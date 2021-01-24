Теория Чарльза Доу - страница 75
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приведите пжлст реальный пример расчета, с цифрами и формулами
что бы все было расписано по порядку как вы считаете
например для 4-х цен закрытия 1 - это первая свеча, 2 - вторая в глубь истории, и т.д.
1) 1.0001
2) 1.0010
3) 1.0005
4) 1.0025
Пожалуйста:
можете прикрепить файл - картинки
вот здесь
Я не создаю файлы, напряиую беру из экзель, но, могу сделать, если очнь нужно
это не ответ, посмотрите прошлые мои вопросы и прокомментируйте пожалуйста их максимально полностью, как по шаблону у вас тут естьэтот вопрос никуда не денется, пока полностью не будет раскрыт
Тогда, не моу помочь ничем, пусть,другие объснят
Тогда, не моу помочь ничем, пусть,другие объснят
как хотите, тогда сразу стоит признать вас аферист и мошенник.афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.
Пожалуйста:
спсб
перенаправите на файл эксель ?
как хотите, тогда сразу стоит признать вас аферист и мошенник.афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.
как хотите, тогда сразу стоит признать вас аферист и мошенник.афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.
Ваше право, называть меня любыми словами, обнажая свою бестактность и заставляя еня игнорировать Вас впредь!
Ваше право, называть меня любыми словами, обнажая свою бестактность и заставляя еня игнорировать Вас впредь!
так и написать ваше имя тут, потом в поиске в яндексе ведь так и будете аферистом и мошенником)может лучше объясните нам, вопросы заданы
так и написать ваше имя тут, потом в поиске в яндексе ведь так и будете аферистом и мошенником)может лучше объясните нам, вопросы заданы
Я не обязан отвечать, зовите так, как хотите, где и как угодно, до свидание, сударь!
Я не обязан отвечать, зовите так, как хотите, где и как угодно, до свидание, сударь!
МОШЕННИК! гнать и закрывать ветку.ссылка на не удобные вопросы будет прилагаться
может лучше объясните нам, вопросы заданы
не старайтесь, Юсуф не отвечает на критические вопросы, ни разу, ни в одной теме (а их за много лет скопилось о-го-го)...
в крайнем случае будет опус "дураки вы, не вкуриваете мощь и силу НПБ (или иных теорий)" только более пафосно