Теория Чарльза Доу - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дальше несите бред уже без меня, но, если серьезно, предоставьте 5-ти значные тиковые исходные данные, пожалуйста.Извините у меня нет времени на пустые разговоры.
Ладно. Раз получение из терминала MT5 тиковых историй вызывает у Вас трудности, делаю это вместо Вас: нажимаю Ctrl-U, выбираю EURUSD, задаю диапазон времени с 22 декабря по 08 января, запрашиваю тики Bid/Ask, немного жду, затем выбираю экпорт тиков и опять немного жду. Все. Полученный файл в 47 Мб содержит 1168881 строк, формат csv, родной для MS Excel, разделитель табуляция. Прилагаю. Интересно, что Вы из него сумеете полезного выцедить. Котировки 5-разрядные.
К сожалению, у меня терминал МТ4, пока, другим индикатором https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page50#comment_20105430, взял, всматриваясь в монитор, следующие тиковые данные:
и получил следующее:
Видим, что, появился импульс вверх, + 0,0228171 пункта, время жизни 32,170288 секунды, порядок процесса торговли 0,124688096 единицы
Вердикт ПНБ: БАЙ!
Посмотрим. чем и как ответит рынок.
К сожалению, у меня терминал МТ4, пока, другим индикатором https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page50#comment_20105430, взял, всматриваясь в монитор, следующие тиковые данные:
и получил следующее:
Видим, что, появился импульс вверх, + 00248781 пункта, время жизни 37,923348секунды, порядок процесса торговли 0,1158727 едиицы
Вердикт ПНБ: БАЙ!
Посмотрим. чем и как ответит рынок.
Вердикт ПНБ: БАЙ!
Посмотрим. чем и как ответит рынок.
рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !
:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника
В любом случае, стат анализа не проводили. Возьмите 10 лет истории и сделайте то же самое, хотя бы вероятность прогноза знать будете.
Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?
рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !
:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника
Вот именно, не повезло. Может помешать какой-либо ГЭП. Но, это для эксперимента- хорошо, с другой стороны.
рынок ответит БАЙ-БАЙ ПНБ !
:-) к моменту вашего вердикта рынок ушёл спать до понедельника
Может и свинью подложить!
Как взять на МТ4 10-ти летнюю историю пятизнаком?
можно прогнозы индикатора в нескольких контрольных точках исторических данных проверить
по крайней мере, если индикатор не врет, появится обоснованный материал для статьитакже можно начертить прогнозную линию, еще один буфер
Ладно. Раз получение из терминала MT5 тиковых историй вызывает у Вас трудности, делаю это вместо Вас: нажимаю Ctrl-U, выбираю EURUSD, задаю диапазон времени с 22 декабря по 08 января, запрашиваю тики Bid/Ask, немного жду, затем выбираю экпорт тиков и опять немного жду. Все. Полученный файл в 47 Мб содержит 1168881 строк, формат csv, родной для MS Excel, разделитель табуляция. Прилагаю. Интересно, что Вы из него сумеете полезного выцедить. Котировки 5-разрядные.
У меня терминал МТ4, сделайте, пожалуйста, указанный Вами файл и выложите здесь, если не трудно.Заранее благодарю! Извините, не заметил, файлы уже есть1
Я не смог вытащить информацию из этого файла
у индикаторов есть неприятный момент - перерисовка.
то есть сигнал в рост меняется на сигнал в продажу в некоторой точке, точнее при каком то значении текущей цены и в Вашем случае плюс некоторой выборке исторических данных
тоже такое нужно предусмотреть и с точки зрения аналитической математики вычислить такую критическую цену
это любимый момент для любого ДЦ, они всегда пойдут к такой цене и начнут её неистово передергивать, штампуя Вашим же советником спред Вам в убыток.