Теория Чарльза Доу - страница 48
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Надо тоже шутки ради попробывать на центе ну чё-то сомневаюсь в своих силах что за 3 часа в 8 раз увеличу.
В магазине надо видно градус поднять, а то не пойдёт.
По каналу шёл с откатами?
пост выше дописал
недавно шутки ради посмотрел, счас в терминале такого косяка уже нет
а счас комп ценой рулит по моему
Не мне далеко - сразу скажу не смогу так.
Макс 100% в день и то риск и ситуёвина должна быть подходящая... ./
Не мне далеко - сразу скажу не смогу так.
Макс 100% в день и то риск и ситуёвина должна быть подходящая... ./
и такое тоже делал
не хочу больше, может обернуться неприятностью
главно чтобы была несливалка и очччень спокойно получается
идет железно в гору, одни и те же бабки могут быть запущены в торговлю неоднократно
идет в гору по геометрической, плюс наращивание мощностей - запуск терминала за терминалом, один за одним
на форе, при разумном подходе можно зарабатывать вообще не парясь и дох..жена - толкни прогу в сбер, а я ей - нафига ???? ;)
и такое тоже делал
не хочу больше, может обернуться неприятностью
главно чтобы была несливалка и очччень спокойно получается
идет железно в гору, одни и те же бабки могут быть запущены в торговлю неоднократно
идет в гору по геометрической, плюс наращивание мощностей - запуск терминала за терминалом, один за одним
на форе, при разумном подходе можно зарабатывать вообще не парясь
Типа такова нисход канала окучивал?
Типа такова нисход канала окучивал?
говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет
много раз писал - все очень просто на самом деле
как работает СМЕ, так и робот
говорю же без индюков и без головоломки куда цена пойдет
много раз писал - все очень просто на самом деле
как работает СМЕ, так и робот
Да цена куда пойдёт это заранее известно а вот такой объём прокрутить всё на всё без подливы
с постоянным увеличением лотности и не ошибиться... ./
Да цена куда пойдёт это заранее известно
И сколько будет eurusd через неделю?
И сколько будет eurusd через неделю?
Не работаю с Евреем, тока фунт... ./
Надо тоже шутки ради попробывать на центе ну чё-то сомневаюсь в своих силах что за 3 часа в 8 раз увеличу.
В магазине надо видно градус поднять, а то не пойдёт.
По каналу шёл с откатами?
А что можно конечно попробовать увеличить депозит не в 8 раз, а в 100 раз за 3 часа, но для этого вам будет необходимо купить индикатор ПНБ, а без этого индюка ни ни.. )
А что можно конечно попробовать увеличить депозит не в 8 раз, а в 100 раз за 3 часа, но для этого вам будет необходимо купить индикатор ПНБ, а без этого индюка ни ни.. )
Мне и так хватает.
Покупками не увлекаюсь.
Каждый автор своей ТС ... ./
Лучший результат видел только на чемпионате и то на дэмо в 78 раз - очень давно и это были не индюки и роботы, а ручки... ./