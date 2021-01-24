Теория Чарльза Доу - страница 112

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Roman Shiredchenko:
да. Подход. За исключением у него была такая ветвь за а-ля львов, свиней, быков, антилоп и прочей живности - вот там не понял.
А сливаешь тогда чего?
 
Aleksei Stepanenko:

Короче, парни, у меня есть системс. Она работает хоть вверх, хоть вниз, мне даже всё равно куда. Смотрите мои посты за прошлые годы, вероятно вы найдёте там ответ. Вопросы у вас не верные, что смысла нет на них отвечать. Похоже вы не въезжаете, но я позже всё равно буду напоминать вам про свою граалю.

Marat Zeidaliyev, 2021.01.22 15:56

А мне все фиолетово, у меня есть свой Грааль, 7 лет упорной работы, источник вечной молодости, лампа Алладина, ПНБ на максималках, ящик пандоры, сундук мертвеца. ;-)

Ой... Что-то мне поплохело...

У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!

А ведь я за Него землю готов кушать.

 
Alexander_K:

Ой... Что-то мне поплохело...

У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!

А ведь я за Него землю готов кушать.


Срочно нужна формулЕ!

 
Что касается правильного определения объёма выборки (от сего размера индикатор меняет прогноз), то автор так же не может определится, только сказал - 'тогда возьмём 4 последних цены' и всё. 
 
Alexander_K:

Ой... Что-то мне поплохело...

У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!

А ведь я за Него землю готов кушать.

Если серьезно, будешь один искать (не в форуме, а самому на графике) этот грааль то рано или поздно мозг треснет. Тут даже удовольствие не в деньгах а в победе над вызовом.

 
Evgeniy Chumakov:


Срочно нужна формулЕ!

У Юсуфа и Рены их много! Только один молчит, а второй - кричит... А на выходе - Пустота...

Работа с Пустотой - вот верный Путь к Граалю. Так говорит Дример и я ему верю.

 
Evgeniy Chumakov:


Срочно нужна формулЕ!

формулЕ это же не грааль походу. Что думаете насчет двух противоположных открытых ордеров, суслика там видно?

 
Evgeniy Chumakov:
Что касается правильного определения объёма выборки (от сего размера индикатор меняет прогноз), то автор так же не может определится, только сказал - 'тогда возьмём 4 последних цены' и всё. 

Насчет выборки - вопрос наиконцептуальнейший. Определение Б по Н - путь в никуда. Ибо, в этом случае, лучший прогноз - текущее значение цены. Хе-хе...

Учет П (т.е "вчера") тоже плох и это показано в работе Шелепина (см. прикрепленный файл).

А вот учет ПП ("позавчера") уже может что-то принести.


P.S. Я сторонник других метОд, но эту ветку иногда читаю. Почему бы нет?  Pourquoi pas?

 
Alexander_K:

У Юсуфа и Рены их много! Только один молчит, а второй - кричит... А на выходе - Пустота...

Работа с Пустотой - вот верный Путь к Граалю. Так говорит Дример и я ему верю.

на форе один пока.

для биржи делаю счас второй.

остальное для души

;)

 


ПНБ на максималках... или от 5 пунктов в день (в зависимости от тф), Храаль в чистом в виде.. ;-)

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