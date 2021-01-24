Теория Чарльза Доу - страница 49
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Да цена куда пойдёт это заранее известно а вот такой объём прокрутить всё на всё без подливы
с постоянным увеличением лотности и не ошибиться... ./
это уж как робота научишь
а счас комп ценой рулит по моему
ты всё-же смог обновить комп ?
в прошлом годе после бахвальства с CME выяснилось что на новое железо жена денег не даёт :-)
говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет
много раз писал - все очень просто на самом деле
как работает СМЕ, так и робот
А причем тут СМЕ? Можно с этого момента поподробнее.
это уж как робота научишь
Проще Алису поиметь и обучить - шутка... ./
это уж как робота научишь
Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.
Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.
)))
Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.
если есть алгоритм, то нужно писать робота
Вы подняли множество вопросов, которые также необходимо решить:
- черный лебедь
- безошибочность и точность, круче чем в банке
- несливатор
были у меня еще масса вопросов, поэтому робота делал 4 года.
причем, дилинг не хочет чтобы робот зарабатывал и все время подкидывал новые задачки
интересно с ними биться в игру форекс
это реально увлекательная битва и никак иначе
Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.
Устойчивого торгового робота надо допиливать не один год, как доказывает практика. И в тоже время на продажу создаются за несколько часов. Есть подтверждение из опросов.)).
А причем тут СМЕ? Можно с этого момента поподробнее.
СМЕ - это и Чикагская биржа и алгоритм по изыманию бабок у трейдеров одновременно
да, Вы увидите настоящий грааль, который практически невозможно обыграть, т.к. его невозможно обыграть в принципе
врубился я в него как раз года 4 назад
написал много различных вариантов копирования этой стратегии, штук 20, не меньше
но заработал только один, последний
а тем временем, евро решительно движется к указанной цели 1.19000