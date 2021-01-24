Теория Чарльза Доу - страница 99

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Yousufkhodja Sultonov:

Нужно различать N  от  n

N  - выборка, о чем говорит Евгений;

n - Порядок процесса торговли, расчетный параметр Гамма-распределения Эйлера, он мне и не понятен, хотя, я сам, впервые в истории,и вывел аналитически точную формулу  его расчета и применил, на практике в коде индикатора.

 


Юсуф постройте данные для следующего ряда:

14.01.2021 / 1,21576

15.01.2021 / 1,21528

18.01.2021 / 1,20778

19.01.2021 / 1,20773

 
Aleksey Nikolayev:

Вот именно! Отгружайте Грааль целиком, а не частями)

грузите апельсины бочками :-)

[Удален]  
PapaYozh:

На графике время какого часового пояса?

UTC+2 (летом UTC+3)


Из-за того, что на валютном рынке задействовано очень много стран из разных часовых поясов Земли, время работы Форекс для устранения путаницы ранее обычно считали по Гринвичу (GMT). В настоящее время стандарт GMT признан устаревшим и вместо него используется UTC - Всемирное координированное время. Серверное время в RoboForex отличается от UTC на 2 часа (UTC+2). В летний период, в связи с переходом на летнее время, этот показатель становится равным UTC+3.

 
Evgeniy Chumakov:


Юсуф постройте данные для следующего ряда:

14.01.2021 / 1,21576

15.01.2021 / 1,21528

18.01.2021 / 1,20778

19.01.2021 / 1,20773

Пожалуйста


Впервыt вижу такие значения n

 
Получается, что в _Forecast_v12 что-то считается не так.  Похожих данных не вижу.
 
Evgeniy Chumakov:
Получается, что в _Forecast_v12 что-то считается не так.  Похожих данных не вижу.

Сейчас проверю Экзель считает ветви цены верно:

Yn1 Yn2 Исх
1,21575997 1,21576 1,21576
1,21375448 1,206772 1,21528
1,20856623 1,211944 1,20778
1,20845333 1,212058 1,20773
4,84653401 4,846534 4,84655

Ошибка в коде индикатора

Интересно, заинтриговал значение n=13,2012549  Повод задуматься!

линия 1=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GR3<0;-1;1))

линия 2=1/(((СУММ(GZ:GZ)-HB3-2*ABS(СУММ(HF:HF))*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))/GV3)+ГАММАРАСП(GY3/HN3;HM3;1;1)*HR3*ЕСЛИ(GS3<0;-1;1))

Этого условного перехода программисты не знали!
 
Yousufkhodja Sultonov:

Сейчас проверю Экзель считает ветви цены верно:

Этого условного перехода программисты не знали!

в смысле, страшная тайна?

нужен или нет?

 

ROTFL :-)

100 страниц обсуждений....автор просто дал неправильную формулу и сам незаметил

 
Кто-нибудь разобрался в экселевском файле Юсуфа?
 
Evgeniy Chumakov:
Кто-нибудь разобрался в экселевском файле Юсуфа?

я нет

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