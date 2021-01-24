Теория Чарльза Доу - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хватит спорить. Лучше развлекитесь. Доктор это не про вас?)))
Юсуф, уважаемый. Мы вроде с Вами договорились. А вы опять за своё.
Вы взяли давным-давно известные функции П и Н. Потом ввели свою функцию Б = 1 - (Н + П). Из первого класса начальной школы известно, что в этом случае Н + П + Б = 1. Какая же это нормировка! Это тождественное равенство. Возьмите любые функции П и Н, и получите тоже самое.
Возьмем Н + П + Б = 1. Заменим в нем Б на 1 - (Н + П).
Получим: Н + П + 1 - (Н + П) = 1.
Раскроем скобки: Н + П + 1 - Н - П = 1.
Получим 1 = 1.
Как и где я "взял" функции П и Н и только потом "ввел" функцию Б, и откуда, непонятно, из Ваших утверждений, каким образом и почему? Оставим в стороне слово "нормировка", где нашли , в технической литературе, сведения о том, что их сумма всегда дает 1? Приведите факты, а не ссылайтесь, голословно, куда попало. И Ома обвините в том что он "взял" напряжение U, поделил на сопротивление R и получил значение тока I? лишь за то, что, это не имеет теоретического обоснования? От этого Закон Ома перестанет быть Законом Ома? Вас растерзят сразу его последователи! Это Вы надо мной издеваетесь, чувствуя безнаказанность!
Хватит спорить. Лучше развлекитесь. Доктор это не про вас?)))
Да знаю я, знаю, что бред не купируется рациональными рассуждениями. Но он голову морочит доверчивым.
тогда серъезно
чтобы определить на сколько и куда двинет, нужно знать все объемы покупок и продаж и их цены.
Ренат, что с тиковами данными? Дайте мне несколько тиков, пожалуйста.Я взял 4 тика
1, 2355
1,2353
1,2257
1,2258
и получил следующее:
Т.е., ПНБ выявляет сильный импульс вниз. Это я всматривался в терминал с 4-х знаком, нужны тиковые данные с 5-ти значного терминала, чтобы оценивать истинную силу и мощь каждого тика. Пока получается что, рынку ценой огромных усилий удается удерживать Евро от падения.
Вы не видите ничего дальше своего носа, как говорят в таких случаясь, когда отрицают очевидные факты! Ответьте прямо на естественный вопрос: кто, где и когда, впервые, ввел в оборот букво- и/или слово-сочетание ПНБ?, что это такое, которые, в сумме всегда дают единицу? Кто, когда, где и в какой форме оповестил научный мир о существовании цепи из трех функций ПНБ, удовлетворяющих условиям нормировки?? Приведите только факты а, если их не найдете то, молчите в тряпочку!!, пожалуйста!, вместо того, чтобы обвинять меня в шизофрении! Выяснится сразу, кто из нас является шизофреником! Кто, впервые, связал ПНБ с философией и алготрейдингом? Какие были, для этого, оснований и/или обоснований?!
Привожу факты. ПНБ (психоневрологические больницы) известны уже давно, также как и соответствующие заболевания. Пациенты, страдающие в ПНБ, действительно часто связывают свое состояние и с философией, и с чем угодно, в том числе со своим величием. Основания для таких страданий - опасность для окружающих или для собственного здоровья. В Вашем случае просто вред, отвлекаете других и, главное, себя, псевдоматематическими рассуждениями, не имеющими смысла. Подгонку кривых считаете "абсолютым совпадением", говорите о Гамма-распределении как о модели притянутого за уши черного ящика, а простое свойство (среднее арифметическое не меньше среднего геометрического) приписываете Коши и даже даете собственный номер в статье (39), как будто оно не очевидно школьникам.
Для справки
0<=(a-b)^2=(a^2+b^2-2ab)= 2*((a^2+b^2)/2 - ab), т.е. (a^2+b^2)/2 > ab . Подставьте сюда a = P1^0.5 при P1 >=0 и b=P2^0.5 при P2 >=0, вот и неравенство (39). Чем здесь должен был заниматься Коши, если это прямое следствие из бинома Ньютона 2 порядка, а бином Ньютона был известен еще индийским и греческим математикам, в том числе и более высоких порядков.
Привожу факты. ПНБ (психоневрологические больницы) известны уже давно, также как и соответствующие заболевания. Пациенты, страдающие в ПНБ, действительно часто связывают свое состояние и с философией, и с чем угодно, в том числе со своим величием. Основания для таких страданий - опасность для окружающих или для собственного здоровья. В Вашем случае просто вред, отвлекаете других и, главное, себя, псевдоматематическими рассуждениями, не имеющими смысла. Подгонку кривых считаете "абсолютым совпадением", говорите о Гамма-распределении как о модели притянутого за уши черного ящика, а простое свойство (среднее арифметическое не меньше среднего геометрического) приписываете Коши и даже даете собственный номер в статье (39), как будто оно не очевидно школьникам.
Для справки
0<=(a-b)^2=(a^2+b^2-2ab)= 2*((a^2+b^2)/2 - ab), т.е. (a^2+b^2)/2 > ab . Подставьте сюда a = P1^0.5 при P1 >=0 и b=P2^0.5 при P2 >=0, вот и неравенство (39). Чем здесь должен был заниматься Коши, если это прямое следствие из бинома Ньютона 2 порядка, а бином Ньютона был известен еще индийским и греческим математикам, в том числе и более высоких порядков.
Дальше несите бред уже без меня, но, если серьезно, предоставьте 5-ти значные тиковые исходные данные, пожалуйста.Извините у меня нет времени на пустые разговоры.
Вот, по OHLC одной, бычьей, свечи минутного бара:
Та-же сама история - Евро прет вниз, несмотря на то, что, свеча -бычья, рынок ее удерживает, по моему мнению. Видим сильный потенциал импульса вниз в - 0,91404 пункта.Время жизни импульса 1, 8598 минуты. Порядок процесса торговли 0, 4894 единицы.
К подобному анализу процесса торговли мы должны привыкнуть, корректировать улучшать и комментировать, и т.д.т.п. Высазывайте свои мнения, пожелания, замечания, критику и все, что, считаете нужным для продвижения вперед.Рассмотрим любую свечу ч любого ТФ, любого инструмента для пополнения знаний.
Вот, часовая, медвежья, свеча от 06. 01. 21 г. в 15-00 для золота:
Потенциал системы в -26,9998 пункта почти полностью отработан за 0,17124 часа торговли и далее, должен следовать Флэтт в полном соответствии с ПНБ, что и видим в терминале.
Что еще сделать и показать, чтобы Вы поверили в силу и мощь ПНБ?
Рассмотрим часовую японскую, бычью, свечу от от 07. 01 21. 15-00
Пара должна падать на 1,0631 пункта за 2, 6482 часа с порядком процесса торговли 0,5625 единицы. Пара сделала рывок и обязана падать на 1 пункт. Но, мы предполагаем, а рынок-распологает.
Привет!
Если поверить индикатору Юсуфа, то Биткоин будет дальше расти.
Конечно, мировая экономика шаткая, в США смута началась, и еще КОВИД-19.
И люди начали доверять криптовалютам?