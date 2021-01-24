Теория Чарльза Доу - страница 42

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А что ветка Юмора переехала сюда?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.

Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:


Ну да... предсказывание поведения рынка в пределах шумового коридора дело стоящее..

А на неделю вперед сможете предсказать? Ведь по сути для анализа согласно П+Н+Б = 1 вывести чему равно условно  Б = (1- (П+Н)) для Вас не составит труда в любом масштабе?

 
Evgeniy Chumakov:


H меньше L ??

Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.

 
Evgeniy Chumakov:


H меньше L ??

Таблица

Тут H меньше и O, и L, и C.

Что вы хотите? Человек плохо себя чувствует.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.

А остальные 2 ?

 

Юсуф попробуйте свою формулЕ применить для прогноза волатильности H1 на 24 часа

Возьмите данные H1 за предыдущий день и сделайте прогноз на 24 часа вперёд.

 
Доктор:


Тут H меньше и O, и L, и C.

Что вы хотите? Человек плохо себя чувствует.

Или наоборот хорошо. :))

 
Evgeniy Chumakov:
А что ветка Юмора переехала сюда?

Рена завершил представление под овацией зрителей!

 
Evgeniy Chumakov:

Юсуф попробуйте свою формулЕ применить для прогноза волатильности H1 на 24 часа

Возьмите данные H1 за предыдущий день и сделайте прогноз на 24 часа вперёд.

ОК!

Свеча от 15-00 07.04.21г.



Видим что, несмотря на то, что, свеча бычья, импульс у нее медвежий: минус 0, 7261067 пункта,время жизни 5,052902 часа, порядок процесса торговли 0,10728085 едиицы

Вердикт ПНБ: пара упадет на о,73 пункта!
 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.

Новый вариант

Н меньше О и С.

Юсуф, возьмите паузу. Вам нужен отдых. Вы всё ночь не спали.

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