Теория Чарльза Доу - страница 24

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Теперь, поняли силу и мощь ПНБ? Приступайте к их освоению. Я всегда рядом. Защищайте их и оберегайте от посягательств извне. После моей кончины должен появиться человек, которому я объясню все, что, необходимо для полного освоения ПНБ. С новым годом, друзья! 7-го февраля этого года, исполнится ровно 10 лет с момента выхода статьи на эту тему.
 
       
 
Nikolai Semko:
       

не, все так и будет !


 
Yousufkhodja Sultonov:
После моей кончины должен появиться человек, которому я объясню все, что, необходимо для полного освоения ПНБ.

Не спешите Юсуф. 
Вон Борису Бабаяну, отцу Эльбруса, уже 87, а он до сих пор пашет в Интеле на полную катушку

Вам главное побороть никотиновую зависимость. Эта зависимость разрушает сосуды головного мозга.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста, функция Б продолжена:















Все это только по четырем барам, но, если вводить больше, получим более точный прогноз.
















сейчас 1,0265   показывает терминал МТ4


















































вопрос:"Если три значения будут в другую сторону,то соотвесвенно изменится прогноз? Сколько значений надо и какие ,чтобы прогноз изменился?Насколько пунктов в итоге должна изменится цена или как должна изменится цена ,чтобы изменился прогноз?

 
Yousufkhodja Sultonov:
Теперь, поняли силу и мощь ПНБ? Приступайте к их освоению. Я всегда рядом. Защищайте их и оберегайте от посягательств извне. После моей кончины должен появиться человек, которому я объясню все, что, необходимо для полного освоения ПНБ. С новым годом, друзья! 7-го февраля этого года, исполнится ровно 10 лет с момента выхода статьи на эту тему.

Понял давно.

Мне изначально подумалось, что ветка для этого и создана. Оказывается и подтверждение есть.

 
Denis Sartakov:

не, все так и будет !

Не факт. 
Вариантов масса. 


Я лично даю 60% под зеленый сценарий.

 
Nikolai Semko:

Не спешите Юсуф. 
Вон Борису Бабаяну, отцу Эльбруса, уже 87, а он до сих пор пашет в Интеле на полную катушку

Вам главное побороть никотиновую зависимость. Эта зависимость разрушает сосуды головного мозга.

Спасибо, Николай, за погружение в компьютерную историю.

 
Nikolai Semko:

Не факт. 
Вариантов масса.

ну хоть смотрится красивше султоновских прогнозов, можно идти в форекс-аналитики дурить головы хомякам )

 
Nikolai Semko:

Не факт. 
Вариантов масса. 


Я лично даю 60% под зеленый сценарий.

Удивительно красиво на истории. Хотелось бы с Вами лично поговорить.

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