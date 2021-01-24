Теория Чарльза Доу - страница 30
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Yousufkhodja Sultonov:
есть только зависть и выявление внутренних обид и злости от того что почему он, а н я сделал такой смелый ша!
Никакой зависти и обиды нет. Не проецируйте на других свое состояние.
...
А речь идет о том, что, коротко, Гаусс, изобретая метод наименьших квадратов 200 лет назад, стал единоличным лидером в области обработкм фактического материала результатов научных работ во всех сферах науки и производства, до появления моей статьи. Знаменитая и популярная работа Гаусса, охватывала только линейную область зависимостей но, и этому были безмерно рады исследователи включая Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна и всех научных работников тех и нынешних времен. Она подкупает простотой идеи и не менее очевидным их исполнением, как говорит Бабаян в своих речах, достигнут "неулучшаемый результат", по мнению Гаусса и всей научной общественности.
И вдруг, 7-то февраля 2011-го года, грянет гром среди ясного неба, далеко оставляющего старания Гаусса позади и рассматривающего его Метод наименьших квадратов, как частный случай более общей зависимостей в виде ПНБ!
Может быть, Вам стоит хоть немного ознакомиться с историей развития МНК? Тогда Вам стало бы ясно, насколько далеки от реальности эти Ваши претензии.
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-naimenshih-kvadratov-istoriya-i-razvitie/viewer
Впрочем, об этом можно было прочесть и в ВИКИ:
"История
До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений; до этого времени употреблялись частные приёмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, приходили к различным выводам. Гауссу (1795) принадлежит первое применение метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным названием (фр. Méthode des moindres quarrés) [1]. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения [2]. Метод распространён и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена и других.
Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области [3]."
Может быть, Вам стоит хоть немного ознакомиться с историей развития МНК? Тогда Вам стало бы ясно, насколько далеки от реальности эти Ваши претензии.
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-naimenshih-kvadratov-istoriya-i-razvitie/viewer
Впрочем, об этом можно было прочесть и в ВИКИ:
"История
До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений; до этого времени употреблялись частные приёмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, приходили к различным выводам. Гауссу (1795) принадлежит первое применение метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным названием (фр. Méthode des moindres quarrés) [1]. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения [2]. Метод распространён и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена и других.
Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области [3]."
Может быть, Вам стоит хоть немного ознакомиться с историей развития МНК? Тогда Вам стало бы ясно, насколько далеки от реальности эти Ваши претензии.
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-naimenshih-kvadratov-istoriya-i-razvitie/viewer
Впрочем, об этом можно было прочесть и в ВИКИ:
"История
До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений; до этого времени употреблялись частные приёмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, приходили к различным выводам. Гауссу (1795) принадлежит первое применение метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным названием (фр. Méthode des moindres quarrés) [1]. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения [2]. Метод распространён и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена и других.
Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области [3]."
Уважемый, Vladimir,ну, какое, существенное, различие увидели в моих разъяснениях МНК на странице популярного сайта МКЛ5 https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page27#comment_20065708 от тех, которые известны в профессиональной литературе по этому вопросу, которых Вы цитируете? Разве, что, я не указал на еще двух авторов МНК- Лежандра и Лапласа и других математиков, улучшивших МНК-оценку и развивших теорию оценивания математической статистики.Они включены в собирательный образ Гаусса и, при необходимости, каждый найдет их в специальной литературе. Какие оплошности Вы еще "заметили"? Не стыдно Вам пытаться опорочить меня в том что, не совершал? По существу рассматриваемого вопроса, есть, что сказать? Если нет, то, прекратите давить на психику! К Вашему сведению, ПНБ уже успешно применены в геологии при изучении проблемы осушения газовых месторождений Тюмени моим учеником и подана заявка на изобретение, пройдена предзащита диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. ПНБ сделала прорыв в области рентгенографии, присвоив каждому минералу характеристическое уравнение в виде функции Б, свойственное только этому минералу, избавив геологов от необходимости пользоваться картотекой, издаваемой в США, регулярно. Она доказала справедливость Закона Ома, не имеющего теоретического обоснования, уничтожила применение всяких коэффициентов при изучении проблем надежности и мощности силовых высоковольтных трансформаторов, точно определяет закономерность зависимости теплоемкости материалов от температуры с, поражающей воображение, точностью в 0,035 %-тов вместо 12-ти %тов по аналогу. А эта-точность самих измерительных оборудований, и точность ПНБ становится абсолютной! ПНБ однозначно нашла зависимость выщелачивания золота из руд месторождения Хиштхона Зерафшанской долины, кучным методом,а раствором цианида натрия, без применения процессов обогащения руд. Показала принципиальную возможность извлечения 92 %-та золота, хотя, опыты были прекращены при извлечении 61-го %-та золота из бедной руды, содержащей всего,05 г/т золота и не подлежащей переработке по известным технологиям. Хотите, еще продолжу приводить примеры об эффективности ПН?.
Кому вы это говорите? Ну человек сломал хребет Форексу, его можно понять
Ты-бы молчал, защитник горе-оппонентов!
На мой взгляд вы зря тратите время и эмоции. У человека явно выраженая шизофрения. Словами в онлайне ему уже не помочь. Его бы к врачам в офлайне сводить. Я думаю большинство разумных людей на форуме это понимают.
Это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел эту ветку. И даже фабула бреда очевидна - бред изобретательства.
Но потом я подумал, а вдруг это несовпадение социо-культурных тональностей. Может в его культурной среде так принято себя пиарить.
Может нужно подсказать человеку, что здесь он производит впечатление безумного.
Но если симптоматика будет продолжаться, то вы правы.
подождем Iurii Tokman
он модернизировал советника и возможно индикатор.
индикатор я не трогал, как есть
с советником пробовал разные варианты
как только рынок в боковик - баланс на убыль
закрытие при переворотах фиксирует много убытка