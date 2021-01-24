Теория Чарльза Доу - страница 12
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Не знаю, что за ряд мне предоставили, но, результат такой:
хм, интересно
цена упала, а пророчим далеко вверх
ну и естественно, что теперь осталось сделать только прогноз по этим данным
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2105
1.2245
1.2275
1.2045
1.2345
1.2245
1.2275
1.1945
это ряды, которые очень любит Владимир Изерский
так называемые волны, впрочем как и по Доуно некоторая закономерность в Ваших прогнозах уже проявилась.
хм, интересно
ну и естественно, что теперь осталось сделать только прогноз по этим данным
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2105
1.2245
1.2275
1.2045
1.2345
1.2245
1.2275
1.1945
это ряды, которые очень любит Владимир
так называемые волны, впрочем как и по Доуно некоторая закономерность в Ваших прогнозах уже проявилась.
Вот, Вам волны
Вот, Вам волны
Извините, а мои можете посмотреть? А прога вобщем доступе для этого есть?
Вот, Вам волны
Спасибо!
итак, закономерность такая
при любом поведении цены, прогноз вверх
система не замечает резких движений и весьма инерционна
Спасибо!
итак, закономерность такая
при любом поведении цены, прогноз вверхсистема не замечает резких движений и весьма инерционна
Для проверки нужны данные на 20% больше, для того, чтобы по этим 20% узнать правильность расчётов, но их в расчёт не брать, это как-бы будущие цены.
0.22-?
0.45-?
0.78-?
1.22
1.45
1.78
2.22
2.45
2.78
3.22
3.45
Вот, Ваш ряд:
Система забраковала три комплекта из списка исходных данных
Для проверки нужны данные на 20% больше, для того, чтобы по этим 20% узнать правильность расчётов, но их в расчёт не брать, это как-бы будущие цены.
да, похоже на то
оптимальная выборка должна содержать х? значений
Извините, а мои можете посмотреть? А прога вобщем доступе для этого есть?
Посмотрю. Есть.
Вот, Ваш ряд:
Система забраковала три комплекта из списка исходных данных
При предыдущих вычислениях синяя линия шла вниз ,а красная наверх,а у меня все наоброт .Что это значит по вашему?
При предыдущих вычислениях синяя линия шла вниз ,а красная наверх,а у меня все наоброт .Что это значит по вашему?
Мне кажется в обоих случаях красная линия не обращает особого внимания на синюю линию и движется своим курсом: от 1.25 к 1.45.