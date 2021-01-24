Теория Чарльза Доу - страница 8
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mathatan(Bid), разве трудно?
работая гистерезисом получаем отставание цены, что дает возможность покупать и продавать по разным ценам
mathatan(Bid) и BidФНЧ в машобучении показывал
одно но
если это все будет действительно интересно
я уже задал вопрос - что за коэффициент тау, из каких соображений столько знаков после запятой
а в ответ тишина и разобраться в сути пока не представилось возможным
так что, похоже что слизаны эти формулы из некой книжки без понимания физического смысла
я очень сильно, практически до школьного уровня могу упростить формулу, причем с сохранением результата
в 2020-ом положил на форуме гистерезис и ФНЧ
формулы элементарны, причем сделаны они из 3-х этажных, а результат эквивалентен оригиналу ....
то что представлено на 1-ой странице, это функции от n, не более и сделаны они так, чтобы в сумме получить 1, вот и все
при этом, при n<4 единичка не получается, чем уничтожает замысел автора напрочь.
в целом, до чашки оч.далеко.
Ренат! вы уже получали ответ на заданный Вами вопрос про коэффициент Тау https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page14#comment_19964240
Тау - один из трех параметров в функциях П, Н и Б. Является изображением времени в преобразованиях Лапласса и "переводчиком" "нашего" времени в процессы рынка, если чего-то поняли из сказаноного .Дело в том, что, как оказалось, для каждого процесса имеется свое время, запущенное в начале этого процесса. Тау приводит в соответствие наше и процесса торговли. время, под едииый знаменатедь. и явлетяся, по сути. коэффициентом и может принять любое значение. Он еще имеет глубокий философский смысл, но, об этом позже. Величину, обратную Тау, в автоматике называют импедансом системы - сопротивление течению процесса. Не будь этого сопротивления, все-бы происходило мгновенно и нас с Вами не было.
Читайте внимательно форум и не обвиняйте меня в том, что не совершал! Про Тау есть и в других местах. Наконец, читайте статью десятилетней давности. https://www.mql5.com/ru/articles/250
Жаль что гистерезис и ФНЧ нет возможности вписать готовым образом в мт ,так как MATHABC; MATHARCCOC или MATHARCSİN.
выкладывайте свой гистерезис и ФНЧ сюда! ПНБ расправится с ним за доли секунд.
Держите.
Достаточно достоверно предсказать, что следующие значение будет равно нулю или единице.
Ваш пример разобран для первых 20-ти данных, просил в формате экзель, Вы не дали, сам сделал для 20-ти исходных данных, ответ такой:
Аналитическая формула: n=-0,07872, тау= 12,2567, D= 55,4632, Dcorr = 1,133189? Н+П+Б =1 выполняется однозначно.
Ваш пример разобран для первых 20-ти данных, просил в формате экзель, Вы не дали,
Вот сделал, хотя думал что - "ломатель хребта" и сам в состоянии перевести в нужный формат.
Теперь нарисуйте текущий ряд и прогнозный, а то на ваших картинках не понятно где прогноз ряда.
Вот сделал, хотя думал что - "ломатель хребта" и сам в состоянии перевести в нужный формат.
Теперь нарисуйте текущий ряд и прогнозный, а то на ваших картинках не понятно где прогноз ряда.
Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график. Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.
Все открытия Юсуфа - нелинейная регрессия вида x=a + b*y^2
Он как открыл ее для себя много лет назад, так и не закрывает.
Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график.
Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.
Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0. Нужно спрогнозировать когда следующее значение будет гарантированно равняться нулю или единице.
Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0. Нужно спрогнозировать когда следующее значение будет гарантированно равняться нулю или единице.
Повторяю - единственным великим открытием Юсуфа является нелинейной регрессией вида x=a + b*y^2.
Нет у него ничего больше.
Она есть - он ее рисует.
Он же не виноват, что регрессия именно такого вида. Ничего больше у него нет.
Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0. Нужно спрогнозировать когда следующее значение будет гарантированно равняться нулю или единице.
Получите:
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