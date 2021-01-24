Теория Чарльза Доу - страница 46
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татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....
а чо, я не чо
тупо шутка
;)
Да. Шутник и не ты один.
До слёз сегодня постов начитался... ./)))
Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.
Смешно дружище - зачем всё так усложнять.
Достаточно направления и кораблик сам поплывёт.
Хотя для пипсовки/тики/ - моно на вёслах в зоне поработать и то условия должны быть оптимальные лотность снижена раз в 10 как мин,
это для ручек.
Золотая свеча за 01.07 2020 г.
Видим, что, свеча бычья, импульс у нее тоже бычий + 693, 7222 пункта,время жизни 6,2564151 месяцев, порядок процесса торговли 0,25070365 едиицы
Вердикт ПНБ: пара вырастет на 693,7722 пункта!
Дальнейший ход событий показали что, этот метод анализа ситуации на рынке, имеет право на жизнь и верно указывает на направление и конечную цель инструмента, несмотря на то, что, рассматривается только одна свеча! Следовательно, можно рекомендовать трейдерам, наряду с другими методами, использовать подобный свечной анализ в своей повседневной практике.
Вроде не 1 апреля а ржать не могу остановиться - кругом колдуны и шаманы мать их заногу.
Пойду платок возьму... ./
Золотая свеча за 01.07 3030 г.
Вы на машине времени смотались в 3030 г ? Тогда зачем ПНБ ;)
Пойду платок возьму... ./
А то соплями можно и монитор забрызгать ...
А то соплями можно и монитор забрызгать ...
Уже. Одни блин волшебники.)))
Вроде не 1 апреля а ржать не могу остановиться - кругом колдуны и шаманы мать их заногу.
Пойду платок возьму... ./
платок надо, т.к. 1 пункт был предсказан выше
хапнул его, не?
Вы на машине времени смотались в 3030 г ? Тогда зачем ПНБ ;)
Исправил
Уже. Одни блин волшебники.)))
Еще для настроения.
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