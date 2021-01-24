Теория Чарльза Доу - страница 99
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Нужно различать N от n
N - выборка, о чем говорит Евгений;
n - Порядок процесса торговли, расчетный параметр Гамма-распределения Эйлера, он мне и не понятен, хотя, я сам, впервые в истории,и вывел аналитически точную формулу его расчета и применил, на практике в коде индикатора.
Юсуф постройте данные для следующего ряда:
14.01.2021 / 1,21576
15.01.2021 / 1,21528
18.01.2021 / 1,20778
19.01.2021 / 1,20773
Вот именно! Отгружайте Грааль целиком, а не частями)
грузите апельсины бочками :-)
На графике время какого часового пояса?
Из-за того, что на валютном рынке задействовано очень много стран из разных часовых поясов Земли, время работы Форекс для устранения путаницы ранее обычно считали по Гринвичу (GMT). В настоящее время стандарт GMT признан устаревшим и вместо него используется UTC - Всемирное координированное время. Серверное время в RoboForex отличается от UTC на 2 часа (UTC+2). В летний период, в связи с переходом на летнее время, этот показатель становится равным UTC+3.
Юсуф постройте данные для следующего ряда:
14.01.2021 / 1,21576
15.01.2021 / 1,21528
18.01.2021 / 1,20778
19.01.2021 / 1,20773
Пожалуйста
Впервыt вижу такие значения n
Получается, что в _Forecast_v12 что-то считается не так. Похожих данных не вижу.
Сейчас проверю Экзель считает ветви цены верно:
Ошибка в коде индикатора
Интересно, заинтриговал значение n=13,2012549 Повод задуматься!
линия 1=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))
линия 2=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))Этого условного перехода программисты не знали!
Сейчас проверю Экзель считает ветви цены верно:Этого условного перехода программисты не знали!
в смысле, страшная тайна?
нужен или нет?
ROTFL :-)
100 страниц обсуждений....автор просто дал неправильную формулу и сам незаметил
Кто-нибудь разобрался в экселевском файле Юсуфа?
я нет