Теория Чарльза Доу - страница 55

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Valeriy Yastremskiy:


МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас  он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.


Соглашусь.

 
Evgeniy Chumakov:


Соглашусь.

Евгений, создал заказ во фрилансе для клонирования индикатора на МТ5, заберите себе, пожалуйста.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Евгений, создал заказ во фрилансе для клонирования индикатора на МТ5, заберите себе, пожалуйста.


Я не знаком с mql5.

 
Valeriy Yastremskiy:

Не слушайте никого, кроме приводящих к доказательству цели. МТ5 сильно не нужен. если будут энтузиасты, то можно. Вам счас  он не нужен. Доказать теорию на истории важнее. ее можно и в мт4 получить и апробировать различные участки.

Согласен, нужно подвергнуть свечному анализу по OHLC все характерные свечи инструмента по одиночке и выносить вердикт ПНБ

 
Evgeniy Chumakov:


Я не знаком с mql5.

Тогда, попрошу Артема Тришкина

 
Evgeniy Chumakov:


Я не знаком с mql5.

На МТ4 можем делать это https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page55#comment_20118563 Экзель прислать или используете код индикатора для n, тау и D?

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.10
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Вам для проверки идеи может и того что есть хватить. Не метайтесь со стороны в сторону. Потратите 30 $ зря
 
Evgeniy Chumakov:
Вам для проверки идеи может и того что есть хватить. Не метайтесь со стороны в сторону. Потратите 30 $ зря

не давайте пустых советов, вы не понимаете каким образом его робот работает?

 
Yousufkhodja Sultonov:

На МТ4 можем делать это https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page55#comment_20118563


Если только в этой версии индикатора посмотреть.

Есть на картинке данные ПНБ? Обведите кругами и подпишите.

 
Fast235:

не давайте пустых советов, вы не понимаете каким образом его робот работает?


Вы протестировали его индикатор?

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