Теория Чарльза Доу - страница 111
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А мне все фиолетово, у меня есть свой Грааль, 7 лет упорной работы, источник вечной молодости, лампа Алладина, ПНБ на максималках, ящик пандоры, сундук мертвеца. ;-)
:)
я пошутил, Ренат хороший парень.
Обратная котировка... Каков физический смысл обратной котировки на рынке?
Это очень важная вещь, первостепенная!
Допустим, я - бельгиец. А мы, настоящие бельгийцы ничего французского на дух не переносим. Франция это вообще где? Есть только великая Бельгия!
Ну так вот бельгийский франк стоит 0.16 французских, но никак не наоборот.
А для француза свой родной рубль стоит 6.25 бельгийских.
Так и живут, вино попивают. Но друг друга только через дробь и видят.
Можно и так. При этом нужно будет пересматривать логику, поэтому, я пошел по пути наименьшего риска. Обратная котировка Не зря говорят-все гениальное -просто! Проще не бывает. Встает вопрос, почему это так? Каков физический смысл обратной котировки на рынке?
Юсуф! Без шуток, Вас уважаю и Вашу торговую философию, но мнение что тогда Вы все же со львами, тиграми и антилопами намудрили... слегка - я о рынке движ - жги и ТС и отрабатывай движи на форексе инструментов! У меня у самого твой Forcoste_V12 - на рассмотрении. Сергеев тогда все грамотно сделал согласно формуле (17) на экселе - все завернул в код на мкл. Если ошибка в экселе была - обратись к людям, кто ОСОБЕННО дрУжен с экселем - помогут ИМХО.
про "обратные" котировки
Это данные которые приводит Рейтерс для своих клиентов
У меня у самого твой Forcoste_V12 - на рассмотрении.
И в этой версии результаты не совпадают с тем, что выкладывает Юсуф.
В общем 111 страница толку ноль. Результатов доказывающих эффективность ПНБ к рынку ноль. Только одни слова , обвинения ... и т.д.
Хочешь разобраться, попробовать закодировать - просишь выкинуть с файла все листы и колонки которые не участвуют в расчётах - отклика никакого.
Зачем тогда ветка?
И в этой версии результаты не совпадают с тем, что выкладывает Юсуф.
В общем 111 страница толку ноль. Результатов доказывающих эффективность ПНБ к рынку ноль. Только одни слова , обвинения ... и т.д.
Хочешь разобраться, попробовать закодировать - просишь выкинуть с файла все листы и колонки которые не участвуют в расчётах - отклика никакого.
Зачем тогда ветка?
Вы базу по статьям почитайте.... Универсальная регрессионная - гляньте, индикатор и еще один индикатор
ИМХО - не все сразу - дайте поразмышлять...
Вы базу по статьям почитайте.... Универсальная регрессионная - гляньте, индикатор и еще один индикатор
ИМХО - не все сразу - дайте поразмышлять...
Индикатор вроде неплохой
- но так же не плохо и почти идентично, показывают вот эти пересекая
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
со стрелками SultonovPrediction(немного переделанный) а другие точки от машек с стохастиком
Сам-то что понял в них?