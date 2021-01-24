Теория Чарльза Доу - страница 7

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Alexander_K:

Шикарно.

Марат, если все происходит у нас во вселенной, как Вы сами утверждаете, то функции Н. П и Б своими з-мя параметрами смоделируют с любой степенью точности. И сделают так, что, будет именно Н+Б+П =1. Они улавливают любую логику и выдают желаемый результат. Это фантастика и словами не выразить.

 
Vladimir:

А говорили - безупречность... Попытаться заткнуть рот - да пожалуйста, вот он и виден, Ваш научный уровень. Я молчал, когда Вы рисовали для МНК многоэтажные формулы вместо того, чтобы использовать обозначения (это выдает отсутствие привычки к работе с формулами).

Сейчас уж больно расхвастались, решил указать на "постулируемые" моменты.

Обнаружил, что Вы теми же формулами прогнозируете еще и динамику распространения короновируса в Китае (https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v) и США, хотя всем понятно, что в основе распространения вируса лежит модель цепной реакции (нарастающая экспонента). Особенно восхитил список источников:


И это в научном журнале! Хорошо, хоть математики дали Вам однозначный ответ http://www.mathforum.ru/forum/read/1/40149/page/2/:

'Статья' не имеет нетривиального математического содержания. Публикации в матемаятических журналах не подлежит. Ее должны оценивать специалисты по экономике (если захотят)

Удачи.

Вы нашли абсолютно верный след, только с некоторми искажениями. Да. я действительно предсказал абслютно верный ход тчении коронавируса в Китае и отдельно в США. На уровне 20 000 заболевших я спрогнозировал, что, больных будт не более 80 000 плюс минус 0,15 %-тов и статистика застопориться на этом уровне. Так и случилось на самом деле  Статью может прочитать любой в   в электронно журнале Проблемах науки и образования
На счет США бвли спрогнозированы миллионы больных и совсем другая кинетика болезни, чем в Китае. И здесь абсолютно все подтверлилрсь, есть статья в электронно журнале Проблемах науки и образования

Спрогнозированы короновирус во Франции, Италии, России  ...., но, не опубликованы.  В Узбекистане выявлен один не учтенный пациент, настолько точен метод.

 
Для исследователей открылся огромный простор для исследований. Нужно находить для всех веществ свою формулу в виде функции П, закономерность течения всех процессов в природе, закономерность расположения электронов а минералах и веществах в частности, рентгенографическая идентификация минералов по уравнениям расположения электронных слоев вместо использования каталогов, выходящих регулярно в США. и многое другое, кто начнет сейчас, станет академиком за один год от обилия информации.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы нашли абсолютно верный след, только с некоторми искажениями. Да. я действительно предсказал абслютно верный ход тчении коронавируса в Китае и отдельно в США. На уровне 20 000 заболевших я спрогнозировал, что, больных будт не более 80 000 плюс минус 0,15 5-тов и статистика застопориться на этом уровне. Так и случилось на самом деле  Статью может прочитать любой в   в электронно журнале Проблемах науки и образования
На счет США бвли спрогнозированы миллионы больных и совсем другая кинетика болезни, чем в Китае. И здесь абсолютно все подтверлилрсь, есть статья в электронно журнале Проблемах науки и образования

Юсуууууф,как не стыдно! Мы тут бродим со свечами в полумраке лабиринтов в тщетных поисках грааля,а ты тратишь свою природную мыслительную мощь на прогнозирование регрессий в короновирусе,который возможно и придуман опять же Кукловодами,а если так,то твои труды там и нафик не нужны.

А вот если бы ты изучил основы торговли на фьючерсных рынках хотя бы по книгам того же Ларри Вильямса и на это Знание наложил бы свою Теорию,а затем мы подключили бы,скажем,Ренку(он зубы сточил в программировании MQL),то мож мы и порвали бы наконец кое-что кому-то.

