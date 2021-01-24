Теория Чарльза Доу - страница 23

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Vladimir Baskakov:
Юся, скажи, что ты от нас хочешь?
От Вас, лично, не хочу ничего, а форумчан прошу, дождаться окончания натурных экспериментов на реальном рынке.
 
secret:

Где ж она честная, если тамошний автор полагает, что распределения обладают прогнозирующей способностью)

Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.

Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.

 
denis.eremin:

Проблема не в том, что он не нашел там идеи.

Проблема в том, что НИКТО не нашел там идеи, потому что ее там нет.

А статью опубликовали только потому, что рецензенту было просто не под силу распутать этот клубок из кусков чужих формул и слов "предположим"

Все претензии к рецензенту, если Вы уверены, что, знаете больше и/или лучше разбираетесь в его работе.
 
Доктор:

Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.

Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.

Модель есть, она работоспорсобная, никто не обязан Вам ее показывать и/или рассказывать, тем более, в такой напряженной обстановке, которую Вы натворили на форуме.
 

Попробуйте по этим приведенными ниже данными спрогнозировать по теорий Султонова на вашем компьютере прогноз на будущее на 5 января которое уже сегодня почти прошло, если получится конечно, интересен результат что покажет ваши вычисления по формуле Султонова ПНиБ. 

EURUSD - M30

П - ряд ценовых уровней ( 2020.12.31)  1) 1.23152    2) 1,22833    3) 1,22510    4) 1,22186

Н - ряд времени t   1) 2021.01.04 02:30   2) 2021.01.04 05:30   3)  2021.01.04 09:30   4) 2021.01.04 14:30   5) 2021.01.04 18:30   6) 2021.01.04 22:00

Б = ( 2021.01.05)  ???

 

Оговорка, результат мне уже известен только лишь по моей теорий, мне важно убедиться имеет ли связь теория Доу и Султонова ПНиБ с моей практической теорией прогнозирование будущей цены. 

 
Доктор:

Не-не, тамошний автор считает, что прореживая тики можно получить процесс Орнштейна-Уленбека, который имеет тенденцию дрейфовать к своей средней. Т.е. там честная математика. Выдвинута понятная разумная гипотеза, которую автор проверяет на своем счету. Тамошний автор может оказаться прав или ошибаться в своей модели.

Тутошний автор не может оказаться прав или не прав в своей модели. Поскольку модели нет. Тут нечего обсуждать. Нагромождение бессмысленных формул в расчете на непритязательную публику.

Даже залитым глазом далеким от математики соглашусь с Вашим мнением. Саша мог бы сдвинуть глыбу, но ему надо ходить на работу. А на заниматься финрынками остаётся мало времени. Пойдет на пенсию тогда доработает. Умное зерно у него есть.

 
Marat Zeidaliyev:

Попробуйте по этим приведенными ниже данными спрогнозировать по теорий Султонова на вашем компьютере прогноз на будущее на 5 января которое уже сегодня почти прошло, если получится конечно, интересен результат что покажет ваши вычисления по формуле Султонова ПНиБ. 

EURUSD - M30

П - ряд ценовых уровней ( 2020.12.31)  1) 1.23152    2) 1,22833    3) 1,22510    4) 1,22186

Н - ряд времени t   1) 2021.01.04 02:30   2) 2021.01.04 05:30   3)  2021.01.04 09:30   4) 2021.01.04 14:30   5) 2021.01.04 18:30   6) 2021.01.04 22:00

Б = ( 2021.01.05)  ???

 

Оговорка, результат мне уже известен только лишь по моей теорий, мне важно убедиться имеет ли связь теория Доу и Султонова ПНиБ с моей практической теорией прогнозирование будущей цены. 

Получайте:

n T α β D Dcorr Dcorr Pr2 P21 P22
тау 1,23152 1,23152
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,0046 0,0046 1,2283373 1,24113
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,00928 0,00928 1,2251002 1,24436
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,01397 0,01397 1,2218525 1,24761
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0 0 1,2186036 1,25086
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0 0 1,215358 1,25411
 
Yousufkhodja Sultonov:

Получайте:

n T α β D Dcorr Dcorr Pr2 P21 P22
тау 1,23152 1,23152
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,0046 0,0046 1,2283373 1,24113
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,00928 0,00928 1,2251002 1,24436
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0,01397 0,01397 1,2218525 1,24761
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0 0 1,2186036 1,25086
0,01594 197,94164 0,005052 0,0034865 0,6901241 -1,0024963 -0,6918469 0,69185 0 0 1,215358 1,25411
Судя по приведенной вами диаграмме как я понимаю в среднесрочном порядке Евро будет падать до 1,19 (не считая волны) правильно говорит формула ПНБ ?
 
Marat Zeidaliyev:
Судя по приведенной вами диаграмме как я понимаю в среднесрочном порядке Евро будет падать до 1,19 (не считая волны) правильно говорит формула ПНБ ?

Вы сами видите сложившуюся обстановку, чтобы ответить на Ваш вопрос, я должен продолжит график функции Б на, скажем, сотни баров, что и сделаю мгновенно и посмотрим на параметры:

 

Пожалуйста, функция Б продолжена:















Все это только по четырем барам, но, если вводить больше, получим более точный прогноз.
















сейчас 1,0265   показывает терминал МТ4


















































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