Теория Чарльза Доу - страница 16
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на спред
Больше похоже что в лучшем случае 0,01 уносит на спред. Одним стандартныем лотом не меньше 10 спредов, да то вопрос открытый о каком количестве пунктов идет речь, если он(спред) плавующий.
Больше похоже что в лучшем случае 0,01 уносит на спред. Одним стандартныем лотом не меньше 10 спредов, да то вопрос открытый о каком количестве пунктов идет речь, если он(спред) плавующий.
дописал свой пост на предыдущей странице
Обьясню по другому. при скокрости 60 км автомобиль тратит 10литров на 100 км при скорости 100км уже 8 скажем
тут я сразу вижу увелечение скокрости влияет на потребление горючего. Поэтому и вопрос сколько пуктов идет простив сделки в среднем при 0,01 лоте и 1 стандартном лоте. Я проверял на реальных счетах одного и того же брокера. Открывает 0,01 лото сделку и 1 стандартном лоте движения разные в пунктах. Психология не причем . Пробовал варианты открывал скажем покупку 0,01 и продажу 1 измемения одни в пунктах, открывал просто 1 лот совсем другие. То есть пробывал разные варианты. Вот и спросил у человека можно ли вычислить измемение цены в пунктах при открытии разными лотами. По сути мои многолетние наблюдаения такого типа подтверждают именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё!"
Обьясню по другому. при скокрости 60 км автомобиль тратит 10литров на 100 км при скорости 100км уже 8 скажем
тут я сразу вижу увелечение скокрости влияет на потребление горючего. Поэтому и вопрос сколько пуктов идет простив сделки в среднем при 0,01 лоте и 1 стандартном лоте. Я проверял на реальных счетах одного и того же брокера. Открывает 0,01 лото сделку и 1 стандартном лоте движения разные в пунктах. Психология не причем . Пробовал варианты открывал скажем покупку 0,01 и продажу 1 измемения одни в пунктах, открывал просто 1 лот совсем другие. То есть пробывал разные варианты. Вот и спросил у человека можно ли вычислить измемение цены в пунктах при открытии разными лотами. По сути мои многолетние наблюдаения такого типа подтверждают именно: его первую и главную аксиому "Рынок учитывает всё!"
тогда серъезно
чтобы определить на сколько и куда двинет, нужно знать все объемы покупок и продаж и их цены.
Юсуф, а формулы в вашем первом посте имеют какое-то отношение к текущему обсуждению? Куда там цены-то подставлять?
Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау. Тау вычисляется отдельно по формуле для функции Н. Функция Н определяет также параметр n и потенциал системы D. Подставляя в функцию П находим величину прогноза в единицах цены на любое время. 1/тау - есть импеданс системы. Импеданс - сопротивление рынка течению процесса. Фактически, вводим в функцию П произведение цены на импеданс системы. Тем самым, функции Н сообщаем о нашем времени нашей вселенной.Тау- постоянная времени рынка на его языке. нам не дано понять что за время у рынка. Мы пользуемся его изображением Лапласса и этот параметр воспринимается мозгом как ВРЕМЯ, к которому мы и привыкли. Похожим свойством обладают температура и концентрация из области которых я успел исследовать. Возможно, есть и другие понятия. Не зря я назвал функции П, Н и Б - функциями ПРИРОДЫ. Нам их не понять.
Все вычисления производятся формулой П. Она имеет окошко для подстановки цены, вернее, отношения цены к тау.
Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены.
Вот давайте сделает простейший прогноз по вашим формулам. Допустим имеем две последовательные цены: 1.0 и 2.0. Куда что подставлять, чтобы получить прогноз?
Пытаюсь всмотреться в формулу П. Не вижу никакого окошко для подстановки цены.
Почему? Видите отношение переменной интегрирования t к тау7 это и есть окошко. Переменная t - это цена. О тау сказано очень много.
Почему? Видите отношение переменной интегрирования t к тау7 это и есть окошко. Переменная t - это цена. О тау сказано очень много.
Обычно t - это время, а тау - постоянная времени. Но ладно, пусть будет по вашему: t - это цена. А 1/тау - импеданс.
Давайте сделает простейший прогноз по вашим формулам. Допустим имеем две последовательные цены: 1.0 и 2.0. Куда что подставлять, чтобы получить прогноз?