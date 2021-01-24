Теория Чарльза Доу - страница 18
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Там, рядом с формулами, приведены и их графики. Разве я мог говорить что-либо, если-бы где-то подсмотрел их? У кого я мог их подсмотреть? Подсмотреть такие вещи невозможно.Страшно то, что, эта мысль пришла Вам в голову. Мне очень Вас жаль. Перечеркнуты все мои мысли за 10 лет упорной работы. Не понимаю, как и когда я дал повода для возникновения подобных подозрений. Я хотел открыть специальную, "вечную" тему ПНБ, чтобы научить всех желающих идти вперед к прогрессу, учить детей внуков, правнуков, в школах ВУЗ-ах и т.д.т.п. учреждениях. Переписать всю математику с нуля, покончить со всеми функциями, поскольку сами ПНБ превращаются в них за доли секунды. Кажущаяся их простота - указывает на их сверхсложность в понимании. Так устроена природа.
Мне искренне жаль, что я перечеркнул все ваши "мысли за 10 лет упорной работы". Но вы, Юсуф, поступили нехорошо.
Вы где-то подсмотрели непонятную зубодробительную на ваш взгляд формулу и решили выдать её за своё великое научное открытие.
Когда вы мне сказали, что t - это цена, а 1/tau - импеданс, я стал сомневаться есть ли у вас естественнонаучное образование. Потому что:
Ну и, наконец, неполная гамма-функция, которую вы так опрометчиво выдавали за своё великое открытие, способное переписать всю математику, известна еще со времен Эйлера. Жаль на форуме хорошие математики обходят стороной ваши ветки. Иначе конфуз настиг бы вас еще на первой странице. Стыдно, Юсуф.
Простите, Юсуф, но, читая ваши ответы, всегда вспоминается еще один Ходжа, из книжки.
Простите, Юсуф, но, читая ваши ответы, всегда вспоминается еще один Ходжа, из книжки.
Равняться на него в находчивости - мечта любого подростка на Востоке, хотя, это собирательный образ тех времен.
Господа! Господа! Вы не туда направили оглобли! Это ж в канаву!
Мы здесь собрались не выводить друг дружку на чистую воду,а сообща соорудить что-то вроде грааля на основе реальных биржевых данных. Почему? Прочтите всю ветвь,она не большая.
Понимаю,если Вы профессионально фейкуете и зарабатываете не на реальной спекуляции,а на лосях толпы,то Вам надо размазать любое новшество по стене,вместе с соплями и фекалиями.
Я рассчитываю,что мой друг Ренка возьмёт что-то полезное из теорий Юсуфа и выдаст типа советника или индикатора или идеи для дальнейшего совершенствования БА как инструмента для принятия успешных торговых решений,т.к. СМЕ нам не даёт всю глубину стакана,а без этого БА остаётся на уровне "удачливого трейдинга".
Вот и планировалось,а вдруг идеи Юсуфа расколят этот орех другим путём.
Господа! Господа! Вы не туда направили оглобли! Это ж
Вот и планировалось,а вдруг идеи Юсуфа расколят этот орех другим путём.
забудьте, теория Юсуфа очень мало учитывает
а на то, что нужно, никакого суперкомпьютера не хватит
забудьте, теория Юсуфа очень мало учитывает
а на то, что нужно, никакого суперкомпьютера не хватит
Эй, Fast235, ты хоть не будь итальянской саранчой, меняя облик и характер в зависимости от смены обстановки http://www.fao.org/3/a-bu322r.pdf, а держись одной линии за или против!
Эй, Fast235, ты хоть не будь итальянской саранчой, меняя облик и характер в зависимости от смены обстановки http://www.fao.org/3/a-bu322r.pdf, а держись одной линии за или против!
Юсуф тут вы путаете, я не соглашался, или вы просто не распознали сарказм