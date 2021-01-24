Теория Чарльза Доу - страница 71
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Извините, Юсуф. Может кому-то и понятно, но мне ничего не понятно. Одно дело рассматривать какой-то физический процесс во времени. Там его можно пытаться экстраполировать, надеясь, что этот процесс не столкнётся с другим процессом в будущем. И мы здесь говорим о некоторой вероятности события, исходя из опыта прошлого.
Другое дело само время. Что это время? Какой формулой можно описать понятие времени? Как можно однозначно утверждать о событии в будущем?
Алексей, своей настойчивостью об понятии "ВРЕМЯ", Вы, навели на мысль, что, ПНБ не предполагают какие-либп пнсуниаций с этим понятием, об существовании ПНБ не знал никто, включая Эйнштейна и ряда ученых. Свои неточности в расчетах "списали" на "искривление" пространства и времени, на что не имели никаких оснований. Ученые разделились на два лагеря - тех, кто признает ОТО и СТО, они необоснованно, отстранили Исаака Ньютона от части физики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Ученые, также люди, и им свойственно ошибаться. Свои непонимания и недочеты. запросто, списали на такие фундаментальные понятия, как пространство и время! Придумали "искривление", вмешали гравитацию, "волны" Шредингера, и многие другие извращения. Уву будто, не знали что, ее Величество Природа выбирает наиболее простой и логический путь к решению любых проблем! Ларчик открылся просто: у природы есть ПНБ н все случаи. Но, беда в том, что, люди не знали и не могли знать об их объективного с уществования ло появдения известной статьи. Эйнштейн затклул рот всем своим авторитетом, разделил ученых на два лагеря. Они, эти ученые, сами толком, ничего не понимают о Природе, толкают человечество на неверный путь. Заняты разделом нобелек, вместо внятного объяснения сущности проблем.
До сих пор никто, внятно, не может объяснить сущность понятия "настоящее время". Все считали насоящее как миг между прошлым и будущем, есть такая песня. Думали и думают, что, настоящего не существует. Есть только прошлое и будкщее. ПНЬ показали, что, все жестоко ошибаются и главным в этой триады является Настоящее, оно имеет свою функцию и является родителем прошлого и будущего. Это не миг и не вечность, все зависит от принятой систеыы отсчета. Если рассматриваем секунды - настоящее - это процессы, идущие за одну секунду, если рассматриваем бпры -один бар, тысячилетия - одно тычячилетие эвсе это настоящее время! Не могли различить пошлое от истории. ПНБ указали: прошлое-это отдельная функция, История-это сумма П+Н. Будущее - имеет свою функцию. Нельзя их путать или подменять!
Господа, похоже наш форум взорвет научный мир такими, фундаментальными рассуждениями об истине, которой вскрыли ПНБ, бульте готовы ко всем атакам несведующих псевдо-ученых, С нами ПНБ и компьютер!! Пусть, сначала поймут ПНБ, познакомятся с их мощью и всеохватностью, простотой логики Я всегда рядом, дам отпор любому ревизионисту любой масти. Рынок - часть природы - разберемся и с ним.
Ожидаю жестокую, слепую атаку на ПНБ и всей статьи в целом со стороны всех академий мира, прошу не дрогнуть, а противопоставить факты, вплоть до появления вселенной, образования элементов, наличии характеристических уравнений подтвержденных рентгенограммами. Не знают о природе ничего - пусть молчат до освоения ПНБ! ПНБ с поразительной точностью измерительных приборов, нашли, вернее, показали, зависимость теплоемкости эталонной меди от температуры. Это уже на электронном уровне1 Сюда, к счастью, не дошли ревизионисты. ПНБ доказали справедливость экспериментального Закона Ома, исключив применение каких -либо поправочных коэффициентов, включая их в свои параметр и коэффициенты. ПНБ исключили многочисленные поправочные коэффициенты и графики исследования силовых трансформаторов, вскрыв истинную зависимость мощности от температуры. Куда-бы я не направлял ПНБ = везде выходит победителем среди тысяч исследователей соответствующих проблем. ПНБ прямую линию к которой привыкли все из школьной скамьи, представляют в виде частного случая кривой и страшной зависимости с 18-тью разрядами, которую понимает только компьютер! ПНБ с легкостью, "превращаются в любую, известную в математике, функцию но не в обычной форме! Следовательно, ПНБ перечеркивает всю математику и физику.
