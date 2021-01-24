Теория Чарльза Доу - страница 98

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Marat Zeidaliyev:

Ну меня не интересует подобные прогнозы, в интернете таких сотни, что Ганн что астрология, 10 лет копают копают одни только теорий миллионы букв и цифр, но никакого реального практического доказательства до сих пор нет, я с 2008 года сталкивался с разными прогнозами, потом был наплыв астрологов, предки Ганна ) и т.д и где они все? Наверное в Канарах отдыхают :-) 

Ганн вообще не разу не астрология..Самый правильный и обоснованный метод. Единственное что запрятано под массонскую моду, ну да время было такое. Да и сам он из тех

 
Maxim Kuznetsov:

хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.

видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)

мистика..

в общем - читайте книги, они рулят

Да весь прикол в том, что на форе умножить и разделить то же самое что и сложить и вычесть. Вот и думаю про корень из тиковых объемов, что бы это значило? Ведь еще одно действие и вполне знатная фишка получается
 
Maxim Kuznetsov:

хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.

видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)

мистика..

в общем - читайте книги, они рулят

У каждого должен быть свой Грааль верно? ) 

Это не мистика.. а синхронность, это из области ПНБ.

[Удален]  

Там про длину волны я невнятно написал. Ставил условие, что длина должна быть не меньше 200 пунктов. В эти волны входят все и длинные и короткие, но не меньше 200.


 
Aleksei Stepanenko:

Марат, это не прогноз, а статистика за 20 лет. Если не пользоваться статистикой, тогда точно идти в астрологию :)

А ну извините, посмотрел не понял ). Со статистикой давно знаком. А ваш метод это не Грааль по вашему?

 
Alexander_K:

Отличное исследование! Сегодня прям, что ни пост, то указание на Путь Граалю.

Типичное распределение внутрисуточной волатильности: пик поменьше на Европе, пик побольше и пошире на Америке. Это что, открытие? 

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

не Грааль по вашему?

Да, есть некоторые закономерности. Но отдельно использовать - недостаточно информации.

 
Roman:

Да это я уже понял, что название переменных есть, моя невнимательность. Спасибо за уточнение.

Под неизвестным n я ориентировался на n из таблицы.
Подумал что в таблице показаны основные переменные.

Тоже сначала на n подумал как длина выборки. Но в таблице тоже есть n, и она double. Это меня и смутило.
По этому какая то двоякая трактовка эн получается. Какую эн имел ввиду Юсуф  ))

Нужно различать N  от  n

N  - выборка, о чем говорит Евгений;

n - Порядок процесса торговли, расчетный параметр Гамма-распределения Эйлера, он мне и не понятен, хотя, я сам, впервые в истории,и вывел аналитически точную формулу  его расчета и применил, на практике в коде индикатора.

 
 
Maxim Kuznetsov:

хотел ещё кое-что написать, да взглючил комп изобразив BSOD.

видимо не хочет чтобы я делился частями грааля :-)

мистика..

в общем - читайте книги, они рулят

Вот именно! Отгружайте Грааль целиком, а не частями)

 
Aleksei Stepanenko:


Минимальные размеры волн в пятизначных пунктах. Одни сутки - 100 процентов. Пара  EURUSD 2000-2020 гг.

На графике время какого часового пояса?

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