Теория Чарльза Доу - страница 92
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Можно по другому сформулировать: будет ли текущий луч зиг-зага короче или длиннее предыдущего. Если короче - коррекция, длиннее - разворот. А в индикатор Юсуфа вместо цены ввести значения колен зиг-зага.
Дайте данные зиг-зага
Дайте данные зиг-зага
Я иногда с вас удивляюсь! У вас в терминале есть индикатор зигзага - установите его на график и берите данные зиг-зага.
Ладно, раз это сложно то выложу в файле.
Я иногда с вас удивляюсь! У вас в терминале есть индикатор зигзага - установите его на график и берите данные зиг-зага.
Ладно, раз это сложно то выложу в файле.
Я зиг-загом вообще не интересовался и не пользовался,, не знаю, с чем его едят. Они бывают разные. Дали данные с точкой, вместо запятых. ДДайте и укажите, где начинается и где завершается зиг-заг
Этот?
Дали данные с точкой, вместо запятых.
В MT цифры с точкой
в exel точки элементарно можно заменить на запятые.
В MT цифры с точкой
в exel точки элементарно можно заменить на запятые.
У меня нет времени на это
1,1183; 1,1937; 1,1670; 1,1822;1,1640; 1,2297- этот пойдет?
Симбиоз индикатор-зиг-заг также указывает на падение
Пора уже заканчивать с этой веткой, маразм. Точки , запятые...
Даже не нужно знать точку разворота, не нужно знать - куда идет/пойдет цена.
Просто нужно любое происходящее в настоящей действительности движение цены верно отработать.