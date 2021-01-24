Теория Чарльза Доу - страница 11

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Uladzimir Izerski:

Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку. 

И получил по шапке.

 
чтбы проверить свою стстему через вашу призму,какие данные мне надо проедоставить?
 
darirunu1:
чтбы проверить свою стстему через вашу призму,какие данные мне надо проедоставить?
рандомайз принесет фиаско
 
Yousufkhodja Sultonov:


Юсуф, если я правильно понял Вашу концепцию рынка, то Вам не надо торопиться...

Попробуйте Вашу модель на ценах OPEN|CLOSE D1 - должно быть лучше...

 

вот ряд

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

прогноз?

 
Yousufkhodja Sultonov:

И получил по шапке.

Да нет, наверно Вы не всё видите.)

 
Uladzimir Izerski:

Да нет, наверно Вы не всё видите.)

Владимир, когда система не реагирует на фейковые движения цены, это весьма авторитетно.

Не спеши с выводами, попробуем продвинуться дальше и посмотрим на прогноз Юсуфа по ценам, которые я положил выше.

Я наложу потом на них свою фишку и сравним

 
Renat Akhtyamov:

Владимир, когда система не реагирует на фейковые движения цены, это весьма авторитетно.

Не спеши с выводами, попробуем продвинуться дальше и посмотрим на прогноз Юсуфа по ценам, которые я положил выше.

Я наложу потом на них свою фишку и сравним

Тут я соглашусь. Мне интересно наблюдать за экспериментами.

 
Renat Akhtyamov:

вот ряд

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

1.2345

1.2245

1.2275

1.2145

прогноз?

Не знаю, что за ряд мне предоставили, но, результат такой:


 

0.22

0.45

0.78

1.22

1.45

1.78

2.22

2.45

2.78

3.22

3.45

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