про незакрытые ордера спросил 
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст

Новеньки? И что такого у меня до 500 ордеров может быть открыто и ничего снимал и снимаю постоянно... ./

 
Iurii Tokman:

я про незакрытые ордера спросил 
обычно пока не закроешь рыночные снять не даст

у мну адекватный дилинг

вывел, полюбуйтесь

 
Renat Akhtyamov:

дык снимают не баланс а экви, разве не в курсе?

если экви 1, а баланс 1000, скока снимешь - 1000 чтоли?

Может хватит?

Не могу от ржача успокоиться... ./)))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Это верно.

Вот. Прогнозы от Вас никуда не убегут. Я же вижу, что Вы тут круглые сутки. Отдохните. А Ренат пока за Вас поработает.

 
Доктор:

Вот. Прогнозы от Вас никуда не убегут. Я же вижу, что Вы тут круглые сутки. Отдохните. А Ренат пока за Вас поработает.

я уже все

пошел за пивасом, ибо не густо сегодня...

 

Можно и обнулить... ./

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