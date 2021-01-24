Теория Чарльза Доу - страница 15

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Предыдущие два дня.

 
Evgeniy Chumakov:

Сделал этот индикатор (в теме выше) на ЗигЗаге вместо обычных цен, при разной выборке перерисовывает прогноз (Open = Buy | Open = Sell).

При этом прогноз меняется сразу при смене колена ЗигзЗага (вверх или вниз). 


По ценам зигзага работает так - если текущее колено идёт вверх, то индикатор сигналит купить, как только колено меняется на направление вниз - индикатор сразу же сигналит на продать.

 
Evgeniy Chumakov:


Где ответ на этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page14#comment_20021062


Какие цифры я вам должен дать ещё?

Не менее 4-х значений цены по 4-м последним барам соответствующего ТФ. Поняли?

 
Evgeniy Chumakov:


По ценам зигзага работает так - если текущее колено идёт вверх, то индикатор сигналит купить, как только колено меняется на направление вниз - индикатор сразу же сигналит на продать.

Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит! Оставьте эти басни подальше. Выполняйте требования закона №15. https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page19#comment_20021570

Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности
  • 2021.01.03
  • www.mql5.com
Уважаемые участники форума, здесь Ввм будет предложено обсуждение и активное участие в возможных спорах, возникающих в процессе рассмотрения темы в...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит! Оставьте эти басни подальше. 

даже так:

Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит!

 
Renat Akhtyamov:

даже так:

Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит!

Совершенно верно!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Совершенно верно!


Вы даже не поняли что ляпнули, про зигзаг, а точнее свой индикатор.

Перечитайте ещё раз https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page15#comment_20021545


А если кратко, то если подключить к вашему индикатору цены от зигзага , то индикатор менят свой прогноз одновременно со сменой направления зигзага.

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.04
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Не менее 4-х значений цены по 4-м последним барам соответствующего ТФ. Поняли?


Я вам уже дал 800 значений, Ваш прогноз не совпадает с фактическими данными ряда. Ответа на вопрос я так и не услышал.

А на картинках там вообще отдельно EUR и USD (два временных ряда)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Совершенно верно!

Как вы думаете можно ли вычислить, на сколько пунктов толкает цену скажем сделка на покупку одним стандартным лотом против этой сделки?

 
darirunu1:

Как вы думаете можно ли вычислить, на сколько пунктов толкает цену скажем сделка на покупку одним стандартным лотом против этой сделки?

на спред

открываешь любую(!!!) по объему сделку и сразу имеешь минус спред

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