Теория Чарльза Доу - страница 48

Новый комментарий
 
Rustam Galkeev:

Надо тоже шутки ради попробывать на центе ну чё-то сомневаюсь в своих силах что за 3 часа в 8 раз увеличу.

В магазине надо видно градус поднять, а то не пойдёт.

По каналу шёл с откатами?

пост выше дописал

недавно шутки ради посмотрел, счас в терминале такого косяка уже нет

 
Renat Akhtyamov:
а счас комп ценой рулит по моему

Не мне далеко - сразу скажу не смогу так.

Макс 100% в день и то риск и ситуёвина должна быть подходящая... ./

 
Rustam Galkeev:

Не мне далеко - сразу скажу не смогу так.

Макс 100% в день и то риск и ситуёвина должна быть подходящая... ./

и такое тоже делал

не хочу больше, может обернуться неприятностью

главно чтобы была несливалка и очччень спокойно получается

идет железно в гору, одни и те же бабки могут быть запущены в торговлю неоднократно

идет в гору по геометрической, плюс наращивание мощностей - запуск терминала за терминалом, один за одним

на форе, при разумном подходе можно зарабатывать вообще не парясь и дох..

жена - толкни прогу в сбер, а я ей - нафига ???? ;)
 
Renat Akhtyamov:

и такое тоже делал

не хочу больше, может обернуться неприятностью

главно чтобы была несливалка и очччень спокойно получается

идет железно в гору, одни и те же бабки могут быть запущены в торговлю неоднократно

идет в гору по геометрической, плюс наращивание мощностей - запуск терминала за терминалом, один за одним

на форе, при разумном подходе можно зарабатывать вообще не парясь


Типа такова нисход канала окучивал?

 
Rustam Galkeev:


Типа такова нисход канала окучивал?

говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет

много раз писал - все очень просто на самом деле

как работает СМЕ, так и робот

 
Renat Akhtyamov:

говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет

много раз писал - все очень просто на самом деле

как работает СМЕ, так и робот

Да цена куда пойдёт это заранее известно а вот такой объём прокрутить всё на всё без подливы

с постоянным увеличением лотности и не ошибиться... ./

 
Rustam Galkeev:

Да цена куда пойдёт это заранее известно 


И сколько будет eurusd через неделю?

 
Evgeniy Chumakov:


И сколько будет eurusd через неделю?

Не работаю с Евреем, тока фунт... ./

 
Rustam Galkeev:

Надо тоже шутки ради попробывать на центе ну чё-то сомневаюсь в своих силах что за 3 часа в 8 раз увеличу.

В магазине надо видно градус поднять, а то не пойдёт.

По каналу шёл с откатами?

А что можно конечно попробовать увеличить депозит не в 8 раз, а в 100 раз за 3 часа, но для этого вам будет необходимо купить индикатор ПНБ, а без этого индюка ни ни.. )

 
Marat Zeidaliyev:

А что можно конечно попробовать увеличить депозит не в 8 раз, а в 100 раз за 3 часа, но для этого вам будет необходимо купить индикатор ПНБ, а без этого индюка ни ни.. )

Мне и так хватает.

Покупками не увлекаюсь.

Каждый автор своей ТС ... ./

Лучший результат видел только на чемпионате и то на дэмо в 78 раз - очень давно и это были не индюки и роботы, а ручки... ./

1...414243444546474849505152535455...114
Новый комментарий