Теория Чарльза Доу - страница 14
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Во первых, не "Тыкай", не со своим сыном разговариваешь! Во вторых, тебе сказали, что, исходные данные содержат скрытую закономерность, которые, в частности, могут выйти за рамки 0 - 1. Эту закономерность, она очень сложная, ты и видишь на графике. Если нужно, приведу и вид зависимости. Она из области ПНБ и ты не разберешься со своим "бешенным" характером.
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Попробуйте тестировать этот советник на тестере, демо и на реале
Yousufkhodja Sultonov, 2019.05.24 15:15Сам советник с индикатором по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/250. Результаты, прошу, выкладывать сюда для всеобщего обсуждения. Внимание: СЛ и ТП перепутаны местами в настройках советника. Учтите зту ошибку.
Сделал этот индикатор (в теме выше) на ЗигЗаге вместо обычных цен, при разной выборке перерисовывает прогноз (Open = Buy | Open = Sell).
При этом прогноз меняется сразу при смене колена ЗигзЗага (вверх или вниз).
Прогнозируйте.
Первые 150 значений прогноза при включении всего 10-ти исходных данных:
Включены первая сотня исходных данных:
Привлекаем еще сотню исходных данных. всего 200:
При введении 390 значений исходных данных, нас ждет сюрприз:
Вблизи 391-ой точки, алгоритм встречает странное явление, видимо, какой-то шок:
надо определиться с объемом выборки, на подобии необходимо и достаточно ...
Это требует тестирования ТС на различных выборках.
Первые 150 значений прогноза при включении всего 10-ти исходных данных:
Включены первая сотня исходных данных:
Привлекаем еще сотню исходных данных. всего 200:
Ну так прогноз совпадает с ходом цены?
Там рандомный ряд сгенерированный.
Вот показатели индикатора для валюты EUR и USD на начало открытия текущего дня (по ценам открытия дня).
Пока цена EURUSD выше цены открытия, если из показателей выше можно объяснить прогноз, то внимательно слушаю.
Вот показатели индикатора для валюты EUR и USD на начало открытия текущего дня (по ценам открытия дня).
Пока цена EURUSD выше цены открытия, если из показателей выше можно объяснить прогноз, то внимательно слушаю.
Дайте цифры, оставив комментарии в стороне. Повторяю, забудьте про всё, что, знали до сих пор по части ТА и ФА. Придется дополнить Законы еще одним пунктом.
Дайте цифры, оставив комментарии в стороне. Повторяю, забудьте про всё, что, знали до сих пор по части ТА и ФА.
Где ответ на этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page14#comment_20021062
Какие цифры я вам должен дать ещё?
Это требует тестирования ТС на различных выборках.
да, не плохо бы
очень интересно поведение формул
весьма неоднозначно
то так, то сяк