Теория Чарльза Доу - страница 112
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да. Подход. За исключением у него была такая ветвь за а-ля львов, свиней, быков, антилоп и прочей живности - вот там не понял.
Короче, парни, у меня есть системс. Она работает хоть вверх, хоть вниз, мне даже всё равно куда. Смотрите мои посты за прошлые годы, вероятно вы найдёте там ответ. Вопросы у вас не верные, что смысла нет на них отвечать. Похоже вы не въезжаете, но я позже всё равно буду напоминать вам про свою граалю.
Marat Zeidaliyev, 2021.01.22 15:56
А мне все фиолетово, у меня есть свой Грааль, 7 лет упорной работы, источник вечной молодости, лампа Алладина, ПНБ на максималках, ящик пандоры, сундук мертвеца. ;-)
Ой... Что-то мне поплохело...
У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!
А ведь я за Него землю готов кушать.
Ой... Что-то мне поплохело...
У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!
А ведь я за Него землю готов кушать.
Срочно нужна формулЕ!
Ой... Что-то мне поплохело...
У всех есть Граали, только у меня Его нетути... Обидно!
А ведь я за Него землю готов кушать.
Если серьезно, будешь один искать (не в форуме, а самому на графике) этот грааль то рано или поздно мозг треснет. Тут даже удовольствие не в деньгах а в победе над вызовом.
Срочно нужна формулЕ!
У Юсуфа и Рены их много! Только один молчит, а второй - кричит... А на выходе - Пустота...
Работа с Пустотой - вот верный Путь к Граалю. Так говорит Дример и я ему верю.
Срочно нужна формулЕ!
формулЕ это же не грааль походу. Что думаете насчет двух противоположных открытых ордеров, суслика там видно?
Что касается правильного определения объёма выборки (от сего размера индикатор меняет прогноз), то автор так же не может определится, только сказал - 'тогда возьмём 4 последних цены' и всё.
Насчет выборки - вопрос наиконцептуальнейший. Определение Б по Н - путь в никуда. Ибо, в этом случае, лучший прогноз - текущее значение цены. Хе-хе...
Учет П (т.е "вчера") тоже плох и это показано в работе Шелепина (см. прикрепленный файл).
А вот учет ПП ("позавчера") уже может что-то принести.
P.S. Я сторонник других метОд, но эту ветку иногда читаю. Почему бы нет? Pourquoi pas?
У Юсуфа и Рены их много! Только один молчит, а второй - кричит... А на выходе - Пустота...
Работа с Пустотой - вот верный Путь к Граалю. Так говорит Дример и я ему верю.
на форе один пока.
для биржи делаю счас второй.
остальное для души
;)
ПНБ на максималках... или от 5 пунктов в день (в зависимости от тф), Храаль в чистом в виде.. ;-)