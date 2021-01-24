Теория Чарльза Доу - страница 23
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Юся, скажи, что ты от нас хочешь?
Где ж она честная, если тамошний автор полагает, что распределения обладают прогнозирующей способностью)
Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.
Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.
Проблема не в том, что он не нашел там идеи.
Проблема в том, что НИКТО не нашел там идеи, потому что ее там нет.
А статью опубликовали только потому, что рецензенту было просто не под силу распутать этот клубок из кусков чужих формул и слов "предположим"
Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.
Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.
Попробуйте по этим приведенными ниже данными спрогнозировать по теорий Султонова на вашем компьютере прогноз на будущее на 5 января которое уже сегодня почти прошло, если получится конечно, интересен результат что покажет ваши вычисления по формуле Султонова ПНиБ.
EURUSD - M30
П - ряд ценовых уровней ( 2020.12.31) 1) 1.23152 2) 1,22833 3) 1,22510 4) 1,22186
Н - ряд времени t 1) 2021.01.04 02:30 2) 2021.01.04 05:30 3) 2021.01.04 09:30 4) 2021.01.04 14:30 5) 2021.01.04 18:30 6) 2021.01.04 22:00
Б = ( 2021.01.05) ???
Оговорка, результат мне уже известен только лишь по моей теорий, мне важно убедиться имеет ли связь теория Доу и Султонова ПНиБ с моей практической теорией прогнозирование будущей цены.
Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.
Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.
Даже залитым глазом далеким от математики соглашусь с Вашим мнением. Саша мог бы сдвинуть глыбу, но ему надо ходить на работу. А на заниматься финрынками остаётся мало времени. Пойдет на пенсию тогда доработает. Умное зерно у него есть.
Попробуйте по этим приведенными ниже данными спрогнозировать по теорий Султонова на вашем компьютере прогноз на будущее на 5 января которое уже сегодня почти прошло, если получится конечно, интересен результат что покажет ваши вычисления по формуле Султонова ПНиБ.
EURUSD - M30
П - ряд ценовых уровней ( 2020.12.31) 1) 1.23152 2) 1,22833 3) 1,22510 4) 1,22186
Н - ряд времени t 1) 2021.01.04 02:30 2) 2021.01.04 05:30 3) 2021.01.04 09:30 4) 2021.01.04 14:30 5) 2021.01.04 18:30 6) 2021.01.04 22:00
Б = ( 2021.01.05) ???
Оговорка, результат мне уже известен только лишь по моей теорий, мне важно убедиться имеет ли связь теория Доу и Султонова ПНиБ с моей практической теорией прогнозирование будущей цены.
Получайте:
Получайте:
Судя по приведенной вами диаграмме как я понимаю в среднесрочном порядке Евро будет падать до 1,19 (не считая волны) правильно говорит формула ПНБ ?
Вы сами видите сложившуюся обстановку, чтобы ответить на Ваш вопрос, я должен продолжит график функции Б на, скажем, сотни баров, что и сделаю мгновенно и посмотрим на параметры:
Пожалуйста, функция Б продолжена: