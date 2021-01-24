Теория Чарльза Доу - страница 8

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Renat Akhtyamov:

mathatan(Bid), разве трудно?

работая гистерезисом получаем отставание цены, что дает возможность покупать и продавать по разным ценам

mathatan(Bid) и Bid

ФНЧ в машобучении показывал
Matharcsin использую это пока на мой взгляд самая стабильная модель.
 
Renat Akhtyamov:

одно но

если это все будет действительно интересно

я уже задал вопрос - что за коэффициент тау, из каких соображений столько знаков после запятой

а в ответ тишина и разобраться в сути пока не представилось возможным

так что, похоже что слизаны эти формулы из некой книжки без понимания физического смысла

я очень сильно, практически до школьного уровня могу упростить формулу, причем с сохранением результата

в 2020-ом положил на форуме гистерезис и ФНЧ

формулы элементарны, причем сделаны они из 3-х этажных, а результат эквивалентен оригиналу ....

то что представлено на 1-ой странице, это функции от n, не более и сделаны они так, чтобы в сумме получить 1, вот и все

при этом, при n<4 единичка не получается, чем уничтожает замысел автора напрочь.

в целом, до чашки оч.далеко.

Ренат! вы уже получали ответ на заданный Вами вопрос про коэффициент Тау https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page14#comment_19964240

Тау - один из трех параметров в функциях П, Н и Б. Является изображением времени в преобразованиях Лапласса и "переводчиком" "нашего" времени в процессы рынка, если чего-то поняли из сказаноного .Дело в том, что, как оказалось, для каждого процесса имеется свое время, запущенное в начале этого процесса. Тау приводит в соответствие наше и процесса торговли. время, под едииый знаменатедь. и явлетяся, по сути. коэффициентом и может принять любое значение. Он еще имеет глубокий философский смысл, но, об этом позже. Величину, обратную Тау, в автоматике называют импедансом системы - сопротивление течению процесса. Не будь этого сопротивления, все-бы происходило мгновенно и нас с Вами не было.

Читайте внимательно форум и не обвиняйте меня в том, что не совершал! Про Тау есть и в других местах. Наконец, читайте статью десятилетней давности. https://www.mql5.com/ru/articles/250

Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
  • 2020.12.30
  • www.mql5.com
Уважаемые участники форума, здесь Ввм будет предложено обсуждение и активное участие в возможных спорах, возникающих в процессе рассмотрения темы в...
 
darirunu1:
Жаль что  гистерезис и ФНЧ нет возможности вписать готовым образом в мт ,так как MATHABC; MATHARCCOC или MATHARCSİN.

выкладывайте свой   гистерезис и ФНЧ  сюда! ПНБ расправится с ним за доли секунд.

 
Evgeniy Chumakov:


Держите.

Достаточно достоверно предсказать, что следующие значение будет равно нулю или единице.   

Ваш пример разобран для первых 20-ти данных, просил в формате экзель, Вы не дали, сам сделал для 20-ти исходных данных, ответ такой:

Аналитическая формула: n=-0,07872,   тау= 12,2567, D= 55,4632, Dcorr = 1,133189? Н+П+Б =1 выполняется однозначно.

y=Н П Б Н+П+Б
0,00015 3,84684E-06 0,99985 1
0,00109 5,68403E-05 0,99885 1
0,00333 0,000265811 0,9964 1
0,00715 0,000776251 0,99207 1
0,01264 0,001751623 0,98561 1
0,01976 0,003358069 0,97688 1
0,02839 0,005753458 0,96586 1
0,03834 0,009079858 0,95258 1
0,0494 0,013458721 0,93714 1
0,06131 0,018988157 0,9197 1
0,07384 0,025741817 0,90042 1
0,08674 0,033768968 0,87949 1
0,09979 0,043095454 0,85711 1
0,11278 0,053725251 0,8335 1
0,12551 0,065642455 0,80885 1
0,13783 0,078813487 0,78336 1
0,14959 0,093189435 0,75722 1
0,16067 0,108708395 0,73062 1
0,17098 0,125297786 0,70372 1
0,18045 0,142876537 0,67668 1
0,18901 0,161357146 0,64963 1
0,19664 0,180647578 0,62271 1
0,20331 0,200652947 0,59604 1
0,20901 0,221277085 0,56971 1
0,21376 0,242423858 0,54381 1
0,21757 0,263998355 0,51843 1
0,22047 0,285907822 0,49362 1
0,22248 0,308062562 0,46945 1
0,22366 0,330376571 0,44596 1
0,22404 0,352768092 0,42319 1
0,22368 0,375160051 0,40116 1
0,22262 0,397480268 0,3799 1
0,22091 0,41966179 0,35943 1



 
Yousufkhodja Sultonov:

Ваш пример разобран для первых 20-ти данных, просил в формате экзель, Вы не дали,


Вот сделал, хотя думал что - "ломатель хребта" и сам в состоянии перевести в нужный формат.

Теперь нарисуйте текущий ряд и прогнозный, а то на ваших картинках не понятно где прогноз ряда.

Файлы:
DataFile.zip  22 kb
 
Evgeniy Chumakov:


Вот сделал, хотя думал что - "ломатель хребта" и сам в состоянии перевести в нужный формат.

Теперь нарисуйте текущий ряд и прогнозный, а то на ваших картинках не понятно где прогноз ряда.

Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график. Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.

Все открытия Юсуфа - нелинейная регрессия вида x=a + b*y^2

Он как открыл ее для себя много лет назад, так и не закрывает.

 
denis.eremin:

Он уже выложил прогноз по пяти первым точкам на 15 точек вперед - нижний график.

Синяя кривая - наблюдения. Красная - прогноз.


Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0.  Нужно спрогнозировать  когда следующее  значение будет гарантированно равняться нулю или единице.

 
Evgeniy Chumakov:


Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0.  Нужно спрогнозировать  когда следующее  значение будет гарантированно равняться нулю или единице.

Повторяю - единственным великим открытием Юсуфа является нелинейной регрессией вида x=a + b*y^2.

Нет у него ничего больше.

Она есть - он ее рисует.

Он же не виноват, что регрессия именно такого вида. Ничего больше у него нет.

 
Evgeniy Chumakov:


Прогноз не может быть выше 1 и меньше 0.  Нужно спрогнозировать  когда следующее  значение будет гарантированно равняться нулю или единице.

Получите:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Получите:

как будет выглядеть просадка и риск?
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