 
Vadens:

Юсуууууф,как не стыдно! Мы тут бродим со свечами в полумраке лабиринтов в тщетных поисках грааля,а ты тратишь свою природную мыслительную мощь на прогнозирование регрессий в короновирусе,который возможно и придуман опять же Кукловодами,а если так,то твои труды там и нафик не нужны.

А вот если бы ты изучил основы торговли на фьючерсных рынках хотя бы по книгам того же Ларри Вильямса и на это Знание наложил бы свою Теорию,а затем мы подключили бы,скажем,Ренку(он зубы сточил в программировании MQL),то мож мы и порвали бы наконец кое-что кому-то.

Правильно.

Пора начинать ломать хребет рынку. Это - благое дело.

 

Короче,Юсуф,не обижайся,если что обидное высказал. Я практик и мне нужен практический результат,а не формула в научном журнале.

С наступившим и успехов!


 

Конечно все это околофинансовые  рассуждения, они конечно могут денег принести писателям этих разных книг, но они врядли когда нибудь попробуют реально заработать денег. Это тоже самое что и филосовы, учащие людей как надо жить, но при этом в большенстве своем они практически не имели семей. Для меня эта так есть дорога трейдера ,а есть те кто справа и слева ктото. Одни учат как торговать, другие много говорят об экономике. Даже на войне есть просто солдат, воюющий и рискующий свой жизнью, а всегда есть люди, говорящие о моральном воиственом его духе с одной стороны ,а с другой стороны те кто говорят о значимости жизни. Всегда есть те кто хочет хоть как то присосаться, чтобы получить хоть что то. Так всегда было и будет. Завтра простой парень в сарае сделает вечный двигатель,а вокруг столько ученых и писателей появится, которые будут доказывать что такое невозможно и те кто будет ум простого человека и все при этом не будут даже иметь малейшего понятия как это происходит, а двигатель как работал так и будет работать. Так чо текущие умозаключения и псевдорассуждения меня ни капельки не удивляют.

 
Vadens:

Юсуууууф,как не стыдно! Мы тут бродим со свечами в полумраке лабиринтов в тщетных поисках грааля,а ты тратишь свою природную мыслительную мощь на прогнозирование регрессий в короновирусе,который возможно и придуман опять же Кукловодами,а если так,то твои труды там и нафик не нужны.

А вот если бы ты изучил основы торговли на фьючерсных рынках хотя бы по книгам того же Ларри Вильямса и на это Знание наложил бы свою Теорию,а затем мы подключили бы,скажем,Ренку(он зубы сточил в программировании MQL),то мож мы и порвали бы наконец кое-что кому-то.

одно но

если это все будет действительно интересно

я уже задал вопрос - что за коэффициент тау, из каких соображений столько знаков после запятой

а в ответ тишина и разобраться в сути пока не представилось возможным

так что, похоже что слизаны эти формулы из некой книжки без понимания физического смысла

я очень сильно, практически до школьного уровня могу упростить формулу, причем с сохранением результата

в 2020-ом положил на форуме гистерезис и ФНЧ

формулы элементарны, причем сделаны они из 3-х этажных, а результат эквивалентен оригиналу ....

то что представлено на 1-ой странице, это функции от n, не более и сделаны они так, чтобы в сумме получить 1, вот и все

при этом, при n<4 единичка не получается, чем уничтожает замысел автора напрочь.

в целом, до чашки оч.далеко.

 
Жаль что  гистерезис и ФНЧ нет возможности вписать готовым образом в мт ,так как MATHABC; MATHARCCOC или MATHARCSİN.
 
darirunu1:
Жаль что  гистерезис и ФНЧ нет возможности вписать готовым образом в мт ,так как MATHABC; MATHARCCOC или MATHARCSİN.

mathatan(Bid), разве трудно?

работая гистерезисом получаем отставание цены, что дает возможность покупать и продавать по разным ценам, имея перед глазами спред в свою пользу

mathatan(Bid) и Bid

ФНЧ в машобучении показывал
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