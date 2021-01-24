Теория Чарльза Доу - страница 88
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Флудильщики идите отседова, а то попрашу модераторов Вас забанить! Или двайте по теме.
Для автора - вынес показ всех переменных, что есть в индикаторе. Если тут есть ваши тау и т.д. скачайте эту картинку и в Paint подпишите переменные.
На картинке данные индикатора по 4 ценам Open.
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
Флудильщики идите отседова, а то попрашу модераторов Вас забанить! Или двайте по теме.
Для автора - вынес показ всех переменных, что есть в индикаторе. Если тут есть ваши тау и т.д. скачайте эту картинку и в Paint подпишите переменные.
На картинке данные индикатора по 4 ценам Open.
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
Вы забыли сказать что пусть на том же редакторе Пэйнт начертить красную линию прогноза куда пойдет цена, это главное.
Спасибо, но я без задней мысли. Fast хороший парень, просто вчера злой какой-то был. На Юсуфа плохо ругался.
Не хотел огорчать его...
тоже верю в него) ПНБ в общем случае это когда девушка беременна на первых 2х неделях вариантов много, а в сроках 7 и 9 месяцев будущее предсказывается с достаточной долей вероятности. хоть это слово ТС и не нравится)
Уверен прогноз потерпит фиаско, я же говорю предсказать именно уверенно предсказать в любой момент времени чтобы не было такого ой чуть не так пошло чуть этак... то все это блеф. Предсказать будущее я всегда говорю это вам не хухры мухры, я 8 лет потерял из за этого, но и взамен кое чего ценного обрел.
А какой период жизни вы не считаете потерянным временем? Когда, сидишь в жезлонге на пляже, пьёшь пиво и покуриваешь кальян? )))
Флудильщики идите отседова, а то попрашу модераторов Вас забанить! Или двайте по теме.
Для автора - вынес показ всех переменных, что есть в индикаторе. Если тут есть ваши тау и т.д. скачайте эту картинку и в Paint подпишите переменные.
На картинке данные индикатора по 4 ценам Open.
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
Женя, вероятность роста или паления, остаётся на уровне понимания 100 или 200 лет назад. Но всегда есть тонкие невидимые нити которые дают преимущество перед другими. Есть люди которые видят на шаг вперед. Юсуф идет своим путем, может и ошибочным. Указать на недостатки необходимость с нашей стороны. Он, по моему мнению, удачно держит удар. Можно позавидовать терпению. Но концепция сырая. Возможно можно что то выжать, но только граммы из килограмма или даже из тонны .
Да, Валерий, согласен.
А по поводу вероятности. Я думал об этом. Случайность мне видится основной силой в мире (Вселенной). Это не просто что-то хаотичное, это какой-то особый порядок. Благодаря случайности рано или поздно происходят события, которые если бы был план, не смогли бы произойти. И эти события уравновешивают друг друга. И спускаясь к нам Метатрейдер рисуют кривую определённой гармонии. И вероятность - это способ хоть как-то понять эту случайность.
А какой период жизни вы не считаете потерянным временем? Когда, сидишь в жезлонге на пляже, пьёшь пиво и покуриваешь кальян? )))
Извините, а девушки будут?
Да, Валерий, согласен.
А по поводу вероятности. Я думал об этом. Случайность мне видится основной силой в мире (Вселенной). Это не просто что-то хаотичное, это какой-то особый порядок. Благодаря случайности рано или поздно происходят события, которые если бы был план, не смогли бы произойти. И эти события уравновешивают друг друга. И спускаясь к нам Метатрейдер рисуют кривую определённой гармонии. И вероятность - это способ хоть как-то понять эту случайность.
Извините, а девушки будут?
Жизненный опыт на виду.)
Хорошо бы ещё услышать как эти данные трактовать для прогноза.
да никак не трактуйте, бред нельзя трактовать, но можно восхищаться глубиной и устойчивостью
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прогнозы следующей "точке" для всех имеющихся инструментов по последним 4-м :
open H1
open H2
open H4
open W1
должны совпасть в понедельник.
но даже близко не совпадут. И даже не будут сделаны, потому как автор топика на MQL5 за 10 лет не удосужился ознакомиться с терминалом и областью в которой пытается делать прогнозы. Хотя может у доцентов так принято.
Да, Валерий, согласен.
А по поводу вероятности. Я думал об этом. Случайность мне видится основной силой в мире (Вселенной). Это не просто что-то хаотичное, это какой-то особый порядок. Благодаря случайности рано или поздно происходят события, которые если бы был план, не смогли бы произойти. И эти события уравновешивают друг друга. И спускаясь к нам Метатрейдер рисуют кривую определённой гармонии. И вероятность - это способ хоть как-то понять эту случайность.
Случайность и предопределенность, социум и индивид всегда немного в борьбе противоположностей. Счастливые моменты, золотые века когда радости социума и индивидов хотя бы не много коррелируют в одном направлении. )))