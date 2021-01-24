Теория Чарльза Доу - страница 41
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Может через 10 лет что толковое придёт, а так Гленн Нили почитай чтобы в фору нелить бабла попусту.
Да и разметочка не помешает - так для начала что бы понятие было... ./
ПАЛАТА №6 :-)
Психозы заразительны и косят индивидуумов с идеей fix. Пока зацепило Рената (он понёсся с CME, на который у него нет денег), и Uladzimir поплыл по волнам...
Надо было сразу отправлять Юсуфа на недельный отдых, спама было-бы меньше.
Если доверять индикатору Юсуфа. то Кенгуру ждет обвал на всех таймсериях.)) а индикатор то бесплатный, лежит в кодабаза. Спасибо Юсуф, поиграю пока что.
Пора шортить?
если не сложно киньте ссылку, сходу не нашел. Интересно потестить.
Ренат, зачем вам деньги, если вы не знаете что с ними делать?)
(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы.
(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы.
ох как Вы ошибаетесь - без пистолета под подушкой не уснуть
Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.
Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:
Видим что, несмотря на то, что, свеча бычья, импульс у нее медвежий: минус 2 6907733 пункта,время жизни 0,9863335 часа, порядок процесса торговли 3,10551345 едиицыВердикт ПНБ: пара упадет на 2,7 пункта!
(за Рената, он занят) Если подушку набить деньгами, то это хорошо влияет на здоровый сон. И вообще успокаивает нервы.
Теряю веру! Он для меня как маяк в шторм. Но свет гаснет...
Господа, я eтверждал, что, пара USD/JPj, согласно ПНБ, обязана падать на 1 пункт https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page35#comment_20089178 и это событие не заставило себя ждать, показывает терминал МТ4.
в цитатник, срочно..!
Теперь рассмотрим цель только-что завершившейся бычьей свечи:
H меньше L ??