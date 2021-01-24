Теория Чарльза Доу - страница 79

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Evgeniy Chumakov:


Перечитайте снова и снова пока не поймёте вопроса. 

Понял я Вас для начала, возьмем 4 бара до нулевого бара, прогноз сделаем на 4 бара после нулевого бара.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Тоже выход из положения. Давайте, сделаю и посмотрим. Дайте 4 бара истории инструмента по ценам закрытия, чтобы я не знал откуда они.

вот


 
Yousufkhodja Sultonov:

Тоже выход из положения. Давайте, сделаю и посмотрим. Дайте 4 бара истории инструмента по ценам закрытия, чтобы я не знал откуда они.


Я же сказал возьмите на D1 месяц назад и так дальше ...

 
Marat Zeidaliyev:

Дело в том что он не хочет все это показывать по полочкам, кухню изнутри, вы и сами знаете почему. Предсказывать нереальное будущее это не хухры мухры.  

иди не позорься

 
Iurii Tokman:

вот


Пожалуйста:

 
Fast235:

иди не позорься

У тебя наверное проблемы с юмором )

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:

Зафиксировали.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:

Результат прогноза у вас меняется,если брать не 4 свечи,а скажем 44?

 
Marat Zeidaliyev:

У тебя наверное проблемы с юмором )

некогда тобой заниматься.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста:

спсб

а что означает эта табличка

что такое n ? как его подсчитать ?

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