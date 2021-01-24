Теория Чарльза Доу - страница 28
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На тиковом графике пробовали?
Подозреваю, что для нормальной работы обсуждаемого индикатора нужна приличная по объему выборка из ценового ряда с плавно изменяющейся ценой
На тиковом графике пробовали?
Подозреваю, что для нормальной работы обсуждаемого индикатора нужна приличная по объему выборка из ценового ряда с плавно изменяющейся ценой
А что 10 лет на VPN мало?)
Однако находятся горе-оппоненты типа "Доктора"...
А речь идет о том, что Гаусс, изобретая метод наименьших квадратов 200 лет назад, стал единоличным лидером в области обработкм фактического материала результатов научных работ во всех сферах науки и производства, до появления моей статьи.
И вдруг, 7-то февраля 2011-го года, грянет гром среди ясного неба, далеко оставляющего старания Гаусса позади и рассматривающего его Метод наименьших квадратов, как частный случай более общей зависимостей в виде ПНБ!
Только беда в том, что никто не понимает силу и мощь ПНБ, все разводят руками и твердят "Не может быть!", и нет сил и не хватает знаний разобраться в феномене ПНБ.
ПНБ выявляет любую зависимость от любых переменных, если она, эта зависимость, присутствует в наличии.
Юсуф, зачем Вы продолжаете убеждать окружающих в своей невменяемости? Я не верю в Ваши ментальные проблемы.
Прекратите, пожалуйста, постить всякую галиматью.
В этой ветке уже все знают, что формулы для плотность Гамма-распределения и интеграл от плотности Вы выдаете за ПНБ. Шутка удалась, но всему есть мера. Дальше уже не смешно.
Юсуф, зачем Вы продолжаете убеждать окружающих в своей невменяемости? Я не верю в Ваши ментальные проблемы.
Прекратите, пожалуйста, постить всякую галиматью.
В этой ветке уже все знают, что формулы для плотность Гамма-распределения и интеграл от плотности Вы выдаете за ПНБ. Шутка удалась, но всему есть мера. Дальше уже не смешно.
Прете против фактов, не имея никаких доказательств ни в исторической, ни нынешней реальности от злосьти и невежества! Выходите со мной на дуэль на конференциях ученых всего мирового научного пространства и покажите свою натуру, затем, взгляните на свое состояние после нокдауна функций ПНБ! Вы, вообще, из рода человека разумного или в Вас не хватает одной хромосомы в цепи ДНК? Покажите способ решения, указанных Вами интегралов численным методом, имеющих пределом бесконечность! Только Эйлеру удалось доказать и показать, что, Гамма-функция при целых значениях аргумента n равна факториалу (n+1)! А при не целых значениях - пользоваться приближенными формулами Карла Веерштрасса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB и постоянной Эйлера-Маскерони https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8.
Прете против фактов, не имея никаких доказательств ни в исторической, ни нынешней реальности от злосьти и невежества! Выходите со мной на дуэль на конференциях ученых всего мирового научного пространства и покажите свою натуру, затем, взгляните на свое состояние после нокдауна функций ПНБ! Вы, вообще, из рода человека разумного или в Вас не хватает одной хромосомы в цепи ДНК?
Послушайте, Юсуф. Мне тут подсказали, что Вы втюхивайте страждущим свои сливающие индикаторы. Дело ваше.
Но зачем Вы несете этот околонаучный бред? Что вы совершили грандиозное научное открытие и теперь нужно переписать математику! Что Вы превзошли Гаусса!
Вы, что, не понимаете, что этим бредом вы отпугиваете клиентов? Вся эта чушь только вредит вашему бизнесу.
Вы просите доказательств. Извольте. Как я уже неоднократно говорил, Вы за свое великое открытие, ПНБ, выдаете давно известные, со времен Гаусса, функции:
Послушайте, Юсуф. Мне тут подсказали, что Вы втюхивайте страждущим свои сливающие индикаторы. Дело ваше.
Но зачем Вы несете этот околонаучный бред? Что вы совершили грандиозное научное открытие и теперь нужно переписать математику! Что Вы превзошли Гаусса!
Вы, что, не понимаете, что этим бредом вы отпугиваете клиентов? Вся эта чушь только вредит вашему бизнесу.
Вы просите доказательств. Извольте. Как я уже неоднократно говорил, Вы за свое великое открытие, ПНБ, выдаете давно известные, со времен Гаусса, функции:
Нет слов, у меня попугай поет лучше!
Нет слов, у меня попугай поет лучше!
юсуф, не сдавайтесь !
берите пример с трампа !
Наша задача, приспособить функции ПНБ к нуждам трейдеров, для чего должны найти оптимальную выборку исторических данных для ввода в алгоритм.
Прекратить поиски других закономерностей на рынке Форекс, все силы и средства бросить на уточнения оптимальных значений парметра и коэффициентов ПНБ. Заниматься по всем инструментам рынка Форекс, предлагать решения возникающих проблем. За основу нужно брать алгоритм Сергеева, поскольку, он основан на моем алгоритме Экзель и начать его совершенствовать до "неулучшаемого результата", как советует Бабаян. И успех не заставит себя ждать.
Наша задача, приспособить функции ПНБ к нуждам трейдеров, для чего должны найти оптимальную выборку исторических данных для ввода в алгоритм.
Прекратить поиски других закономерностей на рынке Форекс, все силы и средства бросить на уточнения оптимальных значений парметра и коэффициентов ПНБ. Заниматься по всем инструментам рынка Форекс, предлагать решения возникающих проблем. За основу нужно ьрать алгоритм Сергеева и начать его совершенствовать до "неулучшаемого результата", как советует Бабаян.И успех не заставит себя ждать.
Уточняйте, что хотите. Приспосабливайте хоть вентилятор к унитазу. Флаг вам в руки. Только перестаньте нести бред про величие и всемогущество ПНБ. Пожалуйста.
Дискуссия повернула в традиционное русло. ТС игнорировал всю критику, а особо назойливых послал...