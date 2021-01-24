Теория Чарльза Доу - страница 17

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Доктор:

Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены.

Вот давайте сделает простейший прогноз по вашим формулам. Допустим имеем две последовательные цены: 1.0 и 2.0. Куда что подставлять, чтобы получить прогноз?

Невозможно обойтись двумя последовательными ценами. Их должно быть не менее 4=х, чтобы получить 3 разности цен. Согласно закону № 8 на рынке нет двух одинаковых цен. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Невозможно обойтись двумя последовательными ценами. Их должно быть не менее 4=х, чтобы получить 3 разности цен. Согласно закону №  на рынке нет двух одинаковых цен. 

Пусть будет по вашему. Имеет 4 последовательные цены: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Куда что подставлять, чтобы сделать прогноз? 

 

Вместо цен значения Parabolic Sar (0.02 / 0.2)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Невозможно обойтись двумя последовательными ценами. Их должно быть не менее 4=х,


Нате вам 4 цены

1,20735

1,20517

1,20506

1,20599

Какой прогноз? Что будет дальше на один шаг (вниз или вверх)

 
Evgeniy Chumakov:


Нате вам 4 цены

1,20735

1,20517

1,20506

1,20599

Какой прогноз? Что будет дальше на один шаг (вниз или вверх)

Цена пойдет вниз и потенциал снижения видите,конечно, ее остановят :
 

Юсуф, как воспользоваться вашими формулами? Давайте вместе рассчитаем прогнозное значение. Имеем 4 последовательные цены: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

Куда что подставлять, чтобы сделать прогноз? 

 
Доктор:

Пусть будет по вашему. Имеет 4 последовательные цены: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Куда что подставлять, чтобы сделать прогноз? 

Вот, Ваш 1,2,3,4:


Видите огромную разницу параметров Форекса и произвольного "рынка" 1, 2, 3 4??!!, 

 
Доктор:

Юсуф, как воспользоваться вашими формулами? Давайте вместе рассчитаем прогнозное значение. Имеем 4 последовательные цены: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

Куда что подставлять, чтобы сделать прогноз? 

Я это уже Вам сделал делайте выводы. Произвольные цифры нельзя подавать на вход алгоритма Природы.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот, Ваш 1,2,3,4:

Я это уже Вам сделал делайте выводы. Произвольные цифры нельзя подавать на вход алгоритма Природы.

Юсуф, ваши формулы мне кажутся красивым, но бессмысленным набором математических знаков. Там 4 формулы, точнее 4 однотипных функции времени t. Для постоянных значений n и тау справа от формул приведены графики этих функций. Всё это красиво и производит впечатление на неокрепшие умы. Но на основе этого всего хозяйства невозможно делать какие-либо прогнозы. Я не удивлюсь, если эти функции вы подсмотрели в каком-нибудь учебнике по математическим функциям и презентуете здесь нам для антуражу, как алгоритм Природы.

Видимо, именно по этой причине вы так мило уклоняетесь от моих попыток вместе с вами воспользоваться вашими формулами. Предполагаю, что расчеты вы делаете более простым и не таким пафосным способом.

 
Доктор:

Юсуф, ваши формулы мне кажутся красивым, но бессмысленным набором математических знаков. Там 4 формулы, точнее 4 однотипных функции времени t. Для постоянных значений n и тау справа от формул приведены графики этих функций. Всё это красиво и производит впечатление на неокрепшие умы. Но на основе этого всего хозяйства невозможно делать какие-либо прогнозы. Я не удивлюсь, если эти функции вы подсмотрели в каком-нибудь учебнике по математическим функциям и презентуете здесь нам для антуражу, как алгоритм Природы.

Видимо, именно по этой причине вы так мило уклоняетесь от моих попыток вместе с вами воспользоваться вашими формулами. Предполагаю, что расчеты вы делаете более простым и не таким пафосным способом.

Там, рядом  с формулами, приведены и их графики. Разве я мог говорить что-либо, если-бы где-то подсмотрел их? У кого я мог их подсмотреть? Подсмотреть такие вещи невозможно.Страшно то, что, эта мысль пришла Вам в голову. Мне очень Вас жаль. Перечеркнуты все мои мысли за 10 лет упорной работы. Не понимаю, как и когда я дал повода для возникновения подобных подозрений. Я хотел открыть специальную, "вечную" тему ПНБ, чтобы научить всех желающих идти вперед к прогрессу, учить детей внуков, правнуков, в школах ВУЗ-ах и т.д.т.п. учреждениях. Переписать всю математику с нуля, покончить со всеми функциями, поскольку сами ПНБ превращаются в них за доли секунды. Кажущаяся их простота - указывает на их сверхсложность в понимании. Так устроена природа. 

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