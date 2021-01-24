Теория Чарльза Доу - страница 16

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Renat Akhtyamov:
на спред

Больше похоже что в лучшем случае 0,01 уносит на спред. Одним стандартныем лотом не меньше 10 спредов,  да то вопрос открытый о каком количестве пунктов  идет речь, если он(спред) плавующий.

 
darirunu1:

Больше похоже что в лучшем случае 0,01 уносит на спред. Одним стандартныем лотом не меньше 10 спредов,  да то вопрос открытый о каком количестве пунктов  идет речь, если он(спред) плавующий.

дописал свой пост на предыдущей странице
 
Renat Akhtyamov:
дописал свой пост на предыдущей странице

Обьясню по другому. при  скокрости 60 км автомобиль тратит 10литров на 100 км при скорости 100км уже 8 скажем

тут я сразу вижу увелечение скокрости влияет на потребление горючего. Поэтому и вопрос сколько пуктов идет простив сделки в среднем при 0,01 лоте и 1 стандартном лоте. Я проверял на реальных счетах  одного и того же брокера. Открывает 0,01 лото сделку и 1 стандартном лоте движения разные в пунктах. Психология не причем . Пробовал варианты открывал скажем покупку 0,01 и продажу 1 измемения одни в пунктах, открывал просто 1 лот совсем другие. То есть пробывал разные варианты. Вот и спросил у человека можно ли вычислить измемение цены в пунктах при открытии разными лотами. По сути мои многолетние наблюдаения такого типа подтверждают  именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё!" 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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Информация о счете - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Юсуф, а формулы в вашем первом посте имеют какое-то отношение к текущему обсуждению? Куда там цены-то подставлять?
 
darirunu1:

Обьясню по другому. при  скокрости 60 км автомобиль тратит 10литров на 100 км при скорости 100км уже 8 скажем

тут я сразу вижу увелечение скокрости влияет на потребление горючего. Поэтому и вопрос сколько пуктов идет простив сделки в среднем при 0,01 лоте и 1 стандартном лоте. Я проверял на реальных счетах  одного и того же брокера. Открывает 0,01 лото сделку и 1 стандартном лоте движения разные в пунктах. Психология не причем . Пробовал варианты открывал скажем покупку 0,01 и продажу 1 измемения одни в пунктах, открывал просто 1 лот совсем другие. То есть пробывал разные варианты. Вот и спросил у человека можно ли вычислить измемение цены в пунктах при открытии разными лотами. По сути мои многолетние наблюдаения такого типа подтверждают  именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё!" 

тогда серъезно

чтобы определить на сколько и куда двинет, нужно знать все объемы покупок и продаж и их цены.

 
Доктор:
Юсуф, а формулы в вашем первом посте имеют какое-то отношение к текущему обсуждению? Куда там цены-то подставлять?

Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау. Тау вычисляется отдельно по формуле для функции Н. Функция Н определяет также параметр n и потенциал системы D. Подставляя в функцию П находим величину прогноза в единицах цены на любое время. 1/тау - есть импеданс системы. Импеданс - сопротивление рынка течению процесса. Фактически, вводим в функцию П произведение цены на импеданс системы. Тем самым, функции Н сообщаем о нашем времени нашей вселенной.Тау- постоянная времени рынка на его языке. нам не дано понять что за время у рынка. Мы пользуемся его изображением Лапласса и этот параметр воспринимается мозгом как ВРЕМЯ, к которому мы и привыкли. Похожим свойством обладают температура и концентрация из области которых я успел исследовать. Возможно, есть и другие понятия. Не зря я назвал функции П, Н и Б - функциями ПРИРОДЫ. Нам их не понять.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау.

Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены.

Вот давайте сделает простейший прогноз по вашим формулам. Допустим имеем две последовательные цены: 1.0 и 2.0. Куда что подставлять, чтобы получить прогноз?

 
Доктор:

Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены.

Почему? Видите отношение переменной интегрирования t к тау7 это и есть окошко. Переменная t - это цена. О тау сказано очень много.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Почему? Видите отношение переменной интегрирования t к тау7 это и есть окошко. Переменная t - это цена. О тау сказано очень много.

Обычно t - это время, а тау - постоянная времени. Но ладно, пусть будет по вашему: t - это цена. А 1/тау - импеданс.

Давайте сделает простейший прогноз по вашим формулам. Допустим имеем две последовательные цены: 1.0 и 2.0. Куда что подставлять, чтобы получить прогноз?

[Удален]  
Пора уже звать Nicolai Semko, чтобы в очередной раз развенчал этот фарс
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