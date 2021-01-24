Теория Чарльза Доу - страница 42
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Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.
Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:
Ну да... предсказывание поведения рынка в пределах шумового коридора дело стоящее..
А на неделю вперед сможете предсказать? Ведь по сути для анализа согласно П+Н+Б = 1 вывести чему равно условно Б = (1- (П+Н)) для Вас не составит труда в любом масштабе?
H меньше L ??
Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.
H меньше L ??
Тут H меньше и O, и L, и C.
Что вы хотите? Человек плохо себя чувствует.
Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.
А остальные 2 ?
Юсуф попробуйте свою формулЕ применить для прогноза волатильности H1 на 24 часа
Возьмите данные H1 за предыдущий день и сделайте прогноз на 24 часа вперёд.
Тут H меньше и O, и L, и C.
Что вы хотите? Человек плохо себя чувствует.
Или наоборот хорошо. :))
А что ветка Юмора переехала сюда?
Рена завершил представление под овацией зрителей!
Юсуф попробуйте свою формулЕ применить для прогноза волатильности H1 на 24 часа
Возьмите данные H1 за предыдущий день и сделайте прогноз на 24 часа вперёд.
ОК!
Свеча от 15-00 07.04.21г.
Видим что, несмотря на то, что, свеча бычья, импульс у нее медвежий: минус 0, 7261067 пункта,время жизни 5,052902 часа, порядок процесса торговли 0,10728085 едиицыВердикт ПНБ: пара упадет на о,73 пункта!
Спасибо, заметил опечатку, невнимательность и безответственность! Все исправил.
Н меньше О и С.
Юсуф, возьмите паузу. Вам нужен отдых. Вы всё ночь не спали.