Теория Чарльза Доу - страница 46

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

татаро-монгольское иго и с форы косит бабосы ....

а чо, я не чо

тупо шутка

;)

Да. Шутник и не ты один.

До слёз сегодня постов начитался... ./)))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Прогнозная функция Б имеет монотонный характер, нет "зиг-загов", чтобы этого добиться, что Вы хотите,, нужно чаще делать прогноз, вплоть до каждого тика! Это в ручном режиме практически невозможно.

Смешно дружище - зачем всё так усложнять.

Достаточно направления и кораблик сам поплывёт.

Хотя для пипсовки/тики/ - моно  на вёслах  в зоне поработать и то условия должны быть оптимальные лотность снижена раз в 10 как мин,

это для ручек.

 

Золотая свеча за 01.07 2020 г.


Видим, что, свеча бычья, импульс у нее тоже бычий + 693, 7222 пункта,время жизни 6,2564151 месяцев, порядок процесса торговли 0,25070365 едиицы

Вердикт ПНБ: пара вырастет на 693,7722 пункта!

Дальнейший ход событий показали что, этот метод анализа ситуации на рынке, имеет право на жизнь и верно указывает на направление и конечную цель инструмента, несмотря на то, что, рассматривается только одна свеча! Следовательно, можно рекомендовать трейдерам, наряду с другими методами, использовать подобный свечной анализ в своей повседневной практике.  

свечной анализ

 

Вроде не 1 апреля а ржать не могу остановиться - кругом колдуны и шаманы мать их заногу.

Пойду платок возьму... ./

 
Yousufkhodja Sultonov:

Золотая свеча за 01.07 3030 г.


Вы на машине времени смотались в 3030 г ?  Тогда зачем ПНБ ;)

 
Rustam Galkeev:


Пойду платок возьму... ./


А то соплями можно и монитор забрызгать ...

 
Evgeniy Chumakov:


А то соплями можно и монитор забрызгать ...

Уже. Одни блин волшебники.)))

 
Rustam Galkeev:

Вроде не 1 апреля а ржать не могу остановиться - кругом колдуны и шаманы мать их заногу.

Пойду платок возьму... ./

платок надо, т.к. 1 пункт был предсказан выше

хапнул его, не?

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.08
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Evgeniy Chumakov:


Вы на машине времени смотались в 3030 г ?  Тогда зачем ПНБ ;)

Исправил

 
Rustam Galkeev:

Уже. Одни блин волшебники.)))


Еще для настроения.




.

1...394041424344454647484950515253...114
Новый комментарий