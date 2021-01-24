Теория Чарльза Доу - страница 51

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Yousufkhodja Sultonov:

Дальше несите бред уже без меня, но, если серьезно, предоставьте 5-ти значные тиковые исходные данные, пожалуйста.Извините у меня нет времени на пустые разговоры.

Ладно. Раз получение из терминала MT5 тиковых историй вызывает у Вас трудности, делаю это вместо Вас: нажимаю Ctrl-U, выбираю EURUSD, задаю диапазон времени с 22 декабря по 08 января, запрашиваю тики Bid/Ask, немного жду, затем выбираю экпорт тиков и опять немного жду. Все. Полученный файл в 47 Мб содержит 1168881 строк, формат csv, родной для MS Excel, разделитель табуляция. Прилагаю. Интересно, что Вы из него сумеете полезного выцедить. Котировки 5-разрядные.
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Файлы:
EURUSD_202012210005_202101082336.zip  7281 kb
 
Vladimir:
Ладно. Раз получение из терминала MT5 тиковых историй вызывает у Вас трудности, делаю это вместо Вас: нажимаю Ctrl-U, выбираю EURUSD, задаю диапазон времени с 22 декабря по 08 января, запрашиваю тики Bid/Ask, немного жду, затем выбираю экпорт тиков и опять немного жду. Все. Полученный файл в 47 Мб содержит 1168881 строк, формат csv, родной для MS Excel, разделитель табуляция. Прилагаю. Интересно, что Вы из него сумеете полезного выцедить. Котировки 5-разрядные.

К сожалению, у меня терминал МТ4, пока, другим индикатором https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page50#comment_20105430, взял, всматриваясь в монитор, следующие тиковые данные:

и получил следующее:




Видим, что, появился  импульс вверх,   + 0,0228171 пункта, время жизни 32,170288 секунды, порядок процесса торговли 0,124688096 единицы

Вердикт ПНБ: БАЙ!

Посмотрим. чем и как ответит рынок.

Индикатор а тиковом графике

Теория Чарльза Доу
Теория Чарльза Доу
  • 2021.01.08
  • www.mql5.com
Уважаемые трейдеры...
 
Yousufkhodja Sultonov:

К сожалению, у меня терминал МТ4, пока, другим индикатором https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page50#comment_20105430, взял, всматриваясь в монитор, следующие тиковые данные:

и получил следующее:



Видим, что, появился  импульс вверх,   + 00248781 пункта, время жизни 37,923348секунды, порядок процесса торговли 0,1158727 едиицы

Вердикт ПНБ: БАЙ!

Посмотрим. чем и как ответит рынок.

В любом случае, стат анализа не проводили. Возьмите 10 лет истории и сделайте то же самое, хотя бы вероятность прогноза знать будете.
 
Yousufkhodja Sultonov:


Вердикт ПНБ: БАЙ!

Посмотрим. чем и как ответит рынок.

рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !

:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
В любом случае, стат анализа не проводили. Возьмите 10 лет истории и сделайте то же самое, хотя бы вероятность прогноза знать будете.

Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?

 
Maxim Kuznetsov:

рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !

:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника

Вот именно, не повезло. Может помешать какой-либо ГЭП. Но, это для эксперимента- хорошо, с другой стороны.

 
Maxim Kuznetsov:

рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !

:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника

Может и свинью подложить!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?

можно прогнозы индикатора в нескольких контрольных точках исторических данных проверить

по крайней мере, если индикатор не врет, появится обоснованный материал для статьи

также можно начертить прогнозную линию, еще один буфер
 
Vladimir:
Ладно. Раз получение из терминала MT5 тиковых историй вызывает у Вас трудности, делаю это вместо Вас: нажимаю Ctrl-U, выбираю EURUSD, задаю диапазон времени с 22 декабря по 08 января, запрашиваю тики Bid/Ask, немного жду, затем выбираю экпорт тиков и опять немного жду. Все. Полученный файл в 47 Мб содержит 1168881 строк, формат csv, родной для MS Excel, разделитель табуляция. Прилагаю. Интересно, что Вы из него сумеете полезного выцедить. Котировки 5-разрядные.

У меня терминал МТ4, сделайте, пожалуйста, указанный Вами файл и выложите здесь, если не трудно.Заранее благодарю! Извините,  не заметил, файлы уже есть1

Я не смог вытащить информацию из этого файла

 

у индикаторов есть неприятный момент - перерисовка.

то есть сигнал в рост меняется на сигнал в продажу в некоторой точке, точнее при каком то значении текущей цены и в Вашем случае плюс некоторой выборке исторических данных

тоже такое нужно предусмотреть и с точки зрения аналитической математики вычислить такую критическую цену

это любимый момент для любого ДЦ, они всегда пойдут к такой цене и начнут её неистово передергивать, штампуя Вашим же советником спред Вам в убыток.

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