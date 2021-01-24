Теория Чарльза Доу - страница 75

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Iurii Tokman:

приведите пжлст реальный пример расчета, с цифрами и формулами
что бы все было расписано по порядку как вы считаете
например для 4-х цен закрытия 1 - это первая свеча, 2 - вторая в глубь истории, и т.д.
1) 1.0001
2) 1.0010
3) 1.0005
4) 1.0025

Пожалуйста:


 
SanAlex:

можете прикрепить файл - картинки 

вот здесь 


Я не создаю файлы, напряиую беру из экзель, но, могу сделать, если очнь нужно

 
Fast235:

это не ответ, посмотрите прошлые мои вопросы и прокомментируйте пожалуйста их максимально полностью, как по шаблону у вас тут есть

этот вопрос никуда не денется, пока полностью не будет раскрыт

Тогда, не моу помочь ничем, пусть,другие объснят

 
Yousufkhodja Sultonov:

Тогда, не моу помочь ничем, пусть,другие объснят

как хотите, тогда сразу стоит признать  вас аферист и мошенник.

афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:


спсб
перенаправите на файл эксель ? 

 
Fast235:

как хотите, тогда сразу стоит признать  вас аферист и мошенник.

афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.
Fast235:

как хотите, тогда сразу стоит признать  вас аферист и мошенник.

афера, то что вы тут предлагаете, и мошенник, то что продаете.

Ваше право, называть меня любыми словами, обнажая свою бестактность и заставляя еня игнорировать Вас впредь!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ваше право, называть меня любыми словами, обнажая свою бестактность и заставляя еня игнорировать Вас впредь!

так и написать ваше имя тут, потом в поиске в яндексе ведь так и будете аферистом и мошенником)

может лучше объясните нам, вопросы заданы
 
Fast235:

так и написать ваше имя тут, потом в поиске в яндексе ведь так и будете аферистом и мошенником)

может лучше объясните нам, вопросы заданы

Я не обязан отвечать, зовите так, как хотите, где и как угодно, до свидание, сударь!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Я не обязан отвечать, зовите так, как хотите, где и как угодно, до свидание, сударь!

МОШЕННИК! гнать и закрывать ветку.

ссылка на не удобные вопросы будет прилагаться
 
Fast235:


может лучше объясните нам, вопросы заданы

не старайтесь, Юсуф не отвечает на критические вопросы, ни разу, ни в одной теме (а их за много лет скопилось о-го-го)...

в крайнем случае будет опус "дураки вы, не вкуриваете мощь и силу НПБ (или иных теорий)" только более пафосно

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