Теория Чарльза Доу - страница 24
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не, все так и будет !
После моей кончины должен появиться человек, которому я объясню все, что, необходимо для полного освоения ПНБ.
Не спешите Юсуф.
Вон Борису Бабаяну, отцу Эльбруса, уже 87, а он до сих пор пашет в Интеле на полную катушку
Вам главное побороть никотиновую зависимость. Эта зависимость разрушает сосуды головного мозга.
Пожалуйста, функция Б продолжена:
вопрос:"Если три значения будут в другую сторону,то соотвесвенно изменится прогноз? Сколько значений надо и какие ,чтобы прогноз изменился?Насколько пунктов в итоге должна изменится цена или как должна изменится цена ,чтобы изменился прогноз?
Теперь, поняли силу и мощь ПНБ? Приступайте к их освоению. Я всегда рядом. Защищайте их и оберегайте от посягательств извне. После моей кончины должен появиться человек, которому я объясню все, что, необходимо для полного освоения ПНБ. С новым годом, друзья! 7-го февраля этого года, исполнится ровно 10 лет с момента выхода статьи на эту тему.
Понял давно.
Мне изначально подумалось, что ветка для этого и создана. Оказывается и подтверждение есть.
не, все так и будет !
Не факт.
Вариантов масса.
Я лично даю 60% под зеленый сценарий.
Не спешите Юсуф.
Вон Борису Бабаяну, отцу Эльбруса, уже 87, а он до сих пор пашет в Интеле на полную катушку
Вам главное побороть никотиновую зависимость. Эта зависимость разрушает сосуды головного мозга.
Спасибо, Николай, за погружение в компьютерную историю.
Не факт.
Вариантов масса.
ну хоть смотрится красивше султоновских прогнозов, можно идти в форекс-аналитики дурить головы хомякам )
Не факт.
Вариантов масса.
Я лично даю 60% под зеленый сценарий.
Удивительно красиво на истории. Хотелось бы с Вами лично поговорить.