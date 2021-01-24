Теория Чарльза Доу - страница 61

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Yousufkhodja Sultonov:

Какого "прошлого"?


Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.

Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.

 
Доктор:

Вот это фокус!!! А если предыдущего прогноза не было?!. Если первый прогноз по золоту был сделан на свече от 02 07 20 ?!

Тогда бы мы получили импульс на 0.94 сутки?!

Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей


 
Yousufkhodja Sultonov:

Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей

Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?

 
Доктор:

Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?

Ищу оптимум, видимо, нужно делать все свечи по своим OHLC подряд. Проблем много, но их решим скоро.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ищу оптимум, видимо, нужно делать все свечи по своим OHLC подряд. Проблем много, но их решим скоро.


Если алгоритм построения прогноза зависим от последовательности данных, то  данные нужно вводить правильно.

Что значит OHLC подряд? В растущей свече High может наступить раньше по времени чем Low и аналогично в нисходящей свече.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей


Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)

Отличный вопрос, Че! Мое почтение.

[Удален]  
Хорошо что ветку перенесли в подвал, ни о чем
 
Vladimir Baskakov:
Хорошо что ветку перенесли в подвал, ни о чем

Человек живет надеждой. Верит, что его теория "всесильна, а потому верна")). А вы: "ни о чем")).

 
Доктор:

Человек живет надеждой. Верит, что его теория "всесильна, а потому верна")). А вы "ни о чем".

Я бы сказал даже - верует. Это ближе к Истине.

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