Пусть оставят в покое скорость света, пространство и время, не приплювывают "несуществующие волны" Шредингера, авторитет Эйнштейна, вернутся к Исааку Ньютону.Я упомянул, что, понятие время сродни понятиям температура и концентрация. Слава богу, ревизионисты не дошли до издевательств над этими понятиями - знаний не хватает.
Алексей, своей настойчивостью об понятии "ВРЕМЯ", Вы, навели на мысль, что, ПНБ не предполагают какие-либп пнсуниаций с этим понятием, об существовании ПНБ не знал никто, включая Эйнштейна и ряда ученых. Свои неточности в расчетах "списали" на "искривление" пространства и времени, на что не имели никаких оснований. Ученые разделились на два лагеря - тех, кто признает ОТО и СТО, они необоснованно, отстранили Исаака Ньютона от части физики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Ученые, также люди, и им свойственно ошибаться. Свои непонимания и недочеты. запросто, списали на такие фундаментальные понятия, как пространство и время! Придумали "искривление", вмешали гравитацию, "волны" Шредингера, и многие другие извращения. Уву будто, не знали что, ее Величество Природа выбирает наиболее простой и логический путь к решению любых проблем! Ларчик открылся просто: у природы есть ПНБ н все случаи. Но, беда в том, что, люди не знали и не могли знать об их объективного с уществования ло появдения известной статьи. Эйнштейн затклул рот всем своим авторитетом, разделил ученых на два лагеря. Они, эти ученые, сами толком, ничего не понимают о Природе, толкают человечество на неверный путь. Заняты разделом нобелек, вместо внятного объяснения сущности проблем.
До сих пор никто, внятно, не может объяснить сущность понятия "настоящее время". Все считали насоящее как миг между прошлым и будущем, есть такая песня. Думали и думают, что, настоящего не существует. Есть только прошлое и будкщее. ПНЬ показали, что, все жестоко ошибаются и главным в этой триады является Настоящее, оно имеет свою функцию и является родителем прошлого и будущего. Это не миг и не вечность, все зависит от принятой систеыы отсчета. Если рассматриваем секунды - настоящее - это процессы, идущие за одну секунду, если рассматриваем бпры -один бар, тысячилетия - одно тычячилетие эвсе это настоящее время! Не могли различить пошлое от истории. ПНБ указали: прошлое-это отдельная функция, История-это сумма П+Н. Будущее - имеет свою функцию. Нельзя их путать или подменять!
Господа, похоже наш форум взорвет научный мир такими, фундаментальнымиЮ рассуждениями об истине, которой вскрыли ПНБ, бульте готовы ко всем атакам несведующих псевдо-ученых, С нами ПНБ и компьютер!! Пусть, сначала поймут ПНБ, познакомятся с их мощбю и всеохватностью, простотой логики Я всегда рядом, дам отпор любому ревизионисту любой масти. Рынок - часть природы - разберемся и с ним.
Ожидаю жестокую, слепую атаку на ПНБ и всей статьи в целом со стороны всех академий мира, прошу не дрогнутьа противопоставить факты, вплоть до появления вселенной, образования элементов, наличии характеристических уравнений подтвержденных рентгепограммаит. Не знают о природе ничего - пусть молчат до освоения ПНБ!
Надеюсь на понимание
Надеюсь на понимание
Вы можете подтвердить, что будущее неизвестно и прошлое не изменить?
У Оруэлла в "1984" это описано ;)
Это от незнания сущности прошлого
Вы можете подтвердить, что будущее неизвестно и прошлое не изменить?
Прошлое - не изменить, будущее зависит от настоящего.
У Трампа есть сторонники. У меня ситуация еще хуже-нет никаких сторонников кроме бездушного компьютера! Против - весь ученый мир.
У Трампа есть сторонники. У меня ситуация еще хуже-нет никаких сторонников кроме бездушного компьютера! Против - весь ученый мир.
потому-что теория голая? как вы ее доказали?
и так все знают что ПНБ существует, но не среди трех спичекможно попробовать Олегу в трактор подключить ПНБ установку, и устроить тотализатор)
Прошлое - не изменить, будущее зависит от настоящего.
А настоящее - это размер выборки... следовательно нужно правильно подобрать n - выборки, для более удачного прогноза будущего.