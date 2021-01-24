Теория Чарльза Доу - страница 11
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Чумаков его тонко подкалол.)) И развёл своим рядом как мальчишку.
И получил по шапке.
чтбы проверить свою стстему через вашу призму,какие данные мне надо проедоставить?
Юсуф, если я правильно понял Вашу концепцию рынка, то Вам не надо торопиться...
Попробуйте Вашу модель на ценах OPEN|CLOSE D1 - должно быть лучше...
вот ряд
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
прогноз?
И получил по шапке.
Да нет, наверно Вы не всё видите.)
Да нет, наверно Вы не всё видите.)
Владимир, когда система не реагирует на фейковые движения цены, это весьма авторитетно.
Не спеши с выводами, попробуем продвинуться дальше и посмотрим на прогноз Юсуфа по ценам, которые я положил выше.
Я наложу потом на них свою фишку и сравним
Владимир, когда система не реагирует на фейковые движения цены, это весьма авторитетно.
Не спеши с выводами, попробуем продвинуться дальше и посмотрим на прогноз Юсуфа по ценам, которые я положил выше.
Я наложу потом на них свою фишку и сравним
Тут я соглашусь. Мне интересно наблюдать за экспериментами.
вот ряд
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
1.2345
1.2245
1.2275
1.2145
прогноз?
Не знаю, что за ряд мне предоставили, но, результат такой:
0.22
0.45
0.78
1.22
1.45
1.78
2.22
2.45
2.78
3.22
3.45