Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 12

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Valeriy Yastremskiy:
Кодекс правил это слишком круто.
Почему то обычная хитрость приведшая к победе в чем либо значимом возвышает не соизмеримо с действием. Софистика, диалектика сами по себе безобидны, пока не на службе. И там и там всего лишь доля истины.

Это не сборник правил, а набор цитат и отрывков из уважаемых источников - "на все случаи жизни") Писали их люди ушлые, опытные и много знавшие о всяких человеческих хитростях)

Софистика - это эпоха ранней молодости античной философии. "Кодекс" - это уже времена её зрелости - платонизм, стоицизм, христианство.

 

Полный перечень законов к данному моменту:

Нужно железно себе усвоить и признать доказанными математически. утверждения или проекта законов Султонова  в сфере маржинальной торговой деятельности:

1. Ордера ставятся всегда в начале открытия всех баров, без исключения! (Если работаем на М1. то. ежеминутно!).

2 Стрелки - это-статус ордера-если они красного цвета-бай. зеленые - селл!

3."Сообщество" красных и зеленых стрелок указывают на направление тренда вверх или вниз!

4. Слово "флэт" и сочетане слов " Рынок стоит" должны быть исключены из лексикона трейдера! 

5. Рынок не стоит никогда, а всегда идет борьба за вывод вердикта бара в Настоящем (Н)!

6. Рынок всегда помнит свое прошлое в соответствии с функцией Прошлого (П), состоящей из всех функций настоящего (Н) всех баров, входящих в выборку N исследователя!

7. Рынок всегда прогнозирует свое Будущее (Б) состояние в соответствии  и с учетом своего состояния на истории (П+Н) своего состояния в Прошлом (функция П) и настоящем (функция Н). так, чтобы выполнялось условие нормировки П+Н+Б=1! 

 

 8.Рынок всегда находится в движении - либо вверх. либо вниз!

9. Если красных стрелок много-то. они указывают на направление тренда вверх, но если  зеленых стрелок много-то. они указывают на направление тренда вниз! (слово много нужно применять всегда. когда одно-статусных ордеров больше одной штуки,иначе. признавать их сообществом ордеров. указывающими на направление тренда, за пределами бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров )

Chart EURUSD, M1, 2020.12.23 19:46 UTC, Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Demo

10.  Если  зеленая стрелка всего одна среди красных стрелок. то, этот факт  указывает на то, что, направление тренда вверх, сменился вниз по итогам торгов предыдущего бара, но если   красная стрелка всего одна среди зеленых стрелок. то, этот факт  указывает на то, что, направление тренда вниз, сменился вверх по итогам торгов предыдущего бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров!


11. При торговле корзиной из нескольких валютных пар, на рынке возникает явление резонанса, обогащающий или сметающий любой депозит!




12. Напрочь забыть про ТА, ФА, советников и индикаторов, созданных на их базе и приступить к созданию подобных инструментов нового поколения под руководством ресурса Метаквотс! 

13. Пока не освоите, что узнал участник  форума  Fast235  лhttps://www.mql5.com/ru/users/igann  https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page16#comment_19973584 , не лезьте в пекло Форекса!

14. Закон Доу. Рынок учитывает всё!, пророненная фраза Чарльза Доу. в 19-ом веке и ставшая одним из мощных элементом ТА, являясь признанной аксиомой, https://news-hunter.pro/forex/aksiomy-tehnicheskogo-analiza-teoriya-dou-i-klyuchevye-postulaty-rynka.pro нашло свое полное  математическое обоснование в моих работах и по праву, может называться, впредь, Теоремой или Законом Доу и служить трейдерам и далее, уже на законных основаниях!

PS: Автор этих проектов законов всегда открыт  для каждого трейдера в отдельности или представителей сфере маржинальной  торговой деятельности в целом, в вопросах уточнения. улучшения или иных изменений в стиля или грамматики изложения вышеприведенных проектов   законов, но. рьяно вступит в беспощадную. цивилизованную борьбу в теоретическом и практическом плане с любимыми оппонентами! 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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Свойства ордеров - Торговые константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Понимаю, что новый год, но надо поаккуратнее с алкоголем :-) Эффект уже близок к запрещённым веществам
 
Maxim Kuznetsov:
Понимаю, что новый год, но надо поаккуратнее с алкоголем :-) Эффект уже близок к запрещённым веществам

маргинальная торговля, это тебе не шухрЫ-мухрЫ

;)

 
На самом деле Юсуф заслуживает большого уважения.
Я бы тоже хотел так верить в себя, когда мне будет за 70. И по большому счету не важно, что это - гениальность или деменция.
 
Renat Akhtyamov:

накидаю свои законы - факты

есть покупки и продажи, есть тренд и противотренд

закон успеха - соединить во едино все четыре

Браво!  Так искренно не смеялся давно!

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
   

1. Ордера ставятся всегда в начале открытия всех баров, без исключения! (Если работаем на М1. то. ежеминутно!).

 

Юсуфходжа, есть вопрос по первому пункту. Если по Вашему закону ордера открываются на каждом баре, то почему они закрываются пачками? Выглядело бы очень гармонично, если бы они и закрывались на каждом баре, каждый на своём. Это было бы красиво. А настоящий всеобъемлющий закон должен быть красив собою.

 
Yousufkhodja Sultonov:


7. Рынок всегда прогнозирует свое Будущее (Б) состояние в соответствии  и с учетом своего состояния на истории (П+Н) своего состояния в Прошлом (функция П) и настоящем (функция Н). так, чтобы выполнялось условие нормировки П+Н+Б=1! 


П+Н+Б=1  - Это формула мартингейла для игры с нулевой суммой.


Yousufkhodja Sultonov:


11. При торговле корзиной из нескольких валютных пар, на рынке возникает явление резонанса, обогащающий или сметающий любой депозит!


Резонанс возникает в голове лудомана, рынку на это пофиг.

 
Renat Akhtyamov:

я же написал, что стратегия дает просаду в 6 раз меньше профита (на любых других системах наоборот, снимите статистику, это факт)

т.е. при удвоении в день как минимум, просада достигает максимум баланс*(100/6)%

алилуя!

Наверное, имеется в виду не просадка, а риск на одну торговую серию?

Как это достичь понятно, но тут важно, что бы удвоение происходило не реже чем один раз за 4 попытки.

Что за пара, кстати?

 
Aleksey Nikolayev:

Это не сборник правил, а набор цитат и отрывков из уважаемых источников - "на все случаи жизни") Писали их люди ушлые, опытные и много знавшие о всяких человеческих хитростях)

Софистика - это эпоха ранней молодости античной философии. "Кодекс" - это уже времена её зрелости - платонизм, стоицизм, христианство.

Не спорю (не цепляйтесь к словам. Правое и левое путаю, главное руками правильно показывать и правильно понимать))))
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