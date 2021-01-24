Теория Чарльза Доу - страница 18

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что только люди не придумывают))))))я научился самому простому -это отбой,ложный пробой или пробой уровня-все,абсолютно все что мне нужно это вот эти три веши))))
 
Yousufkhodja Sultonov:

Там, рядом  с формулами, приведены и их графики. Разве я мог говорить что-либо, если-бы где-то подсмотрел их? У кого я мог их подсмотреть? Подсмотреть такие вещи невозможно.Страшно то, что, эта мысль пришла Вам в голову. Мне очень Вас жаль. Перечеркнуты все мои мысли за 10 лет упорной работы. Не понимаю, как и когда я дал повода для возникновения подобных подозрений. Я хотел открыть специальную, "вечную" тему ПНБ, чтобы научить всех желающих идти вперед к прогрессу, учить детей внуков, правнуков, в школах ВУЗ-ах и т.д.т.п. учреждениях. Переписать всю математику с нуля, покончить со всеми функциями, поскольку сами ПНБ превращаются в них за доли секунды. Кажущаяся их простота - указывает на их сверхсложность в понимании. Так устроена природа. 

Мне искренне жаль, что я перечеркнул все ваши "мысли за 10 лет упорной работы". Но вы, Юсуф, поступили нехорошо.

Вы где-то подсмотрели непонятную зубодробительную на ваш взгляд формулу и решили выдать её за своё великое научное открытие.

Когда вы мне сказали, что t - это цена, а 1/tau - импеданс, я стал сомневаться есть ли у вас естественнонаучное образование. Потому что:

  1. в науке принято обозначать t - тeкущее время системы, tau - характерное время системы.
  2. еще из школы известно, что аргумент у функции должен быть безразмерным. Именно поэтому в "ваших" формулах везде безразмерное время (t/tau). А какая размерность у (цена)х(импеданс)?
  3. вот ваши слова: " Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены". Я разочарую вас: значения интегральной функции П не зависят от t, т.е. от цены. Боюсь вы это даже сейчас не совсем осознаете.

Ну и, наконец, неполная гамма-функция, которую вы так опрометчиво выдавали за своё великое открытие, способное переписать всю математику, известна еще со времен Эйлера. Жаль на форуме хорошие математики обходят стороной ваши ветки. Иначе конфуз настиг бы вас еще на первой странице. Стыдно, Юсуф.


Неполная гамма-функция

 
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Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
  
 Мудрец с искривленной шеей, повинуясь знаку эмира, выступил вперед:

- Несравненный собрат мой по мудрости Гуссейн Гуслия правильно назвал звезды, что доказывает познания его, усомниться в которых никто не осмелится. 
Но, - продолжал мудрец, и в голосе его Ходжа Насреддин почувствовал коварство, - почему мудрейший 
Гуссейн Гуслия не назвал перед великим эмиром шестнадцатого стояния луны и созвездия, на которое это стояние приходится, ибо без этих обозначений неосновательным было 
бы утверждать, что вторник - день планеты Марса - точно указывает на смерть великих людей,
в том числе и носящих корону, ибо планета Марс имеет дом в одном созвездии, возвышение в другом, падение в третьем и ущерб в четвертом, и, в соответствии с этим, 
планета Марс имеет четыре разных указания, а не одно только, как сказал нам почтеннейший и мудрейший Гуссейн Гуслия.

Мудрец умолк, и на губах его играла змеиная улыбка; придворные одобрительно зашептались, радуясь посрамлению вновь прибывшего. Оберегая свои доходы и высокое положение,
 они старались никого со стороны не допускать во дворец и в каждом новом человеке видели опасного соперника.

Но Ходжа Насреддин если уж за что-нибудь брался, то не отступал никогда. Кроме того, он насквозь видел и мудреца, и придворных, и самого эмира. 
Нисколько не смутившись, он снисходительно ответил:

- Может быть, мой почтенный и мудрый собрат несравненно превосходит меня в какой-либо другой области познаний, но что касается звезд, то он обнаруживает 
своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из всех мудрых ибн-Баджжа, 
который утверждает, что планета Марс, имея дом в созвездии Овна и Скорпиона, возвышение - в созвездии Козерога, падение - в созвездии Рака и ущерб - 
в созвездии Весов, тем не менее всегда присуща только дню вторнику, на который и оказывает свое влияние, пагубное для носящих короны.

Отвечая, Ходжа Насреддин ничуть не опасался быть уличенным в невежестве, ибо отлично знал, 
что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше привешен язык, а в этом с Ходжой Насреддином трудно было сравниться.

Простите, Юсуф, но, читая ваши ответы, всегда вспоминается еще один Ходжа, из книжки.

 
Maksim Emeliashin:

Простите, Юсуф, но, читая ваши ответы, всегда вспоминается еще один Ходжа, из книжки.

Равняться на него в находчивости - мечта любого подростка на Востоке, хотя, это собирательный образ тех времен.

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Доктор молодец, все по полочкам. Юся хватит плагиатом заниматься
 

Господа! Господа! Вы не туда направили оглобли! Это ж в канаву! 

Мы здесь собрались не выводить друг дружку на чистую воду,а сообща соорудить что-то вроде грааля на основе реальных биржевых данных. Почему? Прочтите всю ветвь,она не большая.

Понимаю,если Вы профессионально фейкуете и зарабатываете не на реальной спекуляции,а на лосях толпы,то Вам надо размазать любое новшество по стене,вместе с соплями и фекалиями.

Я рассчитываю,что мой друг Ренка возьмёт что-то полезное из теорий Юсуфа и выдаст типа советника или индикатора или идеи для дальнейшего совершенствования БА как инструмента для принятия успешных торговых решений,т.к. СМЕ нам не даёт всю глубину стакана,а без этого БА остаётся на уровне "удачливого трейдинга".

Вот и планировалось,а вдруг идеи Юсуфа расколят этот орех другим путём.

 
Vadens:

Господа! Господа! Вы не туда направили оглобли! Это ж

Вот и планировалось,а вдруг идеи Юсуфа расколят этот орех другим путём.

забудьте, теория Юсуфа очень мало учитывает

а на то, что нужно, никакого суперкомпьютера не хватит

 
Fast235:

забудьте, теория Юсуфа очень мало учитывает

а на то, что нужно, никакого суперкомпьютера не хватит

Эй,  Fast235, ты хоть не будь итальянской саранчой, меняя облик и характер в зависимости от смены обстановки http://www.fao.org/3/a-bu322r.pdf, а держись одной линии за или против!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Эй,  Fast235, ты хоть не будь итальянской саранчой, меняя облик и характер в зависимости от смены обстановки http://www.fao.org/3/a-bu322r.pdf, а держись одной линии за или против!

Юсуф тут вы путаете, я не соглашался, или вы просто не распознали сарказм

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