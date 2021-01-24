Теория Чарльза Доу - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, твоя необоснованные претензии вынудили меня покинуть форум добровольно, Но, твоя настойчивость и активность, в ЛС, даже после прощания с форумом, обязывают меня, вернуться и достойно, цивилизованно, наказать твою безнаказанность перед обществом циввилизованных участников!
Здравствуйте, ребята. у меня, действительно, случился бан из-за плохого интернета. Попытка ответить Доктору https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page63#comment_20123802 своевременно, привело к тому, что, я несколько раз стал отвечать и получился СПАМ, что, запрещено. Но, видимо, адекватные наши модераторы разобрались и снли бан, за что им большое спасибо. У нас делов много, реально мог быть отстранен на месяц. Надо быть осторожным с интернетом, оказывается. Неожиданно заметил, что, бан снят. Продолжаем работу. Спрашивайте.
Вопрос к автору.
Индикатор _Forecast_v12 который опубликован в этой ветке - https://www.mql5.com/ru/forum/314242 отличается от индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/10339 ?
Или они все одинаковые? Какой актуальнее?
Евгений, здравствуйте, все индикаторы абсолютно одинаковые за исключением некоторых моментов, которые не сцущественны Индикатор, оказывается, имеет много секретов, которые мне даже, становятся известны в связи с всплытием проблемы ПНБ! О них я подробно всем Вам расскажу и он будет удивлять и Вас, как удивил меня. Он превратился из простого индикатора в мощный анализатор ситуаций торговли на рынке Форекс! Он создан на базе приведенных формул ниже https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page66#comment_20166412 и содержит все три функции П Н Б. Это обстоятельство мы и попытаемся использовать по максимуму. Слушайте внимательно, вовремя спрашивайте не понятные мета, не задавайте глупых вопросов, типа сам-ли написал статью, и т.д.т.п. нам понадобятся смелые и изобретательные программисты, чтобы из еода индикатора создать мощного инструмента анализа рынка Форекс используя силу и мощь функций ПНБ. Я отдаю себе отчет, что, не все успели освоить свойства ПНБ, изложенные в недрах этой ветки. Еще не поздно, путем перечитывания постов, выяснить о чем речь. Далее будет еще труднее понимать что-либо. Изучайте код индикатора, созданный Алексеем Сергеевым и Гошковым Владиславом, честь и хвала им, их не ругайте, а исправляйте ошибки, если они есть Только они разобрался в дебрях формул в далеком, 2011-том году. до меня доносятся слухи, что, код писали какие -то "не грамотный" кодеры1 Горе-программистов прошу выяснить, сначала, с чем сталкивались Алексей и Владислав, когда, добровольцем, на глазах тогдашних форумчан, взялись за создании этого индикатора и справились с честью. Пройдитесь по формулам и знайте, что они нигде больше не встречаются и являются венцом всей статьи, и выходит, всей стратегии ПНБ.они абсолютно точны, проверены временем и отвечают всем требованиям законов логики.
Индикатор, путем различных условных переходов, рассматривает три сценария развития ситуации на рынке. нужно взять тот вариант, который удовлетворяют уравнению материального баланса - это один из секретов существующего индикатора. Я это покажу на примерах на этой ветке Покажу где и как извлечь из его кода все три функции ПНБ, порядок процесса торговли, время жизни импульсов рынка, их знак и величину, потенциал системы - на сколько хватает двинуть цену сила импульса и многое другое. Кто не хочет освоить ПНБ, не нужно напрягать мозги -это не для всех. Остальные-поймут ПНБ позже. Всех прошу, активно помочь мне в этом благородном деле освоения нового метода анализа рынка Форекс, Вопросы по ходу обсуждений не стесняйтесь задавать, сначала несколько раз прочитав данную ветку. Надеюсь на появление адекватных трейдеров и программистов, некоторым из них поручу вернее попрошу, выполнять отдельные сегменты большой работы. С разрешения модераторов, открываю страницу, где каждый желающий присоедится к команде первопроходцев новой стратегии торговли с ПНБ.В трейдерских и в кругах программистов, наш форум называют "Родиной индикатора". Будем достойны этого народного признания, товарищи! Одни хвалят, другие-критикуют, третьи- не хотят видеть и/или слышать о нем. В такой, неоднозначной обстановке, мы должны показать силу и мощь ПНБ, которых содержит в своих недрах, код индикатора! Не считать рекламой.
PS - Код индикатора содержит, в неявном виде и доказательство первой теоремы Доу "Рынок учитывает всё!"
Теория Чарльза Доу
Страница команды по внедрению ПНБ, как торговой стратегии а рынке:
!. Султоов Юсуфходжа- разработчик, 73 года, МИТХТ им. Ломоносова, Москва, 1966-72 гг.доцент ГМИТ.
2. трейдер
3. программист
4.
Опубликуйте формулы расчета прогноза. Ребята возьмут, например, машку, поменяют в ней формулу на вашу, и будет у вас индикатор. А там и до советника рукой подать.
Из статьи.https://www.mql5.com/ru/articles/250 определение порядка процесса торговли, n, времени жизни импульса, тау и потенциала системы D=бэта*тау:
Далее:
Далее:
Для тех кто ищет в этой теме рациональное зерно:
Вот прогноз Султонова для данных которые относительно форекса прогнозировать элементарно.
Выводы делайте сами.
Что, не понятного в формулах, спрашивайте.
Есть три вопроса по П+Н+Б=1, скажите, пожалуйста:
Возможно изменить прошлое?
Будущее сейчас существует?
Кто-нибудь знает будущее?
Без формул, просто Ваше видение словами, философское содержание Вашего равенства.
Спасибо.