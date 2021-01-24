Теория Чарльза Доу - страница 41

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Rustam Galkeev:

И тебе удачи!

Может через 10 лет что толковое придёт, а так Гленн Нили почитай чтобы в фору нелить бабла попусту.

Да и разметочка не помешает - так для начала что бы понятие было... ./

Спасибо, учту
 
Maxim Kuznetsov:

ПАЛАТА №6 :-)

Психозы заразительны и косят индивидуумов с идеей fix. Пока зацепило Рената (он понёсся с CME, на который у него нет денег), и Uladzimir поплыл по волнам...

Надо было сразу отправлять Юсуфа на недельный отдых, спама было-бы меньше. 

гГггглавно чтобы бабки росли и не сливались никогда, независимо от ничего
 
Alexander Ivanov:

Если доверять индикатору Юсуфа. то Кенгуру ждет обвал на всех таймсериях.)) а индикатор то бесплатный, лежит в кодабаза. Спасибо Юсуф, поиграю пока что.

Пора шортить?


если не сложно киньте ссылку, сходу не нашел. Интересно потестить.

 
Ренат, зачем вам деньги, если вы не знаете что с ними делать?)
 
Forallf:
Ренат, зачем вам деньги, если вы не знаете что с ними делать?)

(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы. 

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Maxim Kuznetsov:

(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы. 

ох как Вы ошибаетесь - без пистолета под подушкой не уснуть 

 

Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.

Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:




Видим что, несмотря на то, что, свеча бычья, импульс у нее медвежий: минус 2 6907733 пункта,время жизни 0,9863335 часа, порядок процесса торговли 3,10551345 едиицы

Вердикт ПНБ: пара упадет на 2,7 пункта!
Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.08
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Maxim Kuznetsov:

(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы. 

Теряю веру! Он для меня как маяк в шторм. Но свет гаснет...

 
Yousufkhodja Sultonov:
Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.

в цитатник, срочно..!

 
Yousufkhodja Sultonov:


Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:


H меньше L ??

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