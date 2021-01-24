Теория Чарльза Доу - страница 61
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Какого "прошлого"?
Есть текущий бар, на текущем баре сформирована только цена Open, High и Low и Close не известны пока бар не закроется.
Прошлого - значит для прогноза на текущий бар берутся значения OHLC с предыдущего бара.
Вот это фокус!!! А если предыдущего прогноза не было?!. Если первый прогноз по золоту был сделан на свече от 02 07 20 ?!
Тогда бы мы получили импульс на 0.94 сутки?!
Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей
Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей
Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?
Т.е. у вас пока нет четких правил? По одной свече один прогноз, по двум свечам другой прогноз. Я правильно понял?
Ищу оптимум, видимо, нужно делать все свечи по своим OHLC подряд. Проблем много, но их решим скоро.
Ищу оптимум, видимо, нужно делать все свечи по своим OHLC подряд. Проблем много, но их решим скоро.
Если алгоритм построения прогноза зависим от последовательности данных, то данные нужно вводить правильно.
Что значит OHLC подряд? В растущей свече High может наступить раньше по времени чем Low и аналогично в нисходящей свече.
Тогда, попробую взять 8 данных 2-х свечей
Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)
Интересно, а если бы это реально работало, Вы бы стали выкладывать прогнозы с таким же энтузиазмом?)
Отличный вопрос, Че! Мое почтение.
Хорошо что ветку перенесли в подвал, ни о чем
Человек живет надеждой. Верит, что его теория "всесильна, а потому верна")). А вы: "ни о чем")).
Человек живет надеждой. Верит, что его теория "всесильна, а потому верна")). А вы "ни о чем".
Я бы сказал даже - верует. Это ближе к Истине.