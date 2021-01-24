Теория Чарльза Доу - страница 14

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Yousufkhodja Sultonov:

Во первых, не "Тыкай", не со своим сыном разговариваешь! Во вторых, тебе сказали, что, исходные данные содержат скрытую закономерность, которые, в частности, могут выйти за рамки 0 - 1. Эту закономерность, она очень сложная, ты и видишь на графике. Если нужно, приведу и вид зависимости. Она из области ПНБ и ты не разберешься со своим "бешенным" характером.

надо определиться с объемом выборки, на подобии необходимо и достаточно ...
 
Прогнозируйте.
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Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале

Yousufkhodja Sultonov, 2019.05.24 15:15

Сам советник с индикатором по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения. Внимание: СЛ и ТП перепутаны местами в настройках советника. Учтите зту ошибку.

Сделал этот индикатор (в теме выше) на ЗигЗаге вместо обычных цен, при разной выборке перерисовывает прогноз (Open = Buy | Open = Sell).

При этом прогноз меняется сразу при смене колена ЗигзЗага (вверх или вниз). 

 
Evgeniy Chumakov:
Прогнозируйте.

Первые 150 значений прогноза  при включении всего 10-ти исходных данных:

Включены первая сотня исходных данных:

Привлекаем еще сотню исходных данных. всего 200:

При введении 390 значений исходных данных, нас ждет сюрприз:


Вблизи 391-ой точки, алгоритм встречает странное явление, видимо, какой-то шок:


 
Renat Akhtyamov:
надо определиться с объемом выборки, на подобии необходимо и достаточно ...

Это требует тестирования ТС на различных выборках.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Первые 150 значений прогноза  при включении всего 10-ти исходных данных:

Включены первая сотня исходных данных:

Привлекаем еще сотню исходных данных. всего 200:



Ну так прогноз совпадает с ходом цены?

Там рандомный ряд сгенерированный.

 

Вот показатели индикатора для валюты EUR и USD на начало открытия текущего дня (по ценам открытия дня).

Пока цена EURUSD выше цены открытия, если из показателей выше можно объяснить прогноз, то внимательно слушаю.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот показатели индикатора для валюты EUR и USD на начало открытия текущего дня (по ценам открытия дня).

Пока цена EURUSD выше цены открытия, если из показателей выше можно объяснить прогноз, то внимательно слушаю.

Дайте цифры, оставив комментарии в стороне. Повторяю, забудьте про всё, что, знали до сих пор по части ТА и ФА. Придется дополнить Законы еще одним пунктом.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Дайте цифры, оставив комментарии в стороне. Повторяю, забудьте про всё, что, знали до сих пор по части ТА и ФА.


Где ответ на этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page14#comment_20021062


Какие цифры я вам должен дать ещё?

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.04
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Это требует тестирования ТС на различных выборках.

да, не плохо бы

очень интересно поведение формул

весьма неоднозначно

то так, то сяк

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