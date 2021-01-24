Теория Чарльза Доу - страница 52

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Renat Akhtyamov:

можно прогнозы индикатора в нескольких контрольных точках исторических данных проверить

по крайней мере, если индикатор не врет, появится обоснованный материал для статьи

также можно начертить прогнозную линию, еще один буфер

Это я не умею делать.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?

Очень просто, в настройках МТ во вкладке 'график' ставите максимальное количество баров в истории и на графике, и открываете график прямо с 1990 года после перезапуска терминала
 

Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339

Если они отличаются, то сообщите.

 
Evgeniy Chumakov:

Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339

Если они отличаются, то сообщите.

Евгений, мы,ведь, решили анализировать не только сигналы индикатора, по, и параметра n и коэффициентов тау и D. Они есть в недрах кода индикатора, нужно только вытащить их для анализа. Возьметесь? 

 

Evgeniy Chumakov:

Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339

Если они отличаются, то сообщите.

Я пользуюсь этим:

Евродоллар

Фунт
 

Далее:

Японец

Золто
 
Denis Sartakov:

а тем временем, евро решительно движется к указанной цели 1.19000


Нужно анализировать параметр и коэффициенты ПНБ на данный момент времени, а так, может стремиться куда угодно:

Евродоллар, М30

 
Yousufkhodja Sultonov:

Евгений, мы,ведь, решили анализировать не только сигналы индикатора, по, и параметра n и коэффициентов тау и D. Они есть в недрах кода индикатора, нужно только вытащить их ля анализа. Возьметесь? 


Из этого https://www.mql5.com/ru/forum/314242

Вытащить в каком смысле - в текстовый файл? Или как?

 
Evgeniy Chumakov:


Из этого https://www.mql5.com/ru/forum/314242

Вытащить в каком смысле - в текстовый файл? Или как?

Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной  свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска  статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде. В каком виде их вытащить- в виде графиков или текста, на Ваше усмотрение.

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.08
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной  свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска  статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде.

Работайте в MetaTrader 5. После этого можно будет просить о чем-то.

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