Теория Чарльза Доу - страница 52
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можно прогнозы индикатора в нескольких контрольных точках исторических данных проверить
по крайней мере, если индикатор не врет, появится обоснованный материал для статьитакже можно начертить прогнозную линию, еще один буфер
Это я не умею делать.
Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?
Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339
Если они отличаются, то сообщите.
Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339
Если они отличаются, то сообщите.
Евгений, мы,ведь, решили анализировать не только сигналы индикатора, по, и параметра n и коэффициентов тау и D. Они есть в недрах кода индикатора, нужно только вытащить их для анализа. Возьметесь?
Evgeniy Chumakov:
Я тестировал этот индикатор _Forecast_v12 https://www.mql5.com/ru/forum/314242, а не https://www.mql5.com/ru/code/10339
Если они отличаются, то сообщите.
Я пользуюсь этим:
Далее:
а тем временем, евро решительно движется к указанной цели 1.19000
Нужно анализировать параметр и коэффициенты ПНБ на данный момент времени, а так, может стремиться куда угодно:
Евгений, мы,ведь, решили анализировать не только сигналы индикатора, по, и параметра n и коэффициентов тау и D. Они есть в недрах кода индикатора, нужно только вытащить их ля анализа. Возьметесь?
Из этого https://www.mql5.com/ru/forum/314242
Вытащить в каком смысле - в текстовый файл? Или как?
Из этого https://www.mql5.com/ru/forum/314242
Вытащить в каком смысле - в текстовый файл? Или как?
Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде. В каком виде их вытащить- в виде графиков или текста, на Ваше усмотрение.
Чтобы можно было оперативно произвести полноценный свечной анализ ситуации на рынке в режиме он-лайн, по OHLC любой одной свечи по значениям параметра порядка процесса торговли n, время жизни импульса тау и потенциала системы D по примеру и подобию https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page46#comment_20100767, хочу просить у Роша, о возможности и актуальности выпуска статьи на эту тему. Они есть в коде индикатора в неявном виде.
Работайте в MetaTrader 5. После этого можно будет просить о чем-то.