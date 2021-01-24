Теория Чарльза Доу - страница 49

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Rustam Galkeev:

Да цена куда пойдёт это заранее известно а вот такой объём прокрутить всё на всё без подливы

с постоянным увеличением лотности и не ошибиться... ./

это уж как робота научишь

 
Renat Akhtyamov:
а счас комп ценой рулит по моему

ты всё-же смог обновить комп ? 

в прошлом годе после бахвальства с CME выяснилось что на новое железо жена денег не даёт :-)

 
Renat Akhtyamov:

говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет

много раз писал - все очень просто на самом деле

как работает СМЕ, так и робот

А причем тут СМЕ? Можно с этого момента поподробнее.

 
Renat Akhtyamov:

это уж как робота научишь

Проще Алису поиметь и обучить - шутка... ./

 
Renat Akhtyamov:

это уж как робота научишь

Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.

 
Marat Zeidaliyev:

Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.

)))

 
Marat Zeidaliyev:

Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.

если есть алгоритм, то нужно писать робота

Вы подняли множество вопросов, которые также необходимо решить:

- черный лебедь

- безошибочность и точность, круче чем в банке

- несливатор

были у меня еще масса вопросов, поэтому робота делал 4 года.

причем, дилинг не хочет чтобы робот зарабатывал и все время подкидывал новые задачки

интересно с ними биться в игру форекс

это реально увлекательная битва и никак иначе

 
Marat Zeidaliyev:

Ну не может робот ни разу не ошибаться, вернее он конечно не ошибется в плане техники но один раз просчитается в плане непредсказуемости рынка это сто пудово, из за этого если плече на всю котлету то будет слив. И поэтому обучить робота не сливаться это миф. Вот а состряпать несливающего стабильного робота с минимальными просадками это думаю реально, но и здесь в любой момент может навестит черная лебедь. Тут вопрос возникнет только о сложности данного алгоритма ТС, я сам пока не могу создать робот не получается, хотя алгоритм рабочий есть.

Устойчивого торгового робота надо допиливать не один год, как доказывает практика. И в тоже время на продажу создаются за несколько часов. Есть подтверждение из опросов.)).

 
Marat Zeidaliyev:

А причем тут СМЕ? Можно с этого момента поподробнее.

СМЕ - это и Чикагская биржа и алгоритм по изыманию бабок у трейдеров одновременно

да, Вы увидите настоящий грааль, который практически невозможно обыграть, т.к. его невозможно обыграть в принципе

врубился я в него как раз года 4 назад

написал много различных вариантов копирования этой стратегии, штук 20, не меньше

но заработал только один, последний

 

а тем временем, евро решительно движется к указанной цели 1.19000


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