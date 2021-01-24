Теория Чарльза Доу - страница 15
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Предыдущие два дня.
Сделал этот индикатор (в теме выше) на ЗигЗаге вместо обычных цен, при разной выборке перерисовывает прогноз (Open = Buy | Open = Sell).
При этом прогноз меняется сразу при смене колена ЗигзЗага (вверх или вниз).
По ценам зигзага работает так - если текущее колено идёт вверх, то индикатор сигналит купить, как только колено меняется на направление вниз - индикатор сразу же сигналит на продать.
Где ответ на этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page14#comment_20021062
Какие цифры я вам должен дать ещё?
Не менее 4-х значений цены по 4-м последним барам соответствующего ТФ. Поняли?
По ценам зигзага работает так - если текущее колено идёт вверх, то индикатор сигналит купить, как только колено меняется на направление вниз - индикатор сразу же сигналит на продать.
Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит! Оставьте эти басни подальше. Выполняйте требования закона №15. https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page19#comment_20021570
Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит! Оставьте эти басни подальше.
даже так:
Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит!
даже так:
Если-бы все было так просто с зиг-загом, никто-бы не сливал депозит!
Совершенно верно!
Совершенно верно!
Вы даже не поняли что ляпнули, про зигзаг, а точнее свой индикатор.
Перечитайте ещё раз https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page15#comment_20021545
А если кратко, то если подключить к вашему индикатору цены от зигзага , то индикатор менят свой прогноз одновременно со сменой направления зигзага.
Не менее 4-х значений цены по 4-м последним барам соответствующего ТФ. Поняли?
Я вам уже дал 800 значений, Ваш прогноз не совпадает с фактическими данными ряда. Ответа на вопрос я так и не услышал.
А на картинках там вообще отдельно EUR и USD (два временных ряда)
Совершенно верно!
Как вы думаете можно ли вычислить, на сколько пунктов толкает цену скажем сделка на покупку одним стандартным лотом против этой сделки?
Как вы думаете можно ли вычислить, на сколько пунктов толкает цену скажем сделка на покупку одним стандартным лотом против этой сделки?
на спред
открываешь любую(!!!) по объему сделку и сразу имеешь минус спред