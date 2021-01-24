Теория Чарльза Доу - страница 84
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Эх....
Давайте, я вам расскажу своё видение ПНБ. Сразу скажу, взгляд зависит от настроения наблюдателя в настоящем: позитивного или негативного.
1. Прошлое
Позитивный настрой: Прошлое это родное, то что пропущено через себя и уже является частью себя. Это воспоминания о событиях своей молодости, юности своих детей. Приятные моменты жизни.
Негативный настрой: Сокрушение о неудаче, неправильно сделанного выбора, косяка или провала. Это как правило недавнее прошлое, которое пока тяжело забыть.
2. Настоящее
Это миг нашей мысли. Я пишу эту строку, формулирую мысль и чувствую это настоящее. Оно плывёт вместе с моей мыслью. И когда сейчас, когда вы читаете эту строку для вас тоже это настоящее, но я его уже пережил.
Настоящее в основном это рутина. Обычные дела, и редко моменты счастья.
3. Будущее
Будущее неизвестно и желанно. В основном я живу в будущем, думаю, и вы тоже. В будущем будет всё хорошо. Мы будем богаты, любимы. Мы поедем отдыхать в новые страны. И далее длинный персональный список.
Мы проходим эту "воронку" непрерывно: П+Н+Б=Я
выбросить сразу такое
еще про первый сеанс связи со своей расскажи, что за клоуны
Берите:
а можете перевернуть рисунок?
Эх....
Давайте, я вам расскажу своё видение ПНБ. Сразу скажу, взгляд зависит от настроения наблюдателя в настоящем: позитивного или негативного.
1. Прошлое
Позитивный настрой: Прошлое это родное, то что пропущено через себя и уже является частью себя. Это воспоминания о событиях своей молодости, юности своих детей. Приятные моменты жизни.
Негативный настрой: Сокрушение о неудаче, неправильно сделанного выбора, косяка или провала. Это как правило недавнее прошлое, которое пока тяжело забыть.
2. Настоящее
Это миг нашей мысли. Я пишу эту строку, формулирую мысль и чувствую это настоящее. Оно плывёт вместе с моей мыслью. И когда сейчас, когда вы читаете эту строку для вас тоже это настоящее, но я его уже пережил.
Настоящее в основном это рутина. Обычные дела, и редко моменты счастья.
3. Будущее
Будущее неизвестно и желанно. В основном я живу в будущем, думаю, и вы тоже. В будущем будет всё хорошо. Мы будем богаты, любимы. Мы поедем отдыхать в новые страны. И далее длинный персональный список.
Мы проходим эту "воронку" непрерывно: П+Н+Б=Я
Настоящее -это не миг! Сумма всех настоящих стола прошлым, П+Н = История. Будущее=1- И, или есть своя функция, которую определяет настоящее. Это логично, поскольку каждый творец своего будущего. А творит человек всегда в настоящем времени.
выбросить сразу такое
Помнём, порвём на клочки и выбросим! Правильно!
Расскажите Вы о чём хотите. Ваш взгляд на жизнь. Или просто, что хотите.
Настоящее -это не миг! Сумма всех настоящих стола прошлым, П+Н = История. Будущее=1- И, или есть своя функция, которую определяет настоящее
Да, Юсуф, но будущее не известно! :)
Опять двадцать пять
Время не поддастся Вам, Юсуф. Это не функция, это не материя с известными размерами. Будет то, чего пока нет, а что существует исчезнет. Но как это будет происходить нам не известно. Лишь по факту мы сможем сказать, как это было.
Остаются только наблюдения. Время вообще лишнее для расчётов.
Есть только процесс наблюдений. Который ошибочно считать, что он привязан к времени.
Опять двадцать пять
Юсуф, направьте лучше своё время и усилия на тот материал что дал вам.
Там есть ключик, который решает основную проблему коэффициентов.
Проблема времени решается путём его исключения.
Остаются только наблюдения. Время вообще лишнее для расчётов.
Есть только процесс наблюдений. Который ошибочно считать, что он привязан к времени.
Да, график ренко не учитывает время, но вполне самодостаточен для торговли.