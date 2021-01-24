Теория Чарльза Доу - страница 79
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Перечитайте снова и снова пока не поймёте вопроса.
Понял я Вас для начала, возьмем 4 бара до нулевого бара, прогноз сделаем на 4 бара после нулевого бара.
Тоже выход из положения. Давайте, сделаю и посмотрим. Дайте 4 бара истории инструмента по ценам закрытия, чтобы я не знал откуда они.
вот
Тоже выход из положения. Давайте, сделаю и посмотрим. Дайте 4 бара истории инструмента по ценам закрытия, чтобы я не знал откуда они.
Я же сказал возьмите на D1 месяц назад и так дальше ...
Дело в том что он не хочет все это показывать по полочкам, кухню изнутри, вы и сами знаете почему. Предсказывать нереальное будущее это не хухры мухры.
иди не позорься
вот
Пожалуйста:
иди не позорься
У тебя наверное проблемы с юмором )
Пожалуйста:
Зафиксировали.
Пожалуйста:
Результат прогноза у вас меняется,если брать не 4 свечи,а скажем 44?
У тебя наверное проблемы с юмором )
некогда тобой заниматься.
Пожалуйста:
спсб
а что означает эта табличка
что такое n ? как его подсчитать ?