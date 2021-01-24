Теория Чарльза Доу - страница 21

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Renat Akhtyamov:

поэтому предлагаю присутствующим не растаптывать идею Юсуфа, ведь это только начало

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.

В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и  tau - это время.

Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:

Теория Чарльза Доу

Yousufkhodja Sultonov, 2021.01.04 21:24

Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау. Тау вычисляется отдельно по формуле для функции Н. Функция Н определяет также параметр n и потенциал системы D. Подставляя в функцию П находим величину прогноза в единицах цены на любое время. 1/тау - есть импеданс системы. Импеданс - сопротивление рынка течению процесса. Фактически, вводим в функцию П произведение цены на импеданс системы. Тем самым, функции Н сообщаем о нашем времени нашей вселенной.Тау- постоянная времени рынка на его языке. нам не дано понять что за время у рынка. Мы пользуемся его изображением Лапласса и этот параметр воспринимается мозгом как ВРЕМЯ, к которому мы и привыкли. Похожим свойством обладают температура и концентрация из области которых я успел исследовать. Возможно, есть и другие понятия. Не зря я назвал функции П, Н и Б - функциями ПРИРОДЫ. Нам их не понять. 

Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.

 
Доктор:

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.

В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и  tau - это время.

Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:

Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.

Не все так однозначно! Над формулами П Н и Б есть какая та тайна, сложно улавливаемая, только когда проводишь эксперименты над рыночными ценами и пытаешься спрогнозировать будущее, то ПНиБ дает то что обычный человек трейдер не видит на экране монитора, это означает что само будущее  уже давно заложено в цене П, настолько давно как только появился на свет рынок Доу. И без формул не увидеть дальнейшее возможное поведение цены. Я не утверждаю что Юсуф прав или не прав, я говорю о том что на языке математики обычному трейдеру архи сложно это объяснить, и чтобы это выяснить кто прав или не прав, для этого надо эти формулы применять на практике пусть и на рынке Форекс, на любой валютной паре, хотя бы один пример и тогда станет ясно стоит ли игра свеч или не стоит.   
 
Доктор:

Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.

В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и  tau - это время.

Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:

Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.

выше проверил основные типичные негативные моменты для индикаторов, они у Юсуфа пока присутствуют, поэтому не стал углубляться в формулы

у меня есть трендовая стрелочница с единственным ордером в рынке, мне её за глаза....:

возможно и автомат состряпает такое, если захочет

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Renat Akhtyamov, 2020.12.30 08:06

еще чуток подкорректить сможешь, чтобы было так?

т.е. сигнал в селл - линия ниже лоев, в бай - выше хаев

по кр.мере побеждается спред

// заметь, практически на любом рядовом индикаторе наоборот


 

Marat Zeidaliyev:

станет ясно стоит ли игра свеч или не стоит.   

Главное чтобы не геморройных 

 

Доктор:

Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

Это вы еще ветку "ТиП" не читали. Там тыщи две страниц подобного контента)

 
secret:

Это вы еще ветку "ТиП" не читали. Там тыщи две страниц подобного контента)

Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему. Счет периодически убивается безоткатным движением. Но что поделать? Такова судьба конттрендовика) 

 
Доктор:

Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.

У меня от последних его веток и постов впечатление, что там даже умысла какого-то корыстного или злого нет, а человек просто повредился рассудком. В самом что ни на есть медицинском смысле.
 
vladavd:
У меня от последних его веток и постов впечатление, что там даже умысла какого-то корыстного или злого нет, а человек просто повредился рассудком. В самом что ни на есть медицинском смысле.

Думал, что только мне это показалось.))

Представляю, как будет здорово, когда Юсуф одной формулой обоснует поведение  мирового рынка-ов.

Конечно прошлое закладывает фундамент на будущее, но одной формулы мало что бы знать будущее.

Комплексными приёмами можно добиться хороших результатов в торговле, но одной формулой никогда.

Заглянув на выставленные картинки со стрелками, можно с уверенностью сказать, что там рыбы нет, а его 10 тилетний опыт подсказывает,  что там мне чудес искать нечего.

 
Konstantin Nikitin:


P.S. Я то-же торгую на кухне, да она более менее нормальная, но все равно кухня.

Ребятки,о кухнях и кастрюлях речи не идёт! Если мой счёт у Кофейника и я правильно взял движение,да и не раз,а системно,то Кофейник мне обязан выплатить прибыль и откуда он возьмёт средства,он должен был подумать когда назвался Кофейником.

 
Marat Zeidaliyev:
Не все так однозначно! .............. для этого надо эти формулы применять на практике пусть и на рынке Форекс, на любой валютной паре, хотя бы один пример и тогда станет ясно стоит ли игра свеч или не стоит.   

Золотые слова! Я ж об этом и твержу уже несколько дней.

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