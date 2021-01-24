Теория Чарльза Доу - страница 111

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Marat Zeidaliyev:

А мне все фиолетово, у меня есть свой Грааль, 7 лет упорной работы, источник вечной молодости, лампа Алладина, ПНБ на максималках, ящик пандоры, сундук мертвеца. ;-)

:)

я пошутил, Ренат хороший парень.

Yousufkhodja Sultonov:

Обратная котировка... Каков физический смысл обратной котировки на рынке?

Это очень важная вещь, первостепенная!

Допустим, я - бельгиец. А мы, настоящие бельгийцы ничего французского на дух не переносим. Франция это вообще где? Есть только великая Бельгия!

Ну так вот бельгийский франк стоит 0.16 французских, но никак не наоборот.

А для француза свой родной рубль стоит 6.25 бельгийских.

Так и живут, вино попивают. Но друг друга только через дробь и видят.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Можно и так. При этом нужно будет пересматривать логику, поэтому, я пошел по пути наименьшего риска. Обратная котировка Не зря говорят-все гениальное -просто! Проще не бывает. Встает вопрос, почему это так? Каков физический смысл обратной котировки на рынке?

Юсуф! Без шуток, Вас  уважаю и Вашу торговую философию, но мнение что тогда Вы все же со львами, тиграми и антилопами намудрили... слегка - я о рынке движ  - жги и ТС и отрабатывай движи на форексе инструментов! У меня у самого твой Forcoste_V12 - на рассмотрении. Сергеев тогда все грамотно сделал согласно формуле  (17) на экселе - все завернул в код на мкл. Если ошибка в экселе была - обратись к людям, кто ОСОБЕННО дрУжен с экселем - помогут ИМХО.

 

про "обратные" котировки

Это данные которые приводит Рейтерс для своих клиентов

 
Roman Shiredchenko:


У меня у самого твой Forcoste_V12 - на рассмотрении.


И в этой версии результаты не совпадают с тем, что выкладывает Юсуф.

 

В общем 111 страница толку ноль. Результатов доказывающих эффективность ПНБ к рынку ноль. Только одни слова , обвинения ... и т.д.

Хочешь разобраться, попробовать закодировать - просишь выкинуть с файла все листы и колонки которые не участвуют в расчётах - отклика никакого. 

Зачем тогда ветка?

 
Evgeniy Chumakov:


И в этой версии результаты не совпадают с тем, что выкладывает Юсуф.

ясно - надо смотреть... с позоления Юсуфа могу в коде переслать в ЛК.
 
Evgeniy Chumakov:

В общем 111 страница толку ноль. Результатов доказывающих эффективность ПНБ к рынку ноль. Только одни слова , обвинения ... и т.д.

Хочешь разобраться, попробовать закодировать - просишь выкинуть с файла все листы и колонки которые не участвуют в расчётах - отклика никакого. 

Зачем тогда ветка?

Вы базу по статьям почитайте.... Универсальная регрессионная - гляньте, индикатор  и еще один индикатор



ИМХО - не все сразу - дайте поразмышлять...

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
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Roman Shiredchenko:

Вы базу по статьям почитайте.... Универсальная регрессионная - гляньте, индикатор  и еще один индикатор



ИМХО - не все сразу - дайте поразмышлять...

Сам-то что понял в них?
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Индикатор вроде неплохой 

- но так же не плохо и почти идентично, показывают вот эти пересекая 

//---- получение хендла индикатора MA5
   MA5_Handle=iMA(NULL,0,int(ParmMult*14),0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   if(MA5_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMA5");
//---- получение хендла индикатора MA10
   MA10_Handle=iMA(NULL,0,int(ParmMult*14),0,MODE_SMA,PRICE_OPEN);
   if(MA10_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMA10");

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со стрелками  SultonovPrediction(немного переделанный) а другие точки от машек с стохастиком 

EURJPYH1 2

 
Vladimir Baskakov:
Сам-то что понял в них?
да. Подход. За исключением у него была такая ветвь за а-ля львов, свиней, быков, антилоп и прочей живности - вот там не понял.
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