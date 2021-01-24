Теория Чарльза Доу - страница 92

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khorosh:

Можно по другому сформулировать: будет ли текущий луч зиг-зага короче или длиннее предыдущего. Если короче - коррекция, длиннее - разворот. А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага.

Дайте данные зиг-зага

 
Yousufkhodja Sultonov:

Дайте данные зиг-зага


Я иногда с вас удивляюсь! У вас в терминале есть индикатор зигзага - установите его на график и берите данные зиг-зага.

Ладно, раз это сложно то выложу в файле.

Файлы:
EURUSD_ZZ.csv  13 kb
 
Evgeniy Chumakov:


Я иногда с вас удивляюсь! У вас в терминале есть индикатор зигзага - установите его на график и берите данные зиг-зага.

Ладно, раз это сложно то выложу в файле.

Я  зиг-загом вообще не интересовался и не пользовался,, не знаю, с чем его едят. Они бывают разные. Дали данные с точкой, вместо запятых. ДДайте и укажите, где начинается и где завершается зиг-заг

Этот?

зиг-заг

 
Ребята! это пипец. я на сегодня устал.
 
Yousufkhodja Sultonov:


Дали данные с точкой, вместо запятых.


В MT цифры с точкой

в exel точки элементарно можно заменить на запятые.

 
Evgeniy Chumakov:


В MT цифры с точкой

в exel точки элементарно можно заменить на запятые.

У меня нет времени на это

[Удален]  
Пора уже заканчивать с этой веткой, маразм. Точки , запятые...
 

1,1183; 1,1937; 1,1670; 1,1822;1,1640; 1,2297- этот пойдет? 

Симбиоз индикатор-зиг-заг также указывает на падение

 
Vladimir Baskakov:
Пора уже заканчивать с этой веткой, маразм. Точки , запятые...
Тебе говорят - молчи! Не нравиться,уходи! Куда смотрят модераторы?
 

Даже не нужно знать точку разворота, не нужно знать - куда идет/пойдет цена.

Просто нужно любое происходящее в настоящей действительности движение цены верно отработать.

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