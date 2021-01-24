Теория Чарльза Доу - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну меня не интересует подобные прогнозы, в интернете таких сотни, что Ганн что астрология, 10 лет копают копают одни только теорий миллионы букв и цифр, но никакого реального практического доказательства до сих пор нет, я с 2008 года сталкивался с разными прогнозами, потом был наплыв астрологов, предки Ганна ) и т.д и где они все? Наверное в Канарах отдыхают :-)
Ганн вообще не разу не астрология..Самый правильный и обоснованный метод. Единственное что запрятано под массонскую моду, ну да время было такое. Да и сам он из тех
хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.
видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)
мистика..
в общем - читайте книги, они рулят
хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.
видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)
мистика..
в общем - читайте книги, они рулят
У каждого должен быть свой Грааль верно? )
Это не мистика.. а синхронность, это из области ПНБ.
Там про длину волны я невнятно написал. Ставил условие, что длина должна быть не меньше 200 пунктов. В эти волны входят все и длинные и короткие, но не меньше 200.
Марат, это не прогноз, а статистика за 20 лет. Если не пользоваться статистикой, тогда точно идти в астрологию :)
А ну извините, посмотрел не понял ). Со статистикой давно знаком. А ваш метод это не Грааль по вашему?
Отличное исследование! Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.
Типичное распределение внутрисуточной волатильности: пик поменьше на Европе, пик побольше и пошире на Америке. Это что, открытие?
не Грааль по вашему?
Да, есть некоторые закономерности. Но отдельно использовать - недостаточно информации.
Да это я уже понял, что название переменных есть, моя невнимательность. Спасибо за уточнение.
Под неизвестным n я ориентировался на n из таблицы.
Подумал что в таблице показаны основные переменные.
Тоже сначала на n подумал как длина выборки. Но в таблице тоже есть n, и она double. Это меня и смутило.
По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф ))
Нужно различать N от n
N - выборка, о чем говорит Евгений;
n - Порядок процесса торговли, расчетный параметр Гамма-распределения Эйлера, он мне и не понятен, хотя, я сам, впервые в истории,и вывел аналитически точную формулу его расчета и применил, на практике в коде индикатора.
хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.
видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)
мистика..
в общем - читайте книги, они рулят
Вот именно! Отгружайте Грааль целиком, а не частями)
Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара EURUSD 2000-2020 гг.
На графике время какого часового пояса?