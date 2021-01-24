Теория Чарльза Доу - страница 21
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поэтому предлагаю присутствующим не растаптывать идею Юсуфа, ведь это только начало
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.
В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и tau - это время.
Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:
Теория Чарльза Доу
Yousufkhodja Sultonov, 2021.01.04 21:24
Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау. Тау вычисляется отдельно по формуле для функции Н. Функция Н определяет также параметр n и потенциал системы D. Подставляя в функцию П находим величину прогноза в единицах цены на любое время. 1/тау - есть импеданс системы. Импеданс - сопротивление рынка течению процесса. Фактически, вводим в функцию П произведение цены на импеданс системы. Тем самым, функции Н сообщаем о нашем времени нашей вселенной.Тау- постоянная времени рынка на его языке. нам не дано понять что за время у рынка. Мы пользуемся его изображением Лапласса и этот параметр воспринимается мозгом как ВРЕМЯ, к которому мы и привыкли. Похожим свойством обладают температура и концентрация из области которых я успел исследовать. Возможно, есть и другие понятия. Не зря я назвал функции П, Н и Б - функциями ПРИРОДЫ. Нам их не понять.
Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.
В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и tau - это время.
Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:
Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.
Присутствующие не растаптывают идею Юсуфа ввиду отсутствия последней. "Бессмысленное и беспощадное" нагромождение математических формул, в которых сам автор путается.
В этом топике у автора t - это цена, а 1/tau - импеданс. В его же статье за 2011 год в той же самой формуле t и tau - это время.
Сами формулы это хорошо известные плотности Гамма-распределения и интеграл от плотности в произвольной комбинации. Плотности и интегралы от плотности в любой комбинации непосредственной прогностической способностью не обладают. Сам автор предлагает такой алгоритм расчета по этим формулам:
Ренат, думаете у вас недостаточно матподготовки, чтобы понять написанное? Всё гораздо проще: написана бессмыслица. Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
Юсуф, мне очень жаль, что приходится писать такие вещи, но вы вводите в заблуждение читателей форума.
выше проверил основные типичные негативные моменты для индикаторов, они у Юсуфа пока присутствуют, поэтому не стал углубляться в формулы
у меня есть трендовая стрелочница с единственным ордером в рынке, мне её за глаза....:
возможно и автомат состряпает такое, если захочет
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Renat Akhtyamov, 2020.12.30 08:06
еще чуток подкорректить сможешь, чтобы было так?
т.е. сигнал в селл - линия ниже лоев, в бай - выше хаев
по кр.мере побеждается спред
// заметь, практически на любом рядовом индикаторе наоборот
Marat Zeidaliyev:
станет ясно стоит ли игра свеч или не стоит.
Главное чтобы не геморройных
Доктор:
Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
Это вы еще ветку "ТиП" не читали. Там тыщи две страниц подобного контента)
Это вы еще ветку "ТиП" не читали. Там тыщи две страниц подобного контента)
Читал. Но там другая история. Там честная математика и попытка заработать на возврате к среднему. Счет периодически убивается безоткатным движением. Но что поделать? Такова судьба конттрендовика)
Автору кажется, что он написал настолько крутые и непонятные формулы, что можно под шумок безбоязненно нести наукообразную чушь.
У меня от последних его веток и постов впечатление, что там даже умысла какого-то корыстного или злого нет, а человек просто повредился рассудком. В самом что ни на есть медицинском смысле.
Думал, что только мне это показалось.))
Представляю, как будет здорово, когда Юсуф одной формулой обоснует поведение мирового рынка-ов.
Конечно прошлое закладывает фундамент на будущее, но одной формулы мало что бы знать будущее.
Комплексными приёмами можно добиться хороших результатов в торговле, но одной формулой никогда.
Заглянув на выставленные картинки со стрелками, можно с уверенностью сказать, что там рыбы нет, а его 10 тилетний опыт подсказывает, что там мне чудес искать нечего.
P.S. Я то-же торгую на кухне, да она более менее нормальная, но все равно кухня.
Ребятки,о кухнях и кастрюлях речи не идёт! Если мой счёт у Кофейника и я правильно взял движение,да и не раз,а системно,то Кофейник мне обязан выплатить прибыль и откуда он возьмёт средства,он должен был подумать когда назвался Кофейником.
Не все так однозначно! .............. для этого надо эти формулы применять на практике пусть и на рынке Форекс, на любой валютной паре, хотя бы один пример и тогда станет ясно стоит ли игра свеч или не стоит.
Золотые слова! Я ж об этом и твержу уже несколько дней.