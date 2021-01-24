Теория Чарльза Доу - страница 55
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МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.
Соглашусь.
Соглашусь.
Евгений, создал заказ во фрилансе для клонирования индикатора на МТ5, заберите себе, пожалуйста.
Евгений, создал заказ во фрилансе для клонирования индикатора на МТ5, заберите себе, пожалуйста.
Я не знаком с mql5.
Не слушайте никого, кроме приводящих к доказательству цели. МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.
Согласен, нужно подвергнуть свечному анализу по OHLC все характерные свечи инструмента по одиночке и выносить вердикт ПНБ
Я не знаком с mql5.
Тогда, попрошу Артема Тришкина
Я не знаком с mql5.
На МТ4 можем делать это https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page55#comment_20118563 Экзель прислать или используете код индикатора для n, тау и D?
Вам для проверки идеи может и того что есть хватить. Не метайтесь со стороны в сторону. Потратите 30 $ зря
не давайте пустых советов, вы не понимаете каким образом его робот работает?
На МТ4 можем делать это https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page55#comment_20118563
Если только в этой версии индикатора посмотреть.
Есть на картинке данные ПНБ? Обведите кругами и подпишите.
не давайте пустых советов, вы не понимаете каким образом его робот работает?
Вы протестировали его индикатор?