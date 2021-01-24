Теория Чарльза Доу - страница 20
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я все еще держусь той теории, что еслиб вы были программистом, то уже давно убедились что, не работают математические константы, они работали бы, если торговали только роботы, можно было изучить понять их логику, а тут очень большой, не знаю как назвать это
автомат все крутится возле, пытается найти моменты смены цикла,
но их не найти, рынок крутится как и предполагает Олег, вокруг оси, но 01-01-10 и потом 10-10-01 не извстно сколько впереди сперва будет 0, чтобы потом 1 вернула долг
Автомат полагает, что, рынок автоматическая динамическая система, а он оказался ещё сложнее, включающий блок ПНБ, которых мы только-только осваиваем. Получается что, рынок - творение ее величества Природы, а с природой не велено шутить никому.
нужно играть, так что-бы цена на графике просто не могла отобразиться)
Как вы это себе представляете?
Автомат полагает, что, рынок автоматическая динамическая система, а он оказался ещё сложнее, включающий блок ПНБ, которых мы только-только осваиваем. Получается что, рынок - творение ее величества Природы, а с природой не велено шутить никому.
С этой игрушкой ее величество Природа не даст Вам заработать миллионы.
Не тот уровень у игрушки.
Как вы это себе представляете?
сам не знаю, но уверен что рынок можно победить тем что, если график будет выглядеть крайне странно, то значит он борется со мной)
сам не знаю, но уверен что рынок можно победить тем что, если график будет выглядеть крайне странно, то значит он борется со мной)
Если вы торгуете через брокера на бирже, то может и так. Например лот на MOEX составляет 1К.
Но т.к. многие тут торгуют лотами которые на биржу не выводятся, то ни кто с вами не борется. Вы чисто на кухне торгуете, может и более менее нормальной. И ни какие ваши так называемые сделки на рынок не выводятся.
Если вы торгуете через брокера на бирже, то может и так. Например лот на MOEX составляет 1К.
Но т.к. многие тут торгуют лотами которые на биржу не выводятся, то ни кто с вами не борется. Вы чисто на кухне торгуете, может и более менее нормальной. И ни какие ваши так называемые сделки на рынок не выводятся.
странно что вы подумали, о мне лично
странно что вы подумали, о мне лично
Не о вас лично, обо почти обо всех кто торгует на форе. Биржевики сюда точно очень редко заходят, а те кто влияет на рынок, тут точно не бывают )))P.S. Я то-же торгую на кухне, да она более менее нормальная, но все равно кухня.
нужно играть, так что-бы цена на графике просто не могла отобразиться)
Цена на графике - это только вершина айсберга, основные ее виды и значения не видны обывателю. Бывают несколько видов реальных и множество виртуальных цен, о существовании которых не знает никто, кроме тех, которые знакомы со статьей https://www.mql5.com/ru/articles/1825 Они формируют прибыль и все основные параметры рынка, как оптимальную цену продажи товара, ее максимальное значение, и многие другие цены, оставаясь виртуальными. Почитайте эту статью и совсем по другому будете себе представлять рынок.
В него, иногда, вкладывают душу! И он оживает в полный рост.
что правда, то правда
на один алгоритм от идеи и до практической реализации я потратил около 5-ти лет, на второй - 10
мне достаточно и идеи иссякли
причем, новые идеи так или иначе приводят к этим двум
поэтому предлагаю присутствующим не растаптывать идею Юсуфа, ведь это только начало
Не о вас лично, обо почти обо всех кто торгует на форе. Биржевики сюда точно очень редко заходят, а те кто влияет на рынок, тут точно не бывают )))P.S. Я то-же торгую на кухне, да она более менее нормальная, но все равно кухня.
Какая разница где торговать если умеешь?
Смотрю новости, а ТАМ, тот миллиардер потерял 5 ярдов, другой 3, а третий остался должен ярд. Так это потеряли только те кто умеет торговать, про остальных молчу.))